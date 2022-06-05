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обстріл (21130) Донецька область (5705) Слов'янськ (508)

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Слов'янську. Жертв немає, - ВЦА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

словянськ

У неділю 5 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по місто Слов'янськ, Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив у Фейсбуці.

"Ніч пройшла неспокійно. Було обстріляно кілька міст Донецької області. У тому числі й Слов'янськ. У нас ракети прилетіли до нежитлового сектора. Тому жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

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Вадим Лях додав, що ситуація з водою, як і раніше, залишається складною.

На Сіверському Дінці багато гідротехнічних споруд не виконують своїх функцій. Рівень води впав.  Але бригада "Словміськводоканалу" знову виїхала на Маяцький водогін. Будуть намагатися запустити", - зазначив він.
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Асвабаждалі мальчіка в трусіках?
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05.06.2022 09:38 Відповісти
Рабсеяне, опять бомбят Донбасс, вы почему не возмущаетесь, воды в рот понабирали, или теперь не скроешь и очевидно, что это ваши русишфашисты стреляют.
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05.06.2022 09:38 Відповісти
Вони співчувають Домбасу.
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05.06.2022 09:47 Відповісти
В начале войны "родственники" с ********** пафосно говорили, про ани стреляют только по ваенным абьектам, поддерживали войну и скоро будем жить в адной стране. Теперь молят, чтобы мы не брали в руки оружие. Скоро, когда трупами и санкциями завалят *********, наконец выйдут против войны. Надо поднажать, быстрее дойдет.
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05.06.2022 09:44 Відповісти
 
 