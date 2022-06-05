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Адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українського військового, адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті.
Про це у фейсбуці повідомили колишній політв’язень Кремля, військовий Олег Сенцов і бізнесмен Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.
"Масі Найєм – важкопоранений, везуть в лікарню", повідомив Сенцов.
Ставніцер повідомив, що Найєма поранено в голову, його везуть до госпіталя у Дніпрі.
Масі Найєм є братом екснардепа, заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма. Той уточнив в телеграмі, що у брата важке поранення голови та ока.
"Був у комі, іноді приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз є стабільним. Доставлений до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Готують до операції. Дякуємо всім за допомогу", - вказав Найєм.
Топ коментарі
+111 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.06.2022 18:18
+74 Підлога Маккартні
показати весь коментар05.06.2022 18:30
+64 Aks World
показати весь коментар05.06.2022 18:21
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Об этом сообщил брат Маси Найема Мустафа Найем.
"У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Всем спасибо за помощь",
Одужуй, Масі, і живи довго і щасливо!
И эта цука гадит украинцам - хочет чтобы украинцы переплачивали 30% от стоимости авто в ЕС, МУТЯТ С ГЕТЬМАНЦЕВЫМ ЗАКОН ПРО ОТМЕНУ НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКИ ПО ЗАКАЗУ АВТОБАРЫГ !!!!
гнать найема из власти
Velikiy Respekt za zaxist Ukraini !