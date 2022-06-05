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Євросоюз розробив план відмови від російського газу, - єврокомісар Бретон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

россия,газ

Європейський Союз планує збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також розширити потужності зеленої енергетики.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Нам доведеться звільнитися від російського газу і якомога швидше відновити свою автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект. Він використовує газ, щоб розділити нас, він робив все протягом багатьох років, щоб розділити Європу", - наголосив він.

У 2021 році близько 45% імпорту природного газу ЄС надходило з Росії. Якщо Кремль коли-небудь призупинить ці поставки до Франції, запевняє Тьєррі Бретон, то країна до цього "готова".

"Ми розробили план з моїми командами, щоб мати можливість реагувати на це. ... Ми імпортуємо з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік", - додав єврокомісар.

За його словами, новий план включатиме "50 мільярдів кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 мільярдів з існуючих трубопроводів, прискорення морських вітрових турбін і фотоелектричних панелей, що становлять 25 мільярдів кубічних метрів".

Перезапуск вугільних електростанцій також є варіантом, який розглядається.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Пункт №1: замочить Орбана
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05.06.2022 17:31 Відповісти
Та нащо такі складнощі? Забрати в нього все, що йде від Європи, залишивши тільки кацапську нафту та Гундяя.
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05.06.2022 18:11 Відповісти
...але, так як Орган проти, то від цього плану доведеться відмовитись.
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05.06.2022 17:33 Відповісти
*Орбан😄😄😄
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05.06.2022 17:34 Відповісти
с исключением для Венгрии, Словакии, Австрии ... и так далее по списку?
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05.06.2022 17:34 Відповісти
Рух у правильному напрямку, теперь треба якомога швидше цей план втілювати у життя, і почати в першу чергу з Орбана.
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05.06.2022 17:35 Відповісти
у вас есть план мистер Фикс?
да!
забористий очень
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05.06.2022 17:48 Відповісти
Останутся Словакия В енгрия и Чехія не имеющие виходу до моря...
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05.06.2022 17:56 Відповісти
Всех остальних обеспечат СПГ терминалами..
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05.06.2022 17:58 Відповісти
Це все прекрасно, але що роблять зелені гниди аби позбутися залежності від рашистського газу? Правильна відповідь - нафіга.
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05.06.2022 20:37 Відповісти
 
 