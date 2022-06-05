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Внаслідок нічного обстрілу Дніпропетровщини зруйновано два будинки, ще 6 пошкоджено, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти вночі обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Через нічний обстріл Зеленодольської громади люди не постраждали. У Великій Костромці та Малій Костромці зруйновані 2 будинки, ще 6 пошкоджені. У Великій Костромці зачепило бібліотеку.

Ворог цілеспрямовано ударив по населеним пунктам", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Я навіть уявити не можу,що переживає Україна день в день. Говорять,що можна звикнути до всього, але до війни....Вчора після 100 днів чекання,відправила сестрі посилку. Сторінка невідправленої посилки закрита. Бережіть себе і Україну, вона понад усе
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05.06.2022 10:52 Відповісти
 
 