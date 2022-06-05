Евросоюз разработал план отказа от российского газа, – еврокомиссар Бретон

Европейский Союз планирует увеличить закупки сжиженного газа у США и Катара, а также расширить мощности зеленой энергетики.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Нам придется освободиться от российского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу", – отметил Бретон.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС поступало из России. Если Кремль когда-нибудь приостановит эти поставки во Францию, уверяет Тьерри Бретон, то страна к этому готова.

"Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на это... Мы импортируем из России 155 миллиардов кубометров в год", - заявил Бретон.

По его словам, новый план будет включать "50 миллиардов кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 миллиардов из существующих трубопроводов, ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей, составляющих 25 миллиардов кубических метров".

Перезапуск угольных электростанций также является рассматриваемым вариантом.

Читайте также: Газовое эмбарго не будут обсуждать в следующем пакете санкций против РФ, - канцлер Австрии Нехаммер