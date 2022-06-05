ЗСУ провели контратаки у Сєверодонецьку, окупанти втратили оперативний імпульс, - британська розвідка
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Завдяки контратакам ЗСУ у Сєверодонецьку Росія втратила оперативний імпульс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
"За останні 24 години українські сили провели контратаки в місті Сєверодонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, раніше набраний за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності", - йдеться в повідомленні.
Розвідка зазначає, що задіяні в цьому районі російські сили включають особовий склад, "мобілізований" із резерву "ЛНР".
Також ці війська, продовжили в розвідці, погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.
"Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст - це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярним російським силам", - зазначили у звіті.
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Так, можна скільки завгодно розказувати, що вони там зі всім згодні та все підтримують. Ти б теж підтримував після 8 років зомбування з кожного екрану, праски та щілини. І казав би "там бандеро-фашисти". І так, вони винні в тому, що не кинули все майно і не перебралися на контрольовану ЗСУ частину України. От тільки більше вони ні в чому не винні "загалом". І так, всі з них, хто взяв в руку зброю - гарантовані вороги, яких треба знищувати. Але тільки тих, хто взяв в руки зброю.
Отак воно, кляте рашистське зомбування і працює. А ти - змішуєш сенси якраз під дудку рашистських пропагандистів.
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