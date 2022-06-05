ВСУ провели контратаки в Северодонецке, оккупанты утратили оперативный импульс, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря контратакам ВСУ в Северодонецке Россия утратила оперативный импульс.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
"За последние 24 часа украинские силы провели контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело к нулю оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в сообщении.
Разведка отмечает, что задействованные в этом районе российские силы включают личный состав, "мобилизованный" из резерва "ЛНР".
Также эти войска, продолжившиеся в разведке, плохо оснащенные и обученные, им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.
"Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов – это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, причиненные регулярным российским силам", - отметили в отчете.
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Так, можна скільки завгодно розказувати, що вони там зі всім згодні та все підтримують. Ти б теж підтримував після 8 років зомбування з кожного екрану, праски та щілини. І казав би "там бандеро-фашисти". І так, вони винні в тому, що не кинули все майно і не перебралися на контрольовану ЗСУ частину України. От тільки більше вони ні в чому не винні "загалом". І так, всі з них, хто взяв в руку зброю - гарантовані вороги, яких треба знищувати. Але тільки тих, хто взяв в руки зброю.
Отак воно, кляте рашистське зомбування і працює. А ти - змішуєш сенси якраз під дудку рашистських пропагандистів.
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