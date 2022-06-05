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Вследствие ночных обстрелов Днепропетровщины разрушены два дома, еще 6 повреждены, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупанты ночью обстреляли населенные пункты Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за ночного обстрела Зеленодольской громады люди не пострадали. В Большой Костромке и Малой Костромке разрушены 2 дома, еще 6 повреждены. В Большой Костромке зацепило библиотеку.

Враг целенаправленно ударил по населенным пунктам", – отметил он.

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Я навіть уявити не можу,що переживає Україна день в день. Говорять,що можна звикнути до всього, але до війни....Вчора після 100 днів чекання,відправила сестрі посилку. Сторінка невідправленої посилки закрита. Бережіть себе і Україну, вона понад усе
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05.06.2022 10:52 Ответить
 
 