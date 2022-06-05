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Російський пропагандист Сладков підтвердив ліквідацію генерала армії РФ Кутузова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

200,кутузов

Російський пропагандист Олександр Сладков підтвердив інформацію про ліквідацію на Донбасі російського генерал-майора Романа Кутузова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі пропагандиста. 

У повідомленні зазначається: "Шкода, хороша людина була. Виходець із ВДВ. Ми товаришували почали коли він був командиром полку.

З одного боку, генерал знову повів в атаку людей. Наче полковників мало (майорів, капітанів, сержантів...). А з іншого - Роман був таким самим командиром, як усі, хай і рангом вище".

Також дивіться: ЗСУ ліквідували генерал-майора армії РФ Кутузова, - InformNapalm. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+101
Мор кацапських свиней в Україні має тривати до повної перемоги...
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05.06.2022 19:38
+86
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05.06.2022 20:01
+75
Ще одним покидьком меньше
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05.06.2022 19:38
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Картіна Рєпіна :"Кутузов і адмірал Нельсон - бєсєда с глазу на глаз".
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05.06.2022 22:02 Відповісти
Ну звісно, біг з наганом попереду піхоти, одним ударом спалив 10 танків , видавив роту нацистів з позиції і був підло застрелений з піндоської гаубиці в спину.
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05.06.2022 21:50 Відповісти
,,цветы бабе, мороженое детям..,, . Смотри не пэрэпутай--- Кутузов недорезаный! Перепутал.,.
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05.06.2022 21:59 Відповісти
Чем больше хлопцы их в Пекло отправят - тем чище будет воздух на панете.
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05.06.2022 22:00 Відповісти
Український снайпер , відправив бурята Ваху грузом 200 до кобздона !!! Свіжа новина підтверджена соьгодні на всіх Бурятських смі !!! Дякуємо снайпере !!!!!
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05.06.2022 22:16 Відповісти
ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла !!!!
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05.06.2022 22:18 Відповісти
- У Кутузова не было одного глаза
- Неправда, у Кутузова был один глаз
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05.06.2022 22:26 Відповісти
Нічіво страшнава , баби па пьянє ісчо наражают дєгєнєратов і ублюдков . Так что патєрь нєт .
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05.06.2022 22:35 Відповісти
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05.06.2022 23:09 Відповісти
Кутузов? *****, а кто теперь Москву будет палить?!!!
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05.06.2022 22:47 Відповісти
Вже спалили в Чорному морі.
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05.06.2022 23:10 Відповісти
Довбойобом був цей хєнєрал…
Сцикливим довбойобом…
Як Герасим, який свого єдиного друга - собачку Муму втопив, бо сцявся барині…
Так і цей мудак - так сцявся путєна, що купу людей готовий покласти і сам здохнути, заради дурості сцаря…
Це рабська психологія фєдєрастів, всіх до єдиного…
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05.06.2022 23:18 Відповісти
То ви всіх подробиць не знаєте. Насправді Герасім втопив Муму, бо вона за домомогою американськіх інструкторів планувала вночі його загризти. Він випередив її лише на декілька годин.
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06.06.2022 01:04 Відповісти
Адьё, Кутузя!
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05.06.2022 23:29 Відповісти
Слишком легко подох.

Жаль ...
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05.06.2022 23:47 Відповісти
рашистське лайно, гори у пеклi !




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05.06.2022 23:50 Відповісти
На втором фото он с Владимиром Ильичом выступает перед началом концерта у Кобзона.
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06.06.2022 12:13 Відповісти
ще одне рашистське, кацапо-ординське лайно лiквiдоване

Під Харковом "утилізували" відомого бойового бурята-рашиста

В Україні ліквідовано расєянського військового злочинця з Улан-Уде (Бурятія) владiмiра анданова з позивним "Ваха", який став відомим після відеоролика з Донбасу, де він передає вітання від бойовиків-"ополченців" у різні міста рассєї

неділя, 05 червня 2022, 23:24



Про це пише "маасковскiй камсамолєц", передає "ДС".



За даними деяких телеграм-каналів, анданова застрелив український снайпер у Харківській області.

владiмiр анданов (позивний "Ваха") став відомим завдяки відеоролику, в якому він передавав вітання у різні міста Сибіру. Він приїхав воювати на Донбас "добровольцем" у 2014 році у складі роти спецназу "Ольхон". анданов брав участь у боях за Дебальцеве та причетний до тортур полонених українських військових. Внесений до бази сайту "Миротворець".



Після Донбасу анданов у складі ПВК "Вагнера" воював у Сирії та Лівії. Після початку повномасштабного вторгнення рашки в Україну він повернувся до нашої країни.
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06.06.2022 00:17 Відповісти
Як солодко стало на души вид такои новости.
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06.06.2022 02:09 Відповісти
А свою ликвидацию он не подтвердил?
Жаль... Брак в работе
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06.06.2022 06:13 Відповісти
Генерал що бігає разом з бійцями в мирний час визива сміх, а в воєнний-паніку))))
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06.06.2022 09:42 Відповісти
Нєфіг шастать!
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06.06.2022 19:45 Відповісти
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