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Основну вогневу міць окупантів сконцентровано на Луганщині, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

Війська РФ, ймовірно, окупували більшу половину Сєверодонецька на Луганщині.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що основна вогнева міць окупантів сконцентрована у невеликому секторі Луганської області, а наземні дії Росії залишаються дуже зосередженими.

"Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включно з чеченськими бойовиками", - зазначили в розвідці.

Водночас, за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі України.

Зокрема розвідники згадали про стратегічно важливий міст, який з’єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.

Читайте: Поведінка РФ свідчить про стрес від міжнародних санкцій, - розвідка Британії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Родина священника УПЦ МП зустрічала окупантів хлібом-сіллю (фото)


У нещодавно окупованому Лимані, що на півночі Донеччини, з'явилися місцеві мешканці, які вітають загарбників хлібом-сіллю, пише «Патріот Донбасу».
Мова йде про родину священнослужителя місцевого Свято-Лаврентіївського храму Ксенії Петербурзької. Ця церква належить до УПЦ Московського патріархату.
ЇЇ чоловік Сергій Фоменко обнімається з окупантами та благословляє їх.
Показово, що під час боїв за Лиман дім цієї родини був зруйнований російською артилерією. Але вони все одно з радістю зустрічають загарбників.

Як розповідають місцеві джерела, Сергій Фоменко підтримував бойовиків з угруповання Гіркіна, які діяли у Красному Лимані та Краснолиманському районі у 2014 році. Бойовики жили на території церкви, їх там годували. Біля храму був встановлений блокпост бойовиків.
Фоменко навіть затримували правоохоронці через його сприяння терористам. Але це на мало для нього ніяких юридичних наслідків. Наразі невідомо, чи була якась кримінальна справа щодо нього по подіях 2014 рок
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01.06.2022 10:39
+4
Эти сообщения МИ-6 публикует НЕ ДЛЯ украинцев, а в первую очередь для британцев, во-вторую очередь - для граждан всего остального мира.
Включайте мозг, прежде чем дышать ядом на "очевидность очевидного". Не нужно думать, что граждане мирных стран Европы с утра до вечера сидят в новостях с фронтов Украины (как украинцы)
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01.06.2022 10:38
+2
Мистер Очевидность.
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01.06.2022 10:23
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Мистер Очевидность.
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01.06.2022 10:23 Відповісти
Эти сообщения МИ-6 публикует НЕ ДЛЯ украинцев, а в первую очередь для британцев, во-вторую очередь - для граждан всего остального мира.
Включайте мозг, прежде чем дышать ядом на "очевидность очевидного". Не нужно думать, что граждане мирных стран Европы с утра до вечера сидят в новостях с фронтов Украины (как украинцы)
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01.06.2022 10:38 Відповісти
Да как то после двух месяцев в Рубежанском подвале, не очень включается. Может вам оттуда легче доходит?
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01.06.2022 10:53 Відповісти
Родина священника УПЦ МП зустрічала окупантів хлібом-сіллю (фото)


У нещодавно окупованому Лимані, що на півночі Донеччини, з'явилися місцеві мешканці, які вітають загарбників хлібом-сіллю, пише «Патріот Донбасу».
Мова йде про родину священнослужителя місцевого Свято-Лаврентіївського храму Ксенії Петербурзької. Ця церква належить до УПЦ Московського патріархату.
ЇЇ чоловік Сергій Фоменко обнімається з окупантами та благословляє їх.
Показово, що під час боїв за Лиман дім цієї родини був зруйнований російською артилерією. Але вони все одно з радістю зустрічають загарбників.

Як розповідають місцеві джерела, Сергій Фоменко підтримував бойовиків з угруповання Гіркіна, які діяли у Красному Лимані та Краснолиманському районі у 2014 році. Бойовики жили на території церкви, їх там годували. Біля храму був встановлений блокпост бойовиків.
Фоменко навіть затримували правоохоронці через його сприяння терористам. Але це на мало для нього ніяких юридичних наслідків. Наразі невідомо, чи була якась кримінальна справа щодо нього по подіях 2014 рок
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01.06.2022 10:39 Відповісти
А Володя Боневтік до них нічого не має, вони розвиваються і московські церкви не заборонені, а будуються попри війну, осередки спецпідрозділів ФСБ прмямо в серці України, а Боневтік і його опричники ганяються і по цей день за Порошенко і ЄС, бо вся команда Боневтіка складаєтьбся із "ригнів", що служили антимайдану і Януковичу - єрмака, татарова,подоляка, смірнова, демченеко, шкарлєта та інших. Чи можливо вони за одну мить перетворилися з ворогів у патріотів?
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01.06.2022 10:47 Відповісти
животное.
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01.06.2022 10:53 Відповісти
Вот к чему приводит безнаказанность. А нужно было наказывать, лишать гражданства и выпереть за паребрик еще в 2014. По фото видно, что не только они встречают "ацвабадителев". Из-за такой сволоты, любителей сруцкого мира, идет война. А если бы тогда в 2014 не "отпустили " спокойно гиркина с его бандой из Славянска в Донецк, который он благополучно захватил, то возможно и не было бы таких последствий что есть на сегодня. 125 км от Славянска до Донецка и нельзя было расстрелять эту колону? Кто дал приказ их не трогать? Кто понес за это ответственность? Никто. Потому и имеем войну, разруху, смерти и миллионы беженцев(
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01.06.2022 10:58 Відповісти
К сожалению таких в Донбассе не мало. Иногда даже страшно становится:как мы тут жили.
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01.06.2022 11:00 Відповісти
Вася! Чого ти "ведешся на "гімно"? !!!
По-перше - "Нік Дубовікофф" - кацапський провокатор, який тут товчеться, щоб "засирать" форум
По-друге :те, що він пише про "полк", "жопу" і іншу "бредятину - брехня! Ти ж мене давно знаєш - перед тим, як щось сказать - я вивіряю інформацію! Лізу в Інтернет, питаю безпосередніх її носіїв А тут - "попадалово" - я в свій час бував у Мордовії та Пензенській області, де переважна кількість населення - саме мордва!!! Тому і здивувався стосовно "размишлєній" "Дубовікоффа" Сьогодні плюнув і зв"язався з корінним мордвином (Сашкою Сумбаєвим - через аккаунт дружини в "однокласниках Служили разом колись) Так він мені сказав, що той, хто подібне пише - ідіот, який взагалі не знає мордовської мови)
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01.06.2022 12:27 Відповісти
Кому вірю, так це ЗСУ, розвідці США і Британії. Погано, що Боневтік вірить розвідці єрмака, а точніше його баті, а можливо це елемент спецоперації, яку він дуже вдало виконує, масуцючись під патріота і делітанта.
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01.06.2022 10:40 Відповісти
 
 