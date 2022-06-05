Россияне ночью нанесли ракетный удар по Славянску. Жертв нет, - ВЦА

В воскресенье 5 июня российские войска нанесли очередной ракетный удар по городу Славянск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщил в Фейсбуке.

"Ночь прошла беспокойно. Были обстреляны несколько городов Донецкой области. В том числе и Славянск. У нас ракеты прилетели в нежилой сектор. Поэтому жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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Вадим Лях добавил, что ситуация с водой по-прежнему остается сложной.

На Северском Донце многие гидротехнические сооружения не выполняют своих функций. Уровень воды упал. Но бригада "Славгорводоканала" снова выехала на Маякский водопровод. Будут пытаться запустить", - отметил он.