Российский пропагандист Сладков подтвердил ликвидацию генерала армии РФ Кутузова

Российский пропагандист Александр Сладков подтвердил информацию о ликвидации на Донбассе российского генерал-майора Романа Кутузова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме пропагандиста.

В сообщении отмечается: "Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали, когда он был командиром полка.

С одной стороны, генерал снова повел в атаку людей. Словно полковников мало (майоров, капитанов, сержантов...). А с другой – Роман был таким же командиром, как все, пусть и рангом выше".

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