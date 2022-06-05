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Оккупанты атаковали побережье Николаевщины, порты и зернохранилища, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Российские военные утром обстреляли ракетами черноморское побережье Николаевщины, порты и зернохранилища.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Одесского горсовета со ссылкой на оперативное командование "Південь".

Как отмечается, оккупанты запустили ракеты с акватории Черного моря и территории России.

Первые ракеты были запущены еще ночью из акватории Черного моря. Тогда же силы ПВО сбили их на подлете к Николаевской области. Уже на рассвете оккупанты снова нанесли массированные ракетные удары с применением авиации, но и тогда ПВО обезвредило 2 снаряда.

Уже с территории Черного моря и России оккупанты применили крылатые ракеты и попали по базированию черноморского побережья Николаевской области, портам и зернохранилищам.

"Такие дерзкие действия вновь раскрывают истинные намерения страны-террориста: псевдоопека гуманитарными коридорами и разблокированием портов - это лишь повод получить доступ к морской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Взрывы в Николаевской области были слышны в Одессе.

Читайте также: Военные моряки сбили две российские ракеты над Николаевщиной, - ВМС
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Топ комментарии
+35
Байден яким боком до того, що цілий рік Буба не готувався до нападу? Вже не кажучи про три роки його зЕзедентства.
Хоча ні, готувався. Розміновував та будував дороги для кацапів.
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05.06.2022 12:53
+31
Чого причепилися до Байдена? Байдена вибрали Президентом американці і по Америці ніхто не стріляє, там на оборону виділяють достатньо грошей і кожного року спускають на воду підводні човни, стають в стрій новітні літаки, на бойове чергування ракетні комплекси. Військові США отримують гідну зарплату і забезпечення. Беріть зброю у Володимира Зеленського, якого Ви вибрали Президентом у 2019 році і який Вам обіцяв , що хуже не буде. Це ж Ви себе зробили разом? Заморозили всі ракетні програми, не виконували оборонне замовлення, не закупили в ЗСУ жодного бронежилета, шолома, форми, скоротили військо у воюючій країні на 40 тисяч і військові мали заборгованність по випліті зарплати на мільярди, що змусило багатьох звільнитися і виїхати в Європу. Володя виключно всі гроші витратив на покупку спеціальної техніки: асфальтоукладники, екскаватори, бітумовози, самоскиди для перевезення грунту і щебня..., для закупки у росії і білорусі бітума. Запитайте у свого Президента, чому він Вам не дає зброю. А шще не забулися вилучити клінстрони, посадити бойових генералів по сфальшованих справах Марченко, Павловського і спецпризначенців Ріфа, Кузьменко, Дугарь. Порушили купу справ на Звіробій, Геращенко та інших.
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05.06.2022 13:02
+28
Зеля там наскладав зерно ?
Вони ще знищать всі наші сховища
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05.06.2022 12:43
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Зеля там наскладав зерно ?
Вони ще знищать всі наші сховища
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05.06.2022 12:43 Ответить
Лаптерогая, не Зеля наскладав, а Україна, а ваші ординці його нищать. Голодомор, це винахід кацапів.
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05.06.2022 13:01 Ответить
кацапе - нульовка - топай на)(уй!!!
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06.06.2022 00:09 Ответить
Вірити ворогу і відкривати добровільно двері. Абсурд,краще нехай зерно згниє чим Україна загубить волю і незалежність. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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05.06.2022 12:46 Ответить
Вже всі країни зрозумили що: Ординцям вірити не можна, як і не можна їх пускати навіть на поріг свого дому, бо воно хоче жити там, де краще і срати на стіл господареві, в якого живе.
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05.06.2022 13:03 Ответить
а от ZEгундосий штопаний Боневтік так не думає...
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05.06.2022 13:34 Ответить
Главное не давать оружия чтобы небыла ескалации, да Байден?
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05.06.2022 12:46 Ответить
Байден яким боком до того, що цілий рік Буба не готувався до нападу? Вже не кажучи про три роки його зЕзедентства.
Хоча ні, готувався. Розміновував та будував дороги для кацапів.
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05.06.2022 12:53 Ответить
Точно то же делает что и Петька. Или напомнить как Петька гонял блокадников и кричал что альтернативы переговорам и торговли с РФ нету
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05.06.2022 13:06 Ответить
Нагадайте.
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05.06.2022 13:18 Ответить
нагадай краще ,як Петька замінував підходи до Криму і з виготовленого в часи Петьки тризуб випущений з "нептуна" продирявив "мацкву" і відправив її на екскурсію до рапанів.
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05.06.2022 14:28 Ответить
Не вступайте в "зелене лайно", таких краще в спам!
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05.06.2022 14:58 Ответить
Главнає дарогі пастроіть і асвєтіть іх, чьто би расєйскіє танкі нє заблуділісь! Так грінпоц?
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05.06.2022 12:54 Ответить
Чого причепилися до Байдена? Байдена вибрали Президентом американці і по Америці ніхто не стріляє, там на оборону виділяють достатньо грошей і кожного року спускають на воду підводні човни, стають в стрій новітні літаки, на бойове чергування ракетні комплекси. Військові США отримують гідну зарплату і забезпечення. Беріть зброю у Володимира Зеленського, якого Ви вибрали Президентом у 2019 році і який Вам обіцяв , що хуже не буде. Це ж Ви себе зробили разом? Заморозили всі ракетні програми, не виконували оборонне замовлення, не закупили в ЗСУ жодного бронежилета, шолома, форми, скоротили військо у воюючій країні на 40 тисяч і військові мали заборгованність по випліті зарплати на мільярди, що змусило багатьох звільнитися і виїхати в Європу. Володя виключно всі гроші витратив на покупку спеціальної техніки: асфальтоукладники, екскаватори, бітумовози, самоскиди для перевезення грунту і щебня..., для закупки у росії і білорусі бітума. Запитайте у свого Президента, чому він Вам не дає зброю. А шще не забулися вилучити клінстрони, посадити бойових генералів по сфальшованих справах Марченко, Павловського і спецпризначенців Ріфа, Кузьменко, Дугарь. Порушили купу справ на Звіробій, Геращенко та інших.
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05.06.2022 13:02 Ответить
Писаки пусті.... Ти хто такий шо рівняєш свою думку до Джо? Молися за тих хто допомагає!
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05.06.2022 13:04 Ответить
Ну что, дагаварились с ****** о вывозе зерна? Как я уже говорил, не надейтесь особо на будущий урожай. Вместо пытаться вывезти зерно голодающим африканским и сирийским мальчикам в трусиках, лучше перерабатывайте и делайте запасы для украинцев. Потому что разговаривая с фермерами у них не очень оптимистический прогноз о урожае в этом году, который еще нужно попробовать собрать и сохранить чтобы рашисты его не сожгли в полях или зернохранилищах.
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05.06.2022 12:51 Ответить
Пізно, зерно в Миколаєві згоріло. https://twitter.com/DimSel007/status/1533166121104420866
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05.06.2022 13:01 Ответить
Пачка соли уже продают по 70грн. Скоро будет хлеб по 200грн/буханку. А у нас все переживают за сирийских голодающих детей родители которых воюют в росийской армии против Украины
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05.06.2022 13:04 Ответить
Нет, это не зерновые горели. Приватный порт, приватный склад со шротом - проданным по фьючерсу. Форс-мажор - ваш товар сгорел, но был застрахован.
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05.06.2022 14:02 Ответить
...Не успели мы опубликовать наш вчерашний пост, как два престарелых рэкетира - Лукашенко и Путин (уточним на всякий случай) - не удержались и начали педалировать тему во всю мощь.

Для того, чтобы оценить всю «искусность» операции-многоходовки «Зерно», восстановим хронологию событий.

▫️16 мая:

Итак, на начальном этапе идея Генсека ООН Гутерриша, который столкнулся с угрозой голодания в Африке, звучала следующим образом:

Смягчить ограничительные меры на экспорт калия из Беларуси и РФ в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.

То есть Генсек поддался на шантаж Путина, но изначально предлагал ситуацию win-win, которая, как вы догадываетесь, не устраивает Путина, который любит исключительно ситуации, где выигрывает только он. Ситуацию решено было дожать.

▫️20 мая:

Дальше начинается интрига в стиле кардинала Ришелье: Лукашенко пишет некое послание Гутерришу, которое последний получает 20 мая и содержание которого не разглашается.

▫️23 мая:

Текст таинственного послания оглашается на госканалах Лукашенко, однако озвучивается только частями. То есть, что еще написал Лукашенко кроме обычного бреда, мы не знаем, но можем догадываться, потому что практически в это же время в целом ряде СМИ появляются утечки о том, что и в Брюсселе, и в США рассматривается вариант снятия санкций на транзит калийных удобрений в обмен на возможность транзита зерна через Беларусь.

Именно в этом ключе вопрос обсуждается, например, в Брюсселе, причем именно со ссылкой на Генсека ООН, хотя он изначально предлагал, собственно, иной вариант.

Улавливаете разницу? Больше никаких кораблей из Одессы. Все только для дорогого сердцу, ну и в принципе дорогого в содержании гауляйтера Беларуси.

Одновременно к микрофону прорывается главный бенефициар транзита калия через порты Клайпеды и большой друг беларусского режима Игорь Удовицкий, который с пеной у рта начинает доказывать, что только Клайпеда является подходящим местом перегрузки украинского зерна (а значит карман Удовицкого и карман Лукашенко). Все остальные варианты не подходят, плохие, неправильные, и вообще забудьте о них!

▫️Начало июня

И вот уже в начале июня на «экспертных встречах» в Европе начинают с сожалением говорить, что, мол, да, не годятся другие маршруты для перевозки зерна - только через Беларусь…

Красиво? Скажем так, неплохо.

Но есть одна проблема: все это время идея загнать в Одессу американские и британские сухогрузы под конвоем, обеспечив их безопасность, никуда не девалась. Более того, у этой идеи есть столько приятных плюсов, что ее спокойно разрабатывали дальше.

▫️3 июня:

И вот нервы у наших кидал не выдержали. 3 июня они выскочили из засады и дублетом проорали о том, что Беларусь Лукашенко готов спасти весь мир в обмен на санкции.

Вначале Лукашенко начал ездить по ушам Генсеку ООН, а вторым номером выступил Путин с заявлением, что зерно проще всего транспортировать через Беларусь, вот только санкции надо снять…

Понятное дело, Лукашенко - дорогая игрушка, лучше перевести его на самоокупаемость.

В заключение хотелось бы напомнить западным политикам, которые снова начинают листать давно заброшенные за кровать книги о военной стратегии, известную военную мудрость:

«Никогда не делай то, чего хочет от тебя противник».

Мориц Саксонский https://t.me/belstrat/512
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05.06.2022 12:53 Ответить
Найкраща відповідь путлеру- голодомор в кацапії. Перестати продавати продукти кацапам.
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05.06.2022 12:58 Ответить
Це буде продовжуватися доти, доки відповідним обмтрілам не буде піддаватися територія кацапії. Інакше ніяк.
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05.06.2022 12:58 Ответить
Что мешает перерабатывать зерно прямо в Украине и поставлять по всему миру в виде готовой муки, макарон или кус-куса? Тем более следующего урожая у нас практически не будет. Во всяком случае в сопоставимых объемах.
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05.06.2022 13:00 Ответить
Скоро нічого буде переробляти. Це Миколаїв сьогодні вранці. Горить зерносховище. https://twitter.com/DimSel007/status/1533166121104420866
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05.06.2022 13:04 Ответить
Ну вот показать это на весь мир и голадающим африканцам и индусам. Сказать что филита ля комедия. Все зерно уничтожила их любимая Рашка за которую они постоянно в ООН рвут жопу. Пускай сосут лапу.
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05.06.2022 13:14 Ответить
не зерносховище,склад зі шротом
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05.06.2022 17:52 Ответить
Давайте скажемо, що все зерно або залишилось на окупованій теріторіі, або знищене ракетними ударами орків?
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05.06.2022 13:03 Ответить
А де ж "гарпуни", якими вихвалявся Братчук? Потрібно потопити пару рашинських корит, які в Чорному морі тоді орки трішечки заспокоються.
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05.06.2022 13:12 Ответить
читала, що вони беруть цивільні кораблі і ховаються за ними.
як ото путлер обіцяв ховатися за спинами жінок і дітей.
їхня звична практика.
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05.06.2022 18:00 Ответить
Маємо вже протикорабельні ракети.відправити кораблі в чорному морі за Москвою.
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05.06.2022 13:14 Ответить
"Вашу маму", верните в Николаев генерала Марченко, неужели боязнь умных военных больше, чем перед врагом?! Или с врагом можно договориться? Все, кто причастен к этому действу, враги народа, предатели и подлежат уничтожению. Идёт война, а не съёмка клипа о себе хорошем!
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05.06.2022 13:21 Ответить
Такое впечатление что Залужного подменили
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05.06.2022 13:37 Ответить
да просто вмішуються тепер сміливо у його плани, верховні гімнокомандувачі зе і єрмак.
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05.06.2022 18:01 Ответить
Вы сильно ошибаетесь, для квартальных шутов и аферюг война - это невероятное поле деятельности по съемкам всяких одурачивающих видосиков, клипчиков для лохтората!)
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05.06.2022 15:05 Ответить
Пора опять т топить корабли Рф
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05.06.2022 13:34 Ответить
Как бы нам самим зерно не пришлось покупать.
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05.06.2022 13:50 Ответить
підари не можуть перомогти на полі бою, то хочуть загнати Україну в економічну кризу,

треба доводити це європі, що параша знищує і краде майно іншої держави в гігантських розмірах,

а європа боїться конфіскувати майно параши
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05.06.2022 14:45 Ответить
В економічну кризу нас головним чином заганяє ********* на чолі з зєзідєнтом, хоробрим боневтіком.
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05.06.2022 15:09 Ответить
Хай Миколаїв захищає чарівна усмішка Віталія Кіма. адже президент нагородив Кіма орденом Богдана Хмельницького за особистий вклад в організації оборони міста та проявлену міжність. Але хрен би він відстояв Миколаїв. адже у перші дні війни там був повний хаос. місто абсолютно не було готове до оборони. ніякої територіальної оборони не було створено. І якби обороною Миколаєва не призначили бойового генерала \ опального генерала \ ДМИТРА МАРЧЕНКА. то Миколаїв чекала б доля Херсона. тобто окупація. Але саме бойовий генерал МАРЧЕНКО \ КІБОРГ \ здійснив подвиг при обороні Миколаєва. чого. очевидно. зовсім не очікували в оп і сам през. Тому своїм людей \ із слуг \. а саме Кіму приписують за його сонцеликі відосіки хоробрість і нагороджують орденом. а Марченка просто знімають і переводять невідомо куди. Ось така подяка від президента !
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05.06.2022 22:58 Ответить
Але ж є ще командувач ЗСУ Залужний. його що ж. теж підім"яли під себе оп і слуги?
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06.06.2022 00:17 Ответить
 
 