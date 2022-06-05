Российский пропагандист Сладков подтвердил ликвидацию генерала армии РФ Кутузова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский пропагандист Александр Сладков подтвердил информацию о ликвидации на Донбассе российского генерал-майора Романа Кутузова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме пропагандиста.
В сообщении отмечается: "Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали, когда он был командиром полка.
С одной стороны, генерал снова повел в атаку людей. Словно полковников мало (майоров, капитанов, сержантов...). А с другой – Роман был таким же командиром, как все, пусть и рангом выше".
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- Неправда, у Кутузова был один глаз
Сцикливим довбойобом…
Як Герасим, який свого єдиного друга - собачку Муму втопив, бо сцявся барині…
Так і цей мудак - так сцявся путєна, що купу людей готовий покласти і сам здохнути, заради дурості сцаря…
Це рабська психологія фєдєрастів, всіх до єдиного…
Жаль ...
Під Харковом "утилізували" відомого бойового бурята-рашиста
В Україні ліквідовано расєянського військового злочинця з Улан-Уде (Бурятія) владiмiра анданова з позивним "Ваха", який став відомим після відеоролика з Донбасу, де він передає вітання від бойовиків-"ополченців" у різні міста рассєї
неділя, 05 червня 2022, 23:24
Про це пише "маасковскiй камсамолєц", передає "ДС".
За даними деяких телеграм-каналів, анданова застрелив український снайпер у Харківській області.
владiмiр анданов (позивний "Ваха") став відомим завдяки відеоролику, в якому він передавав вітання у різні міста Сибіру. Він приїхав воювати на Донбас "добровольцем" у 2014 році у складі роти спецназу "Ольхон". анданов брав участь у боях за Дебальцеве та причетний до тортур полонених українських військових. Внесений до бази сайту "Миротворець".
Після Донбасу анданов у складі ПВК "Вагнера" воював у Сирії та Лівії. Після початку повномасштабного вторгнення рашки в Україну він повернувся до нашої країни.
Жаль... Брак в работе