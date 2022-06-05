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Внаслідок нічного обстрілу Дніпропетровщини зруйновано два будинки, ще 6 пошкоджено, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вночі обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Через нічний обстріл Зеленодольської громади люди не постраждали. У Великій Костромці та Малій Костромці зруйновані 2 будинки, ще 6 пошкоджені. У Великій Костромці зачепило бібліотеку.
Ворог цілеспрямовано ударив по населеним пунктам", - зазначив він.
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Валентина Саюн
показати весь коментар05.06.2022 10:52 Відповісти Мені подобається 2
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