РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4548 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 649 11
Газ (10099) Россия (91304) Евросоюз (15892)

Евросоюз разработал план отказа от российского газа, – еврокомиссар Бретон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

россия,газ

Европейский Союз планирует увеличить закупки сжиженного газа у США и Катара, а также расширить мощности зеленой энергетики.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Нам придется освободиться от российского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу", – отметил Бретон.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС поступало из России. Если Кремль когда-нибудь приостановит эти поставки во Францию, уверяет Тьерри Бретон, то страна к этому готова.

"Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на это... Мы импортируем из России 155 миллиардов кубометров в год", - заявил Бретон.

По его словам, новый план будет включать "50 миллиардов кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 миллиардов из существующих трубопроводов, ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей, составляющих 25 миллиардов кубических метров".

Перезапуск угольных электростанций также является рассматриваемым вариантом.

Читайте также: Газовое эмбарго не будут обсуждать в следующем пакете санкций против РФ, - канцлер Австрии Нехаммер
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пункт №1: замочить Орбана
показать весь комментарий
05.06.2022 17:31 Ответить
Та нащо такі складнощі? Забрати в нього все, що йде від Європи, залишивши тільки кацапську нафту та Гундяя.
показать весь комментарий
05.06.2022 18:11 Ответить
...але, так як Орган проти, то від цього плану доведеться відмовитись.
показать весь комментарий
05.06.2022 17:33 Ответить
*Орбан😄😄😄
показать весь комментарий
05.06.2022 17:34 Ответить
с исключением для Венгрии, Словакии, Австрии ... и так далее по списку?
показать весь комментарий
05.06.2022 17:34 Ответить
Рух у правильному напрямку, теперь треба якомога швидше цей план втілювати у життя, і почати в першу чергу з Орбана.
показать весь комментарий
05.06.2022 17:35 Ответить
у вас есть план мистер Фикс?
да!
забористий очень
показать весь комментарий
05.06.2022 17:48 Ответить
Останутся Словакия В енгрия и Чехія не имеющие виходу до моря...
показать весь комментарий
05.06.2022 17:56 Ответить
Всех остальних обеспечат СПГ терминалами..
показать весь комментарий
05.06.2022 17:58 Ответить
Це все прекрасно, але що роблять зелені гниди аби позбутися залежності від рашистського газу? Правильна відповідь - нафіга.
показать весь комментарий
05.06.2022 20:37 Ответить
 
 