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обстрел (20216) Донецкая область (7146) Славянск (2502)

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Славянску. Жертв нет, - ВЦА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

словянськ

В воскресенье 5 июня российские войска нанесли очередной ракетный удар по городу Славянск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщил в Фейсбуке.

"Ночь прошла беспокойно. Были обстреляны несколько городов Донецкой области. В том числе и Славянск. У нас ракеты прилетели в нежилой сектор. Поэтому жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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Вадим Лях добавил, что ситуация с водой по-прежнему остается сложной.

На Северском Донце многие гидротехнические сооружения не выполняют своих функций. Уровень воды упал. Но бригада "Славгорводоканала" снова выехала на Маякский водопровод. Будут пытаться запустить", - отметил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Асвабаждалі мальчіка в трусіках?
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05.06.2022 09:38 Ответить
Рабсеяне, опять бомбят Донбасс, вы почему не возмущаетесь, воды в рот понабирали, или теперь не скроешь и очевидно, что это ваши русишфашисты стреляют.
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05.06.2022 09:38 Ответить
Вони співчувають Домбасу.
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05.06.2022 09:47 Ответить
В начале войны "родственники" с ********** пафосно говорили, про ани стреляют только по ваенным абьектам, поддерживали войну и скоро будем жить в адной стране. Теперь молят, чтобы мы не брали в руки оружие. Скоро, когда трупами и санкциями завалят *********, наконец выйдут против войны. Надо поднажать, быстрее дойдет.
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05.06.2022 09:44 Ответить
 
 