Россияне ночью нанесли ракетный удар по Славянску. Жертв нет, - ВЦА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В воскресенье 5 июня российские войска нанесли очередной ракетный удар по городу Славянск Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщил в Фейсбуке.
"Ночь прошла беспокойно. Были обстреляны несколько городов Донецкой области. В том числе и Славянск. У нас ракеты прилетели в нежилой сектор. Поэтому жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Вадим Лях добавил, что ситуация с водой по-прежнему остается сложной.
На Северском Донце многие гидротехнические сооружения не выполняют своих функций. Уровень воды упал. Но бригада "Славгорводоканала" снова выехала на Маякский водопровод. Будут пытаться запустить", - отметил он.
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