Росіяни вночі завдали ракетного удару по Слов'янську. Жертв немає, - ВЦА

У неділю 5 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по місто Слов'янськ, Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив у Фейсбуці.

"Ніч пройшла неспокійно. Було обстріляно кілька міст Донецької області. У тому числі й Слов'янськ. У нас ракети прилетіли до нежитлового сектора. Тому жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

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Вадим Лях додав, що ситуація з водою, як і раніше, залишається складною.

На Сіверському Дінці багато гідротехнічних споруд не виконують своїх функцій. Рівень води впав. Але бригада "Словміськводоканалу" знову виїхала на Маяцький водогін. Будуть намагатися запустити", - зазначив він.