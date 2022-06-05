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Війна в Україні викликала паніку в Європі, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган

Вторгнення Росії в Україну викликало паніку серед країн Європи. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед членами правлячої "Партії справедливості та розвитку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet. 

"У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі внаслідок українсько-російської кризи", - заявив Ердоган у своєму виступі.

Глава турецької держави додав, що молиться за те, щоб світ якнайшвидше вийшов із кризи, яка була викликана вторгненням російських військ на територію України.

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Топ коментарі
+35
Хвати кацапів називати руськими. Вони до Русі не мають ніякого відношення. Просто їх петро1 в 1721 році так назвав. До цього вони були московитами і населення московії складалось з мері, муроми, мещери, вєсі, печори, пермі, мокші, мордва, єрзі та бгато інших, які в свій час перетрахались з угро-фінськими племенами.
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05.06.2022 18:00
+23
Ердоган абсолютно неправий коли порівнює Сирію та Україну та викликану тим гуманітарну кризу.У Сирії громадянська війна ,або повстанська, проти уряду Башара Асада.В Україні війна з іншою країною,це принципова різниця.
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05.06.2022 18:04
+22
а еще хотелось бы спросить, как там у вас изжоги нет от краденого украинского зерна, которое вы у орды скупаете?
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05.06.2022 18:13
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хай дають зброю Україні,
яка не панікую, а мочить москалів
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05.06.2022 23:39 Відповісти
Эрдоган начал предвыборную агитацию. Народ в Турции очень недоволен им и очередные выборы он может проиграть. Он управляет переправкой беженцев из Сирии в Евросоюз. А турки хотели туда,но он подыгрывает бункерному деду.
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06.06.2022 02:40 Відповісти
Криза?
криза??
уйобок
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06.06.2022 02:57 Відповісти
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