Основну вогневу міць окупантів сконцентровано на Луганщині, - розвідка Великої Британії
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Війська РФ, ймовірно, окупували більшу половину Сєверодонецька на Луганщині.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що основна вогнева міць окупантів сконцентрована у невеликому секторі Луганської області, а наземні дії Росії залишаються дуже зосередженими.
"Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включно з чеченськими бойовиками", - зазначили в розвідці.
Водночас, за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі України.
Зокрема розвідники згадали про стратегічно важливий міст, який з’єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.
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Включайте мозг, прежде чем дышать ядом на "очевидность очевидного". Не нужно думать, что граждане мирных стран Европы с утра до вечера сидят в новостях с фронтов Украины (как украинцы)
У нещодавно окупованому Лимані, що на півночі Донеччини, з'явилися місцеві мешканці, які вітають загарбників хлібом-сіллю, пише «Патріот Донбасу».
Мова йде про родину священнослужителя місцевого Свято-Лаврентіївського храму Ксенії Петербурзької. Ця церква належить до УПЦ Московського патріархату.
ЇЇ чоловік Сергій Фоменко обнімається з окупантами та благословляє їх.
Показово, що під час боїв за Лиман дім цієї родини був зруйнований російською артилерією. Але вони все одно з радістю зустрічають загарбників.
Як розповідають місцеві джерела, Сергій Фоменко підтримував бойовиків з угруповання Гіркіна, які діяли у Красному Лимані та Краснолиманському районі у 2014 році. Бойовики жили на території церкви, їх там годували. Біля храму був встановлений блокпост бойовиків.
Фоменко навіть затримували правоохоронці через його сприяння терористам. Але це на мало для нього ніяких юридичних наслідків. Наразі невідомо, чи була якась кримінальна справа щодо нього по подіях 2014 рок
По-перше - "Нік Дубовікофф" - кацапський провокатор, який тут товчеться, щоб "засирать" форум
По-друге :те, що він пише про "полк", "жопу" і іншу "бредятину - брехня! Ти ж мене давно знаєш - перед тим, як щось сказать - я вивіряю інформацію! Лізу в Інтернет, питаю безпосередніх її носіїв А тут - "попадалово" - я в свій час бував у Мордовії та Пензенській області, де переважна кількість населення - саме мордва!!! Тому і здивувався стосовно "размишлєній" "Дубовікоффа" Сьогодні плюнув і зв"язався з корінним мордвином (Сашкою Сумбаєвим - через аккаунт дружини в "однокласниках Служили разом колись) Так він мені сказав, що той, хто подібне пише - ідіот, який взагалі не знає мордовської мови)