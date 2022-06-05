Російський пропагандист Сладков підтвердив ліквідацію генерала армії РФ Кутузова
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Російський пропагандист Олександр Сладков підтвердив інформацію про ліквідацію на Донбасі російського генерал-майора Романа Кутузова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі пропагандиста.
У повідомленні зазначається: "Шкода, хороша людина була. Виходець із ВДВ. Ми товаришували почали коли він був командиром полку.
З одного боку, генерал знову повів в атаку людей. Наче полковників мало (майорів, капітанів, сержантів...). А з іншого - Роман був таким самим командиром, як усі, хай і рангом вище".
Топ коментарі
+101 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+86 Alex Newman
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+75 Киянин
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- Неправда, у Кутузова был один глаз
Сцикливим довбойобом…
Як Герасим, який свого єдиного друга - собачку Муму втопив, бо сцявся барині…
Так і цей мудак - так сцявся путєна, що купу людей готовий покласти і сам здохнути, заради дурості сцаря…
Це рабська психологія фєдєрастів, всіх до єдиного…
Жаль ...
Під Харковом "утилізували" відомого бойового бурята-рашиста
В Україні ліквідовано расєянського військового злочинця з Улан-Уде (Бурятія) владiмiра анданова з позивним "Ваха", який став відомим після відеоролика з Донбасу, де він передає вітання від бойовиків-"ополченців" у різні міста рассєї
неділя, 05 червня 2022, 23:24
Про це пише "маасковскiй камсамолєц", передає "ДС".
За даними деяких телеграм-каналів, анданова застрелив український снайпер у Харківській області.
владiмiр анданов (позивний "Ваха") став відомим завдяки відеоролику, в якому він передавав вітання у різні міста Сибіру. Він приїхав воювати на Донбас "добровольцем" у 2014 році у складі роти спецназу "Ольхон". анданов брав участь у боях за Дебальцеве та причетний до тортур полонених українських військових. Внесений до бази сайту "Миротворець".
Після Донбасу анданов у складі ПВК "Вагнера" воював у Сирії та Лівії. Після початку повномасштабного вторгнення рашки в Україну він повернувся до нашої країни.
Жаль... Брак в работе