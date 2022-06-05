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Адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский военный, адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте.
Об этом в фейсбуке сообщили бывший политзаключенный Кремля, военный Олег Сенцов и бизнесмен Андрей Ставницер, передает Цензор.НЕТ.
"Масси Найем – тяжело ранен, везут в больницу", сообщил Сенцов.
Ставницер сообщил, что Найем ранен в голову, его везут в госпиталь в Днепре.
Маси Найем является братом экс-нардепа, заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема. Он уточнил в телеграме, что у брата тяжелое ранение головы и глаза.
"Был в коме, иногда приходит в себя; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Спасибо всем за помощь", - указал Найем.
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+111 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий05.06.2022 18:18
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показать весь комментарий05.06.2022 18:21
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Об этом сообщил брат Маси Найема Мустафа Найем.
"У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Всем спасибо за помощь",
Одужуй, Масі, і живи довго і щасливо!
И эта цука гадит украинцам - хочет чтобы украинцы переплачивали 30% от стоимости авто в ЕС, МУТЯТ С ГЕТЬМАНЦЕВЫМ ЗАКОН ПРО ОТМЕНУ НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКИ ПО ЗАКАЗУ АВТОБАРЫГ !!!!
гнать найема из власти
Velikiy Respekt za zaxist Ukraini !