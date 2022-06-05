Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. У Гуляйполі загинула жінка, - ОВА

Протягом доби на Запорізькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте продовжував обстрілювати населені пункти області.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдали авіаційного удару літаком Су-25 в районі Кам’янське. Вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА у окремих районах. Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районі Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів: Кам’янське, Оріхів, Малинівка, Ольгівське, Зелене поле, Темерівка, Новопіль, Новосілка, Червоне, Времівка, Успенівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Залізничне, Юрківка, Мала Токмачка та Білогір’я", - йдеться у повідомленні.

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Додається, що рашисти здійснили обстріл з РСЗВ по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах в районі Оріхова та Гуляйполя.

" У місті Гуляйполе російські злочинці вбили літню жінку. Крім цього, зазнали значних пошкоджень п’ять будинків та квартира. Також внаслідок російських артилерійських ударів зазнало руйнувань село Преображенка - пошкоджено три будинки та прибудови", - зазначили у ОВА,