Російський пропагандист Сладков підтвердив ліквідацію генерала армії РФ Кутузова

Російський пропагандист Олександр Сладков підтвердив інформацію про ліквідацію на Донбасі російського генерал-майора Романа Кутузова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі пропагандиста.

У повідомленні зазначається: "Шкода, хороша людина була. Виходець із ВДВ. Ми товаришували почали коли він був командиром полку.

З одного боку, генерал знову повів в атаку людей. Наче полковників мало (майорів, капітанів, сержантів...). А з іншого - Роман був таким самим командиром, як усі, хай і рангом вище".

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