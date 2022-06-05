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В Сербии сообщили, что из-за санкций ЕС останутся без российской нефти

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нафта

Нефтяная промышленность Сербии вскоре потеряет возможность поставлять российскую нефть через Адриатический нефтепровод (JANAF).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1, такое заявление сделали в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечают, что Сербия не единственная европейская страна, на которую повлияет новый пакет санкций ЕС, но обещают сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасные поставки нефти.

"Новый пакет санкций запрещает поставки российской сырой нефти через любой порт, морским путем, а Сербия импортирует сырую нефть, доставляемую танкерами в порт Омишаль (в Хорватии). Это значит, что нет возможности поставлять больше российской сырой нефти на НПЗ Панчево, но Сербия могла бы импортировать все другие виды сырой нефти, кроме российской. В частности, раньше мы импортировали нефть из Ирака и некоторых других стран", - отмечают в министерстве.

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Впрочем, там признают – сделать это непросто. "Одним из ожидаемых последствий нового пакета санкций ЕС является давление на спрос, потому что другие страны также будут искать альтернативу импорту нефти из России", - объясняют в министерстве.

Также там обещают работать над увеличением запасов сырой нефти, которая "при стабильных запасах нефтепродуктов обеспечивала дополнительную безопасность на случай срывов рынка".

Напомним, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Беларуси.

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Ну и хорошо
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05.06.2022 19:40 Ответить
И шо?
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05.06.2022 19:51 Ответить
************,забирайте мадьярів і йдіть разом нафуй.
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05.06.2022 19:52 Ответить
Будуть купувати у Індії нафтопродукти...які Індія видає за свої.
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05.06.2022 19:53 Ответить
Добре що хоч цих "діячів", поки що, не прийняли до ЄС.
Бо в купі з мадярами, гальмували б будь-які санкції проти своєї "обожаемой" раші.
Нічого, пересядете, за звичкою, знову на віслюків і вперед...
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05.06.2022 19:55 Ответить
Же́па (сербохорв. Жепа, Žepa) - небольшой населённый пункт в восточной части Республики Сербской в общине Рогатица. Жепа расположена к северо-востоку от Рогатицы, к юго-западу от Сребреницы и к северо-западу от Вишеграда. Город находится на речке Жепе, впадающей в Дрину, в долине между горами Явор и Деветак.

В 1991 году численность населения Жепы составляла 2 441 человек - из них 2 330 боснийцев (95 %), 103 серба и 8 прочих югославов.

Во время Боснийской войны (1992-1995) Жепа вместе со Сребреницей и Горажде являлась одним из трёх боснийских анклавов в Восточной Боснии, осаждённых сербами.

Командующим 285-й бригадой, дислоцированной в Жепе, был полковник Авдо Палич. В апреле 1993 года Жепа была объявлена «безопасным районом» и в ней расположился отряд украинских миротворцев. 25 июля 1995 года в ходе операции «Ступчаница 95» Войско Республики Сербской блокировало и, после переговоров с командирами боснийцев, заняло город. Важную роль в мирной эвакуации населения Жепы сыграло участие в переговорах представителя командования сил ООН полковника ВС Украины Николая Верхогляда[uk][1]. В результате договорённостей боснийское население при помощи украинских военнослужащих было эвакуировано из Жепы в Сараево[2][3][4][5]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жепа
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05.06.2022 20:13 Ответить
Вы знаете, у меня сложилось мнение, что ***** допустил большую ошибку. Если бы он ударил не по Украине, а на запад. То и вправду, кацапы могли за три дня быть у Ламанша. Согласитесь, германия и франция импотенты, хотя должны иметь больше всего сил и самую сильную армию. А пришлось бы воевать американцам и англичанам. К тому же думаю руководство германии и франции и многих стран евросоюза просто куплено на корню кацапами.
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05.06.2022 22:10 Ответить
Десант через Балтийское море?
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05.06.2022 22:30 Ответить
Сербия это балканская Рашка. И бывшим странам из состава Югославии очень повезло, что Сербия размером не с Мордор, плюс цивилизованные страны пресекли имперские амбиции сербов
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05.06.2022 19:56 Ответить
Сербия не сразу стала Сербией. В 10-м веке центром обьединения сербов стала жупа( шо-то типа княжества) Рашка. Впоследствии именно жупа Рашка стала ядром Сербии.
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05.06.2022 20:00 Ответить
КОСАВО ПРАСРАЛІ !!!!!
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05.06.2022 19:58 Ответить
Хай до своїх колег по кацапофільству з Угорщини звертаються по нафтову "дружбу". Тільки дуже-дуже чемно
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05.06.2022 20:05 Ответить
Ватник-антиваксер джокович вам в помощь...
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05.06.2022 20:10 Ответить
мад'яри і серби - сусіди по кордону
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05.06.2022 20:10 Ответить
на одній трубі сидять, схоже...
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05.06.2022 20:36 Ответить
на одному болту
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05.06.2022 20:44 Ответить
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05.06.2022 21:33 Ответить
а якби вони були у ЕС ,то була б друга Угорщина з її ********** Орбаном!
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05.06.2022 20:11 Ответить
ми оху#но занепокоєні...
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05.06.2022 20:17 Ответить
да как то насрать. пусть еще себе на батареях и плитах зет нарисуют
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05.06.2022 20:20 Ответить
Правильно. Ибо не*уй.
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05.06.2022 20:33 Ответить
ruskij , ti apjatj tut zalez , anuka briss !!!!!
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05.06.2022 21:55 Ответить
Чудово, пішли сєрби за своїм расєйським корабліком...
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05.06.2022 21:35 Ответить
Vot i harasho , talstagubaja shljuha mozhet iti sasatj ***** ....🤣
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05.06.2022 21:53 Ответить
Почались скиглення.
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06.06.2022 07:43 Ответить
 
 