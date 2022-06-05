УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4605 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
33 019 42
війна (56581) поранення (2658) Сенцов (895) Найєм Масі (139) Ставніцер Андрій (15)

Адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

найем

Українського військового, адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті.

Про це у фейсбуці повідомили колишній політв’язень Кремля, військовий Олег Сенцов і бізнесмен Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.

"Масі Найєм – важкопоранений, везуть в лікарню", повідомив Сенцов.

Ставніцер повідомив, що Найєма поранено в голову, його везуть до госпіталя у Дніпрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували групу журналістів. Поранено щонайменше двох людей. ВIДЕО обстрілу

Масі Найєм є братом екснардепа, заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма. Той уточнив в телеграмі, що у брата важке поранення голови та ока.

"Був у комі, іноді приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз є стабільним. Доставлений до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Готують до операції. Дякуємо всім за допомогу", - вказав Найєм.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+111
Масі Найєму - найщиріші побажання одужання. І влячність за те, що боронить Україну. Щодо його Мустафи, то туой повпи не викликає. Хоча якщо замінить брата на фронті, то можливо деякі гріхи спокутує
показати весь коментар
05.06.2022 18:18
+74
Это война. Тут без потерь не бывает, к сожалению. Этот мужик не словом, а делом пошел защищать нашу Украину. Респект ему и скорейшего вызодровления!!!
показати весь коментар
05.06.2022 18:30
+64
Людину ранено на фронті в боротьбі за нашу Державу. А ти з якого окопу зараз його обсираєш?
показати весь коментар
05.06.2022 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Масі Найєму - найщиріші побажання одужання. І влячність за те, що боронить Україну. Щодо його Мустафи, то туой повпи не викликає. Хоча якщо замінить брата на фронті, то можливо деякі гріхи спокутує
показати весь коментар
05.06.2022 18:18 Відповісти
Здоров'я, брате.
показати весь коментар
05.06.2022 18:21 Відповісти
В любом случае Мустафа легенда:"Почему украинские семьи с каждым днём живут всё хуже, а Ваша семья все лучше"
показати весь коментар
05.06.2022 18:20 Відповісти
Это война. Тут без потерь не бывает, к сожалению. Этот мужик не словом, а делом пошел защищать нашу Украину. Респект ему и скорейшего вызодровления!!!
показати весь коментар
05.06.2022 18:30 Відповісти
Краще ти сходи на фронт, замість писати лайно по форумах - всяко користі більше
показати весь коментар
05.06.2022 18:45 Відповісти
Друзяшки про него пишут. Он же не виноват, что у других нет друзяшек таких популярных. Короче, Маси здоровья.
показати весь коментар
05.06.2022 18:21 Відповісти
гандон поки що тільки ти тут. Якщо людина на війні на лінії фронту була поранена серйозно чи загинула, то точно якийсь *диванний пітух* не має права свій дзьобик розкривати і поливати лайном.
показати весь коментар
05.06.2022 18:21 Відповісти
Людину ранено на фронті в боротьбі за нашу Державу. А ти з якого окопу зараз його обсираєш?
показати весь коментар
05.06.2022 18:21 Відповісти
А що, для когось є виключення?
показати весь коментар
05.06.2022 18:22 Відповісти
Слово гондон тут зайве - думай що пишеш, АЛЕ в іншому правильно. На полі бою всі рівні
показати весь коментар
05.06.2022 18:23 Відповісти
Бажаю найскорішого одужання та довгих років життя...
показати весь коментар
05.06.2022 18:19 Відповісти
Наєм на фронті, Сенцов на фронті, Лапін на фронті, Парасюк на фронті і багато др. достойних людей, - політиків, музикантів, волонтерів. І тільки гниди з ОПи на кшталт Арестовичей з Подоляками - позаштатних радників які бабло отримують в конвертах (бо ж не в штаті) та зелена пліснява яка вчора по столах скакала, сидять в бункерах і піаряться.
показати весь коментар
05.06.2022 18:30 Відповісти
Лапин на Прямом должен разносить зечьмо в гавнище, но почему-то пошел воевать. Наверное он не патриот и ему не нравится мудак в зеленой флисовой тряпке
показати весь коментар
05.06.2022 18:35 Відповісти
Я так позумію, що ти з окопу пишеш, бо на подібні претензії має право тільки людина, що сама пішла на фронт.
показати весь коментар
05.06.2022 18:48 Відповісти
А Безвугла? 😁 Хтось із зеботів приводив її, як приклад зєлєні на передовій. Правда, передова навіть зараз до Лисичанська не добрплася. Навіть через Сіверський Донець не перепливла. Але то таке. От Каклєта наградной пісталєт (не путати з нагородним пістолетом) у мукачівській теробороні заслужив, стримуючи мадярів від вторгнення. 😊
показати весь коментар
05.06.2022 18:54 Відповісти
Одужання Герою!!!
показати весь коментар
05.06.2022 18:31 Відповісти
Одужуй, брате.
показати весь коментар
05.06.2022 18:34 Відповісти
Боже, поможи
показати весь коментар
05.06.2022 19:22 Відповісти
Господи, спаси его!!!
показати весь коментар
05.06.2022 19:31 Відповісти
Одужуй як найшвидше. Ти великий боєць ще й на юридичному фронті.
показати весь коментар
05.06.2022 19:44 Відповісти
///
Об этом сообщил брат Маси Найема Мустафа Найем.

"У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Всем спасибо за помощь",
показати весь коментар
05.06.2022 20:22 Відповісти
В моєї родички так чоловіка було поранено. Це не тільки поранення, а ще й контузія. Потім все життя щорічно він проходив лікувальний курс. Дуже співчуваю Масі
Одужуй, Масі, і живи довго і щасливо!
показати весь коментар
05.06.2022 21:56 Відповісти
Боже !!! Такі чоловіки!!! Скільки горя від цієї росії
показати весь коментар
05.06.2022 20:29 Відповісти
Пока Маси Найем воюет , второй Найем пристроился ( по чьей то протекции ) зам министра инфраструктуры ( БЕЗ ДОЛЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
И эта цука гадит украинцам - хочет чтобы украинцы переплачивали 30% от стоимости авто в ЕС, МУТЯТ С ГЕТЬМАНЦЕВЫМ ЗАКОН ПРО ОТМЕНУ НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКИ ПО ЗАКАЗУ АВТОБАРЫГ !!!!

гнать найема из власти
показати весь коментар
05.06.2022 21:06 Відповісти
так автобариги і заробили на цьому нульовому розмитненню!
показати весь коментар
05.06.2022 23:41 Відповісти
Oduzhannya Masi Naemu !
Velikiy Respekt za zaxist Ukraini !
показати весь коментар
05.06.2022 21:11 Відповісти
В отличии от хитро..ного братца мужику уважуха. В 14 ом воевал и теперь. Храни его Аллах или кто есть еще. Надеюсь поправиться.
показати весь коментар
05.06.2022 21:54 Відповісти
Выживи!!!
показати весь коментар
05.06.2022 22:01 Відповісти
Масі, брате наш, українці з тобою у молитві і думках! Дякуємо тобі за щиру та жертовну підтримку українського народу!!! Нехай Бог дасть тобі сили поправитися і прожити довге та щасливе життя!! Видужуй, братику!!! Господи врятуй!!!
показати весь коментар
06.06.2022 03:41 Відповісти
 
 