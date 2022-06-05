ВСУ провели контратаки в Северодонецке, оккупанты утратили оперативный импульс, - британская разведка

Благодаря контратакам ВСУ в Северодонецке Россия утратила оперативный импульс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"За последние 24 часа украинские силы провели контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело к нулю оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что задействованные в этом районе российские силы включают личный состав, "мобилизованный" из резерва "ЛНР".

Также эти войска, продолжившиеся в разведке, плохо оснащенные и обученные, им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.

"Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов – это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, причиненные регулярным российским силам", - отметили в отчете.

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