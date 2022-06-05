25 870 103
Війна в Україні викликала паніку в Європі, - Ердоган
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Вторгнення Росії в Україну викликало паніку серед країн Європи. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед членами правлячої "Партії справедливості та розвитку".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
"У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі внаслідок українсько-російської кризи", - заявив Ердоган у своєму виступі.
Глава турецької держави додав, що молиться за те, щоб світ якнайшвидше вийшов із кризи, яка була викликана вторгненням російських військ на територію України.
Топ коментарі
+35 Злий Грицько
показати весь коментар05.06.2022 18:00
+23 Dima30
показати весь коментар05.06.2022 18:04
+22 Микола Чуприна
показати весь коментар05.06.2022 18:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
яка не панікую, а мочить москалів
криза??
уйобок