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Война в Украине вызвала панику в Европе, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган

Вторжение России в Украину вызвало панику среди стран Европы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед членами правящей "Партии справедливости и развития".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"В то время, как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе в результате украинско-российского кризиса", - заявил Эрдоган в своем выступлении.

Глава турецкого государства добавил, что молится за то, чтобы мир как можно быстрее вышел из кризиса, вызванного вторжением российских войск на территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, - Эрдоган
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Топ комментарии
+35
Хвати кацапів називати руськими. Вони до Русі не мають ніякого відношення. Просто їх петро1 в 1721 році так назвав. До цього вони були московитами і населення московії складалось з мері, муроми, мещери, вєсі, печори, пермі, мокші, мордва, єрзі та бгато інших, які в свій час перетрахались з угро-фінськими племенами.
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05.06.2022 18:00
+23
Ердоган абсолютно неправий коли порівнює Сирію та Україну та викликану тим гуманітарну кризу.У Сирії громадянська війна ,або повстанська, проти уряду Башара Асада.В Україні війна з іншою країною,це принципова різниця.
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05.06.2022 18:04
+22
а еще хотелось бы спросить, как там у вас изжоги нет от краденого украинского зерна, которое вы у орды скупаете?
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05.06.2022 18:13
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хай дають зброю Україні,
яка не панікую, а мочить москалів
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05.06.2022 23:39 Ответить
Эрдоган начал предвыборную агитацию. Народ в Турции очень недоволен им и очередные выборы он может проиграть. Он управляет переправкой беженцев из Сирии в Евросоюз. А турки хотели туда,но он подыгрывает бункерному деду.
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06.06.2022 02:40 Ответить
Криза?
криза??
уйобок
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06.06.2022 02:57 Ответить
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