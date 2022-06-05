Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область. В Гуляйполе погибла женщина, - ОВА

В течение суток в Запорожском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако продолжал обстреливать населенные пункты области.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли авиационный удар самолетом Су-25 в районе Каменское. Вел воздушную разведку с применением БПЛА в отдельных районах. Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в районе Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.

Кроме этого, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Каменское, Орехов, Малиновка, Ольговское, Зеленое поле, Темеровка, Новополь, Новоселка, Красное, Времевка, Успеновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Железнодорожное, Юрковка, Малая Токмачка и Белогорье", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что рашисты произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам в районе Орехова и Гуляйполя.

"В городе Гуляйполе российские преступники убили пожилую женщину. Кроме этого, получили значительные повреждения пять домов и квартира. Также в результате российских артиллерийских ударов потерпело разрушения село Преображенка - повреждены три дома и пристройки", - отметили в ОВА.