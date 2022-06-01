Основная огневая мощь оккупантов сконцентрирована на Луганщине, - разведка Великобритании
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Войска РФ, вероятно, оккупировали большую половину Северодонецка в Луганской области.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что основная огневая мощь оккупантов сконцентрирована в небольшом секторе Луганской области, а наземные действия России остаются очень сосредоточенными.
"В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, российские войска приближались к центру города. Более половины города, вероятно, сейчас оккупированы российскими войсками, включая чеченских боевиков", - отметили в разведке.
В то же время, за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре Украины.
В частности, разведчики упомянули о стратегически важном городе, который соединяет Украину с Румынией и с украинскими портами на Дунае, которые стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.
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У нещодавно окупованому Лимані, що на півночі Донеччини, з'явилися місцеві мешканці, які вітають загарбників хлібом-сіллю, пише «Патріот Донбасу».
Мова йде про родину священнослужителя місцевого Свято-Лаврентіївського храму Ксенії Петербурзької. Ця церква належить до УПЦ Московського патріархату.
ЇЇ чоловік Сергій Фоменко обнімається з окупантами та благословляє їх.
Показово, що під час боїв за Лиман дім цієї родини був зруйнований російською артилерією. Але вони все одно з радістю зустрічають загарбників.
Як розповідають місцеві джерела, Сергій Фоменко підтримував бойовиків з угруповання Гіркіна, які діяли у Красному Лимані та Краснолиманському районі у 2014 році. Бойовики жили на території церкви, їх там годували. Біля храму був встановлений блокпост бойовиків.
Фоменко навіть затримували правоохоронці через його сприяння терористам. Але це на мало для нього ніяких юридичних наслідків. Наразі невідомо, чи була якась кримінальна справа щодо нього по подіях 2014 рок
По-перше - "Нік Дубовікофф" - кацапський провокатор, який тут товчеться, щоб "засирать" форум
По-друге :те, що він пише про "полк", "жопу" і іншу "бредятину - брехня! Ти ж мене давно знаєш - перед тим, як щось сказать - я вивіряю інформацію! Лізу в Інтернет, питаю безпосередніх її носіїв А тут - "попадалово" - я в свій час бував у Мордовії та Пензенській області, де переважна кількість населення - саме мордва!!! Тому і здивувався стосовно "размишлєній" "Дубовікоффа" Сьогодні плюнув і зв"язався з корінним мордвином (Сашкою Сумбаєвим - через аккаунт дружини в "однокласниках Служили разом колись) Так він мені сказав, що той, хто подібне пише - ідіот, який взагалі не знає мордовської мови)