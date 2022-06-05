Война в Украине вызвала панику в Европе, - Эрдоган

Вторжение России в Украину вызвало панику среди стран Европы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед членами правящей "Партии справедливости и развития".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"В то время, как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе в результате украинско-российского кризиса", - заявил Эрдоган в своем выступлении.

Глава турецкого государства добавил, что молится за то, чтобы мир как можно быстрее вышел из кризиса, вызванного вторжением российских войск на территорию Украины.

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