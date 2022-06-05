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Вследствие ночных обстрелов Днепропетровщины разрушены два дома, еще 6 повреждены, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты ночью обстреляли населенные пункты Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за ночного обстрела Зеленодольской громады люди не пострадали. В Большой Костромке и Малой Костромке разрушены 2 дома, еще 6 повреждены. В Большой Костромке зацепило библиотеку.
Враг целенаправленно ударил по населенным пунктам", – отметил он.
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Валентина Саюн
показать весь комментарий05.06.2022 10:52 Ответить Мне нравится 2
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