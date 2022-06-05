Окупанти атакували узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища, - ОК "Південь"
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Російські військові зранку обстріляли ракетами чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Одеської міськради із посиланням на оперативне командування "Південь".
Як зазначається, окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря та території Росії.
Перші ракети було запущено ще вночі з акваторії Чорного моря. Тоді ж сили ППО збили їх на підльоті до Миколаївської області. Вже на світанку окупанти знову завдали масованих ракетних ударів з застосуванням авіації, але й тоді ППО знешкодила 2 снаряди.
Вже з напрямку Чорного моря й території Росії окупанти застосували крилаті ракети й влучили по базуванню чорноморського узбережжя Миколаївської області, портах й зерносховищах.
"Такі зухвалі дії знов розкривають справжні наміри країни-терористки - псевдоопікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів - це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.
Вибухи у Миколаївській області було чутно в Одесі.
Будь ласка, зачекайте...
Вони ще знищать всі наші сховища
Хоча ні, готувався. Розміновував та будував дороги для кацапів.
Для того, чтобы оценить всю «искусность» операции-многоходовки «Зерно», восстановим хронологию событий.
▫️16 мая:
Итак, на начальном этапе идея Генсека ООН Гутерриша, который столкнулся с угрозой голодания в Африке, звучала следующим образом:
Смягчить ограничительные меры на экспорт калия из Беларуси и РФ в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.
То есть Генсек поддался на шантаж Путина, но изначально предлагал ситуацию win-win, которая, как вы догадываетесь, не устраивает Путина, который любит исключительно ситуации, где выигрывает только он. Ситуацию решено было дожать.
▫️20 мая:
Дальше начинается интрига в стиле кардинала Ришелье: Лукашенко пишет некое послание Гутерришу, которое последний получает 20 мая и содержание которого не разглашается.
▫️23 мая:
Текст таинственного послания оглашается на госканалах Лукашенко, однако озвучивается только частями. То есть, что еще написал Лукашенко кроме обычного бреда, мы не знаем, но можем догадываться, потому что практически в это же время в целом ряде СМИ появляются утечки о том, что и в Брюсселе, и в США рассматривается вариант снятия санкций на транзит калийных удобрений в обмен на возможность транзита зерна через Беларусь.
Именно в этом ключе вопрос обсуждается, например, в Брюсселе, причем именно со ссылкой на Генсека ООН, хотя он изначально предлагал, собственно, иной вариант.
Улавливаете разницу? Больше никаких кораблей из Одессы. Все только для дорогого сердцу, ну и в принципе дорогого в содержании гауляйтера Беларуси.
Одновременно к микрофону прорывается главный бенефициар транзита калия через порты Клайпеды и большой друг беларусского режима Игорь Удовицкий, который с пеной у рта начинает доказывать, что только Клайпеда является подходящим местом перегрузки украинского зерна (а значит карман Удовицкого и карман Лукашенко). Все остальные варианты не подходят, плохие, неправильные, и вообще забудьте о них!
▫️Начало июня
И вот уже в начале июня на «экспертных встречах» в Европе начинают с сожалением говорить, что, мол, да, не годятся другие маршруты для перевозки зерна - только через Беларусь…
Красиво? Скажем так, неплохо.
Но есть одна проблема: все это время идея загнать в Одессу американские и британские сухогрузы под конвоем, обеспечив их безопасность, никуда не девалась. Более того, у этой идеи есть столько приятных плюсов, что ее спокойно разрабатывали дальше.
▫️3 июня:
И вот нервы у наших кидал не выдержали. 3 июня они выскочили из засады и дублетом проорали о том, что Беларусь Лукашенко готов спасти весь мир в обмен на санкции.
Вначале Лукашенко начал ездить по ушам Генсеку ООН, а вторым номером выступил Путин с заявлением, что зерно проще всего транспортировать через Беларусь, вот только санкции надо снять…
Понятное дело, Лукашенко - дорогая игрушка, лучше перевести его на самоокупаемость.
В заключение хотелось бы напомнить западным политикам, которые снова начинают листать давно заброшенные за кровать книги о военной стратегии, известную военную мудрость:
«Никогда не делай то, чего хочет от тебя противник».
Мориц Саксонский https://t.me/belstrat/512
як ото путлер обіцяв ховатися за спинами жінок і дітей.
їхня звична практика.
треба доводити це європі, що параша знищує і краде майно іншої держави в гігантських розмірах,
а європа боїться конфіскувати майно параши