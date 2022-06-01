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Основная огневая мощь оккупантов сконцентрирована на Луганщине, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина

Войска РФ, вероятно, оккупировали большую половину Северодонецка в Луганской области.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основная огневая мощь оккупантов сконцентрирована в небольшом секторе Луганской области, а наземные действия России остаются очень сосредоточенными.

"В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, российские войска приближались к центру города. Более половины города, вероятно, сейчас оккупированы российскими войсками, включая чеченских боевиков", - отметили в разведке.

В то же время, за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре Украины.

В частности, разведчики упомянули о стратегически важном городе, который соединяет Украину с Румынией и с украинскими портами на Дунае, которые стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.

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Топ комментарии
+5
Родина священника УПЦ МП зустрічала окупантів хлібом-сіллю (фото)


У нещодавно окупованому Лимані, що на півночі Донеччини, з'явилися місцеві мешканці, які вітають загарбників хлібом-сіллю, пише «Патріот Донбасу».
Мова йде про родину священнослужителя місцевого Свято-Лаврентіївського храму Ксенії Петербурзької. Ця церква належить до УПЦ Московського патріархату.
ЇЇ чоловік Сергій Фоменко обнімається з окупантами та благословляє їх.
Показово, що під час боїв за Лиман дім цієї родини був зруйнований російською артилерією. Але вони все одно з радістю зустрічають загарбників.

Як розповідають місцеві джерела, Сергій Фоменко підтримував бойовиків з угруповання Гіркіна, які діяли у Красному Лимані та Краснолиманському районі у 2014 році. Бойовики жили на території церкви, їх там годували. Біля храму був встановлений блокпост бойовиків.
Фоменко навіть затримували правоохоронці через його сприяння терористам. Але це на мало для нього ніяких юридичних наслідків. Наразі невідомо, чи була якась кримінальна справа щодо нього по подіях 2014 рок
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01.06.2022 10:39
+4
Эти сообщения МИ-6 публикует НЕ ДЛЯ украинцев, а в первую очередь для британцев, во-вторую очередь - для граждан всего остального мира.
Включайте мозг, прежде чем дышать ядом на "очевидность очевидного". Не нужно думать, что граждане мирных стран Европы с утра до вечера сидят в новостях с фронтов Украины (как украинцы)
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01.06.2022 10:38
+2
Мистер Очевидность.
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01.06.2022 10:23
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Мистер Очевидность.
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01.06.2022 10:23 Ответить
Эти сообщения МИ-6 публикует НЕ ДЛЯ украинцев, а в первую очередь для британцев, во-вторую очередь - для граждан всего остального мира.
Включайте мозг, прежде чем дышать ядом на "очевидность очевидного". Не нужно думать, что граждане мирных стран Европы с утра до вечера сидят в новостях с фронтов Украины (как украинцы)
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01.06.2022 10:38 Ответить
Да как то после двух месяцев в Рубежанском подвале, не очень включается. Может вам оттуда легче доходит?
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01.06.2022 10:53 Ответить
Родина священника УПЦ МП зустрічала окупантів хлібом-сіллю (фото)


У нещодавно окупованому Лимані, що на півночі Донеччини, з'явилися місцеві мешканці, які вітають загарбників хлібом-сіллю, пише «Патріот Донбасу».
Мова йде про родину священнослужителя місцевого Свято-Лаврентіївського храму Ксенії Петербурзької. Ця церква належить до УПЦ Московського патріархату.
ЇЇ чоловік Сергій Фоменко обнімається з окупантами та благословляє їх.
Показово, що під час боїв за Лиман дім цієї родини був зруйнований російською артилерією. Але вони все одно з радістю зустрічають загарбників.

Як розповідають місцеві джерела, Сергій Фоменко підтримував бойовиків з угруповання Гіркіна, які діяли у Красному Лимані та Краснолиманському районі у 2014 році. Бойовики жили на території церкви, їх там годували. Біля храму був встановлений блокпост бойовиків.
Фоменко навіть затримували правоохоронці через його сприяння терористам. Але це на мало для нього ніяких юридичних наслідків. Наразі невідомо, чи була якась кримінальна справа щодо нього по подіях 2014 рок
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01.06.2022 10:39 Ответить
А Володя Боневтік до них нічого не має, вони розвиваються і московські церкви не заборонені, а будуються попри війну, осередки спецпідрозділів ФСБ прмямо в серці України, а Боневтік і його опричники ганяються і по цей день за Порошенко і ЄС, бо вся команда Боневтіка складаєтьбся із "ригнів", що служили антимайдану і Януковичу - єрмака, татарова,подоляка, смірнова, демченеко, шкарлєта та інших. Чи можливо вони за одну мить перетворилися з ворогів у патріотів?
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01.06.2022 10:47 Ответить
животное.
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01.06.2022 10:53 Ответить
Вот к чему приводит безнаказанность. А нужно было наказывать, лишать гражданства и выпереть за паребрик еще в 2014. По фото видно, что не только они встречают "ацвабадителев". Из-за такой сволоты, любителей сруцкого мира, идет война. А если бы тогда в 2014 не "отпустили " спокойно гиркина с его бандой из Славянска в Донецк, который он благополучно захватил, то возможно и не было бы таких последствий что есть на сегодня. 125 км от Славянска до Донецка и нельзя было расстрелять эту колону? Кто дал приказ их не трогать? Кто понес за это ответственность? Никто. Потому и имеем войну, разруху, смерти и миллионы беженцев(
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01.06.2022 10:58 Ответить
К сожалению таких в Донбассе не мало. Иногда даже страшно становится:как мы тут жили.
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01.06.2022 11:00 Ответить
Вася! Чого ти "ведешся на "гімно"? !!!
По-перше - "Нік Дубовікофф" - кацапський провокатор, який тут товчеться, щоб "засирать" форум
По-друге :те, що він пише про "полк", "жопу" і іншу "бредятину - брехня! Ти ж мене давно знаєш - перед тим, як щось сказать - я вивіряю інформацію! Лізу в Інтернет, питаю безпосередніх її носіїв А тут - "попадалово" - я в свій час бував у Мордовії та Пензенській області, де переважна кількість населення - саме мордва!!! Тому і здивувався стосовно "размишлєній" "Дубовікоффа" Сьогодні плюнув і зв"язався з корінним мордвином (Сашкою Сумбаєвим - через аккаунт дружини в "однокласниках Служили разом колись) Так він мені сказав, що той, хто подібне пише - ідіот, який взагалі не знає мордовської мови)
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01.06.2022 12:27 Ответить
Кому вірю, так це ЗСУ, розвідці США і Британії. Погано, що Боневтік вірить розвідці єрмака, а точніше його баті, а можливо це елемент спецоперації, яку він дуже вдало виконує, масуцючись під патріота і делітанта.
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01.06.2022 10:40 Ответить
 
 