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Адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

найем

Украинский военный, адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте.

Об этом в фейсбуке сообщили бывший политзаключенный Кремля, военный Олег Сенцов и бизнесмен Андрей Ставницер, передает Цензор.НЕТ.

"Масси Найем – тяжело ранен, везут в больницу", сообщил Сенцов.

Ставницер сообщил, что Найем ранен в голову, его везут в госпиталь в Днепре.

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Маси Найем является братом экс-нардепа, заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема. Он уточнил в телеграме, что у брата тяжелое ранение головы и глаза.

"Был в коме, иногда приходит в себя; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Спасибо всем за помощь", - указал Найем.
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Топ комментарии
+111
Масі Найєму - найщиріші побажання одужання. І влячність за те, що боронить Україну. Щодо його Мустафи, то туой повпи не викликає. Хоча якщо замінить брата на фронті, то можливо деякі гріхи спокутує
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05.06.2022 18:18
+74
Это война. Тут без потерь не бывает, к сожалению. Этот мужик не словом, а делом пошел защищать нашу Украину. Респект ему и скорейшего вызодровления!!!
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05.06.2022 18:30
+64
Людину ранено на фронті в боротьбі за нашу Державу. А ти з якого окопу зараз його обсираєш?
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05.06.2022 18:21
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Масі Найєму - найщиріші побажання одужання. І влячність за те, що боронить Україну. Щодо його Мустафи, то туой повпи не викликає. Хоча якщо замінить брата на фронті, то можливо деякі гріхи спокутує
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05.06.2022 18:18 Ответить
Здоров'я, брате.
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05.06.2022 18:21 Ответить
В любом случае Мустафа легенда:"Почему украинские семьи с каждым днём живут всё хуже, а Ваша семья все лучше"
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05.06.2022 18:20 Ответить
Это война. Тут без потерь не бывает, к сожалению. Этот мужик не словом, а делом пошел защищать нашу Украину. Респект ему и скорейшего вызодровления!!!
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05.06.2022 18:30 Ответить
Краще ти сходи на фронт, замість писати лайно по форумах - всяко користі більше
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05.06.2022 18:45 Ответить
Друзяшки про него пишут. Он же не виноват, что у других нет друзяшек таких популярных. Короче, Маси здоровья.
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05.06.2022 18:21 Ответить
гандон поки що тільки ти тут. Якщо людина на війні на лінії фронту була поранена серйозно чи загинула, то точно якийсь *диванний пітух* не має права свій дзьобик розкривати і поливати лайном.
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05.06.2022 18:21 Ответить
Людину ранено на фронті в боротьбі за нашу Державу. А ти з якого окопу зараз його обсираєш?
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05.06.2022 18:21 Ответить
А що, для когось є виключення?
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05.06.2022 18:22 Ответить
Слово гондон тут зайве - думай що пишеш, АЛЕ в іншому правильно. На полі бою всі рівні
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05.06.2022 18:23 Ответить
Бажаю найскорішого одужання та довгих років життя...
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05.06.2022 18:19 Ответить
Наєм на фронті, Сенцов на фронті, Лапін на фронті, Парасюк на фронті і багато др. достойних людей, - політиків, музикантів, волонтерів. І тільки гниди з ОПи на кшталт Арестовичей з Подоляками - позаштатних радників які бабло отримують в конвертах (бо ж не в штаті) та зелена пліснява яка вчора по столах скакала, сидять в бункерах і піаряться.
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05.06.2022 18:30 Ответить
Лапин на Прямом должен разносить зечьмо в гавнище, но почему-то пошел воевать. Наверное он не патриот и ему не нравится мудак в зеленой флисовой тряпке
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05.06.2022 18:35 Ответить
Я так позумію, що ти з окопу пишеш, бо на подібні претензії має право тільки людина, що сама пішла на фронт.
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05.06.2022 18:48 Ответить
А Безвугла? 😁 Хтось із зеботів приводив її, як приклад зєлєні на передовій. Правда, передова навіть зараз до Лисичанська не добрплася. Навіть через Сіверський Донець не перепливла. Але то таке. От Каклєта наградной пісталєт (не путати з нагородним пістолетом) у мукачівській теробороні заслужив, стримуючи мадярів від вторгнення. 😊
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05.06.2022 18:54 Ответить
Одужання Герою!!!
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05.06.2022 18:31 Ответить
Одужуй, брате.
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05.06.2022 18:34 Ответить
Боже, поможи
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05.06.2022 19:22 Ответить
Господи, спаси его!!!
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05.06.2022 19:31 Ответить
Одужуй як найшвидше. Ти великий боєць ще й на юридичному фронті.
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05.06.2022 19:44 Ответить
///
Об этом сообщил брат Маси Найема Мустафа Найем.

"У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Всем спасибо за помощь",
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05.06.2022 20:22 Ответить
В моєї родички так чоловіка було поранено. Це не тільки поранення, а ще й контузія. Потім все життя щорічно він проходив лікувальний курс. Дуже співчуваю Масі
Одужуй, Масі, і живи довго і щасливо!
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05.06.2022 21:56 Ответить
Боже !!! Такі чоловіки!!! Скільки горя від цієї росії
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05.06.2022 20:29 Ответить
Пока Маси Найем воюет , второй Найем пристроился ( по чьей то протекции ) зам министра инфраструктуры ( БЕЗ ДОЛЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
И эта цука гадит украинцам - хочет чтобы украинцы переплачивали 30% от стоимости авто в ЕС, МУТЯТ С ГЕТЬМАНЦЕВЫМ ЗАКОН ПРО ОТМЕНУ НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКИ ПО ЗАКАЗУ АВТОБАРЫГ !!!!

гнать найема из власти
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05.06.2022 21:06 Ответить
так автобариги і заробили на цьому нульовому розмитненню!
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05.06.2022 23:41 Ответить
Oduzhannya Masi Naemu !
Velikiy Respekt za zaxist Ukraini !
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05.06.2022 21:11 Ответить
В отличии от хитро..ного братца мужику уважуха. В 14 ом воевал и теперь. Храни его Аллах или кто есть еще. Надеюсь поправиться.
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05.06.2022 21:54 Ответить
Выживи!!!
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05.06.2022 22:01 Ответить
Масі, брате наш, українці з тобою у молитві і думках! Дякуємо тобі за щиру та жертовну підтримку українського народу!!! Нехай Бог дасть тобі сили поправитися і прожити довге та щасливе життя!! Видужуй, братику!!! Господи врятуй!!!
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06.06.2022 03:41 Ответить
 
 