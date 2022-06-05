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ВСУ провели контратаки в Северодонецке, оккупанты утратили оперативный импульс, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

Благодаря контратакам ВСУ в Северодонецке Россия утратила оперативный импульс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"За последние 24 часа украинские силы провели контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело к нулю оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что задействованные в этом районе российские силы включают личный состав, "мобилизованный" из резерва "ЛНР".

Также эти войска, продолжившиеся в разведке, плохо оснащенные и обученные, им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.

"Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов – это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, причиненные регулярным российским силам", - отметили в отчете.

Также читайте: Основная огневая мощь оккупантов сконцентрирована на Луганщине, - разведка Великобритании
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Топ комментарии
+44
ось і вся незалежність Донбасу. Проксі-піхота, щоб русскіє "освободітєлі" не несли втрат.
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05.06.2022 12:18
+27
Ага,вже))за 8 років не увімкнули.Зрештою,не можливо увімкнути те чого нема.
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05.06.2022 12:24
+25
Нічого вже не збереже втрати московитів, кадирівців, бурятів і даунбасят. Вони просто мають бути знищені, але є ще один варіант - просто втекти. Думаю, що прибувші із США і Європи гармати і РСЗВ навчить калаборантів любити Батьківщину, а гнійного сусіда правильно себе вести.
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05.06.2022 12:20
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ось і вся незалежність Донбасу. Проксі-піхота, щоб русскіє "освободітєлі" не несли втрат.
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05.06.2022 12:18 Ответить
"втратили оперативний імпульс" - тобто багато хто з них втратив пульс.
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05.06.2022 13:06 Ответить
Нічого вже не збереже втрати московитів, кадирівців, бурятів і даунбасят. Вони просто мають бути знищені, але є ще один варіант - просто втекти. Думаю, що прибувші із США і Європи гармати і РСЗВ навчить калаборантів любити Батьківщину, а гнійного сусіда правильно себе вести.
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05.06.2022 12:20 Ответить
Может хоть сейчас жители днр-лнр мозги включат? Но где там...
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05.06.2022 12:21 Ответить
Ага,вже))за 8 років не увімкнули.Зрештою,не можливо увімкнути те чого нема.
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05.06.2022 12:24 Ответить
Ненависть асимільованих кацапами українців до України настільки ірраціональна річ, що логіка тут не працює.
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05.06.2022 12:25 Ответить
Вчора ввімкнули, по ним якраз РСЗО літало з Макіївки
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05.06.2022 12:28 Ответить
Дай Боже нашим Соколам! Тільки б берегли себе..
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05.06.2022 12:23 Ответить
гнати
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05.06.2022 12:23 Ответить
Кацапи воюють просто. Давлять за рахунок тяжкого озброєння, потім м'ясо з ДНР/ЛНР уперед. Там де наш супротив, знову важка арта працює, а далі "Асвободители" їдуть. Поки Америка з Байденом не нададудь нам достатньої кількості арти та РСЗО, щоб ми зупинили навалу орди, кацапи так і будуть відбирати клаптик за клаптиком святої Української землі. Їх баби-алкоголічки з під Ростову ще Путлєру нарожають гарматного м'яса.
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05.06.2022 12:26 Ответить
Ні не будуть. Не нарожають.
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05.06.2022 12:38 Ответить
интересно ---разрушая- города/ дороги /мосты/ села- уничтожая- население- Лавры/ Храмы прокси- пехота....а потом уверен -будет стеночка из стариков женщшин и детей за спинами- которых будут прятаться остатки *********** 2 армии Дьявола.. о как только цель СВО или войны по Донбассу ДЫНР И ЛЫНР..... в чем независимость по -кацапски? это полной уничтожение как физического факта и существования пустыня, серая выморочная, сумеречная территория на которой кроме развалин, эпидемий, катастрофы экологии- нет ничего живого???!! в этом есть найвысшая цель *****.... так самому Дьяволу бы в голову подобное вряд ли бы налезло... тому как Злу надо Души -люди, человеки, их поступки, их присуствие- они как цель искушения и грехопадения... а если никого и ничего не будет- то и Злу делать будет нечего.... считай просто вакумный Космос да и только... страшно когда правитель страны и его народ поражены психическим заболеванием отбирающих остатки даже первобытного рефлекторного разума... тут даже сериалы типа "Зомбы" и "Нация Z" (какое совпадение) то буквы в сериале и в реальности???!! и совпадление ли сие??!!
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05.06.2022 12:30 Ответить
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05.06.2022 12:32 Ответить
***** син сатани.
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05.06.2022 12:40 Ответить
Ну что жители крыма и *дыныры* или как вас там называть, прокси-пехотой илия пушечным мясом. Помню как вы говорили, пришла Расия зато не стреляют и будут защищать. Ну что защитила вас Расийа? Вы для рашистов пушечное мясо, удобрение
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05.06.2022 12:31 Ответить
Не треба іх вчити указуючи помилки. Іх помилки нам в поміч !!!
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05.06.2022 12:39 Ответить
Ось така фігня, малята, Сіверськодонецьк штурмуютт "ніші люді", яким ми платимо пенсію та інші соцґальні виплати з наших податків, для яких будуємо і обладнуємо пункти пропуску з усіма зручностями, прокладаємо дороги і мостові переходи. В усякому разі робили це до 24 лютого. Сподівпюся, всі все зрозуміли і цього ганебноги явища більше не буде.
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05.06.2022 12:46 Ответить
І знов повторення наративів рашки. Війну розпочали і ведуть не домбасяни, а рашка. Ти особисто, Ростік, від тих людей відрізняєшся тільки тим, що ЗСУ не допустили окупації твого міста/села і не дали рашистам взяти в заручники твою родину. А якщо б твоє місто/село було окуповане, то і тебе б з деякою вірогідністю просто би пристрелили в підвалі, або з значно більшою вірогідністю ти б взяв в руки зброю і йшов зараз в атаку на позиції ЗСУ чи навіть Польші, бо інакше розстріляють твоїх близьких.

Так, можна скільки завгодно розказувати, що вони там зі всім згодні та все підтримують. Ти б теж підтримував після 8 років зомбування з кожного екрану, праски та щілини. І казав би "там бандеро-фашисти". І так, вони винні в тому, що не кинули все майно і не перебралися на контрольовану ЗСУ частину України. От тільки більше вони ні в чому не винні "загалом". І так, всі з них, хто взяв в руку зброю - гарантовані вороги, яких треба знищувати. Але тільки тих, хто взяв в руки зброю.

Отак воно, кляте рашистське зомбування і працює. А ти - змішуєш сенси якраз під дудку рашистських пропагандистів.
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05.06.2022 20:42 Ответить
особовий склад, "мобілізований" із резерву "ЛНР".(c)🚷🚷🚷🚷🚷

🐖🐖🐖🐖🐖🚭💥💥💥🆘💤💤💤💤💤🕯🕯🕯🕯🕯
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05.06.2022 14:19 Ответить
 
 