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война (46875) преступность (945) Енин (328)

На освобожденных от оккупантов территориях Украины наблюдается увеличение количества преступлений, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поліція

Правоохранители фиксируют увеличение числа преступлений на деоккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы наблюдаем определенный рост количества преступлений, которые фиксируют органы Национальной полиции. Это является определенным образом естественным процессом, поскольку люди возвращаются в свои помещения, они видят следы определенных ограблений. Пока до конца не понятно, совершены ли эти преступления оккупантами или в тот период , когда этих людей просто не было. Мы тщательно фиксируем все эти заявления и направляем наши усилия на скорейшее раскрытие этих преступлений", - сказал Енин.

Кроме того, он добавил, что полицейские уже раскрыли не менее 4 тыс. из 10 тыс. зарегистрированных в условиях военного положения имущественных преступлений.

Также читайте: Полиция расследует почти 500 дел о коллаборационизме, - Енин
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Топ комментарии
+11
от біда, це ж працювати треба, а не коноплі студентам у кишені підкладати
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05.06.2022 11:50
+7
розумних туди не беруть. беруть керованих та зашкварених
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05.06.2022 11:53
+5
Сьогодні говорив з жінкою (65 років). Передаю її слова які казала її мама :
-не так страшна війна,як те що після війни.
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05.06.2022 11:56
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от біда, це ж працювати треба, а не коноплі студентам у кишені підкладати
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05.06.2022 11:50 Ответить
Вичерпна характеристика наших ментів. А прикинь якщо ще й зброю дозволять, чи не дай боже легалайз? Їм тоді хоч звільняйся.
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05.06.2022 12:13 Ответить
ще проституцію. тоді будуть на зп жити, або таксувати
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05.06.2022 13:15 Ответить
Як розцінювати таку заяву ?-Щоб повернути Донбас, необхідно зайти на територію РФ - радник голови МВС Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що для того, щоб повернути контроль над усією територією Донбасу, Україні доведеться зайти на територію РФ.Про це він сказав в ефірі 24 каналу.За словами Андрусіва, зараз усім очевидно, що Україна веде оборонну війну, проте захід на територію РФ може мати небажані наслідки.Читайте також:«Значно складніше, я вважаю, відбивати Донбас. Чому? Тому що, щоб його відбивати з тактичного погляду, треба розуміти, що ми маємо зайти на територію Росії, а це вже має багато далеких міжнародних наслідків», - пояснив він.
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05.06.2022 11:51 Ответить
розумних туди не беруть. беруть керованих та зашкварених
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05.06.2022 11:53 Ответить
Сьогодні говорив з жінкою (65 років). Передаю її слова які казала її мама :
-не так страшна війна,як те що після війни.
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05.06.2022 11:56 Ответить
У мами твоєї жінки після війни кацапські фашисти встановили владу. Звісно, що це страшніше за війну.
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05.06.2022 15:12 Ответить
Всих мусорів з тилу відправити для наведення порядку ...
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05.06.2022 11:56 Ответить
то часом не той Єнін, що передавав расєє наших АТОвців?
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05.06.2022 12:08 Ответить
"Мистецтво заголовку": коли в ньому йдеться про збільшення злочинності після деокупації, а в тексті - в період окупації. Може, не варто вводити читачів в оману? Тим більше, що багато хто далі заголовка не читає.
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05.06.2022 12:15 Ответить
Ага, зраду в заголовку помітив цьому я.
Складається враження, нібито під кацапам був порядок, а щойно повернулися біндери - і знов почалося. Не вистачає розіп'ятого хлопчика в трусіках
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05.06.2022 12:32 Ответить
насправді правильний третій варіант

Правоохоронці фіксують збільшення кількості злочинів на деокупованих територіях.

Наразі до кінця не зрозуміло, чи вчиненні ці злочини окупантами, чи в той період, коли цих людей просто не було.
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05.06.2022 12:32 Ответить
Пердіння в калюжу зараховано.
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05.06.2022 12:29 Ответить
Так, Єнін це той виродок який видавав Добровольців України паРащі -

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05.06.2022 12:34 Ответить
ну не воював той чурбан, ні секунди, хотіло там пересидіти, але стриляють, і у нього вже був на той час запобіжний. Україна не відстійник для всякого сміття.
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05.06.2022 16:42 Ответить
Агов! Цензоре! Заголовок що, ************ писала?

"Пока был русский мир - был закон и порядок. Но только вернулась киевская хунта, и снова началось такое, что аш трисет! Доколе?"
...
Зрада!
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05.06.2022 12:38 Ответить
Раздайте продайте короткоствол по паспорту! Завтра уголовники и мародёры у вечеру лягут на веки! А вот послезавтра и 5 колона ляжет. Но я бы с нее начал. Ущучил е-енин? Поспеши. А то..... Ну понял.
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05.06.2022 12:55 Ответить
 
 