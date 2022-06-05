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У Сербії повідомили, що через санкції ЄС залишаться без російської нафти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нафта

Нафтова промисловість Сербії незабаром втратить можливість постачати російську нафту через Адріатичний нафтопровод (JANAF).

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1, таку заяву зробили Міністерстві гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що Сербія не єдина європейська країна, на яку вплине новий пакет санкцій ЄС, але, обіцяють зробити все можливе, щоб забезпечити безпечне постачання нафти.

"Новий пакет санкцій забороняє постачання російської сирої нафти через будь-який порт, морським шляхом, а Сербія імпортує сиру нафту, яка доставляється танкерами в порт Омішаль (в Хорватії). Це означає, що немає можливості постачати більше російської сирої нафти на НПЗ Панчево, але Сербія могла б імпортувати всі інші види сирої нафти, крім російської. Зокрема, раніше ми імпортували нафту з Іраку та деяких інших країн", - зазначають у міністерстві.

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Втім, там визнають - зробити це буде непросто. "Одним із очікуваних наслідків нового пакету санкцій ЄС є тиск на попит, тому що інші країни також будуть шукати альтернативи імпорту нафти з Росії", - пояснюють у міністерстві.

Також там обіцяють працювати над збільшенням запасів сирої нафти, яка б "при стабільних запасах нафтопродуктів забезпечувала додаткову безпеку на випадок зривів ринку".

Нагадаємо, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

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Автор: Анна Судак
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05.06.2022 19:40 Відповісти
И шо?
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05.06.2022 19:51 Відповісти
************,забирайте мадьярів і йдіть разом нафуй.
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05.06.2022 19:52 Відповісти
Будуть купувати у Індії нафтопродукти...які Індія видає за свої.
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05.06.2022 19:53 Відповісти
Добре що хоч цих "діячів", поки що, не прийняли до ЄС.
Бо в купі з мадярами, гальмували б будь-які санкції проти своєї "обожаемой" раші.
Нічого, пересядете, за звичкою, знову на віслюків і вперед...
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05.06.2022 19:55 Відповісти
Же́па (сербохорв. Жепа, Žepa) - небольшой населённый пункт в восточной части Республики Сербской в общине Рогатица. Жепа расположена к северо-востоку от Рогатицы, к юго-западу от Сребреницы и к северо-западу от Вишеграда. Город находится на речке Жепе, впадающей в Дрину, в долине между горами Явор и Деветак.

В 1991 году численность населения Жепы составляла 2 441 человек - из них 2 330 боснийцев (95 %), 103 серба и 8 прочих югославов.

Во время Боснийской войны (1992-1995) Жепа вместе со Сребреницей и Горажде являлась одним из трёх боснийских анклавов в Восточной Боснии, осаждённых сербами.

Командующим 285-й бригадой, дислоцированной в Жепе, был полковник Авдо Палич. В апреле 1993 года Жепа была объявлена «безопасным районом» и в ней расположился отряд украинских миротворцев. 25 июля 1995 года в ходе операции «Ступчаница 95» Войско Республики Сербской блокировало и, после переговоров с командирами боснийцев, заняло город. Важную роль в мирной эвакуации населения Жепы сыграло участие в переговорах представителя командования сил ООН полковника ВС Украины Николая Верхогляда[uk][1]. В результате договорённостей боснийское население при помощи украинских военнослужащих было эвакуировано из Жепы в Сараево[2][3][4][5]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жепа
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05.06.2022 20:13 Відповісти
Вы знаете, у меня сложилось мнение, что ***** допустил большую ошибку. Если бы он ударил не по Украине, а на запад. То и вправду, кацапы могли за три дня быть у Ламанша. Согласитесь, германия и франция импотенты, хотя должны иметь больше всего сил и самую сильную армию. А пришлось бы воевать американцам и англичанам. К тому же думаю руководство германии и франции и многих стран евросоюза просто куплено на корню кацапами.
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05.06.2022 22:10 Відповісти
Десант через Балтийское море?
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05.06.2022 22:30 Відповісти
Сербия это балканская Рашка. И бывшим странам из состава Югославии очень повезло, что Сербия размером не с Мордор, плюс цивилизованные страны пресекли имперские амбиции сербов
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05.06.2022 19:56 Відповісти
Сербия не сразу стала Сербией. В 10-м веке центром обьединения сербов стала жупа( шо-то типа княжества) Рашка. Впоследствии именно жупа Рашка стала ядром Сербии.
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05.06.2022 20:00 Відповісти
КОСАВО ПРАСРАЛІ !!!!!
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05.06.2022 19:58 Відповісти
Хай до своїх колег по кацапофільству з Угорщини звертаються по нафтову "дружбу". Тільки дуже-дуже чемно
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05.06.2022 20:05 Відповісти
Ватник-антиваксер джокович вам в помощь...
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05.06.2022 20:10 Відповісти
мад'яри і серби - сусіди по кордону
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05.06.2022 20:10 Відповісти
на одній трубі сидять, схоже...
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05.06.2022 20:36 Відповісти
на одному болту
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05.06.2022 20:44 Відповісти
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05.06.2022 21:33 Відповісти
а якби вони були у ЕС ,то була б друга Угорщина з її ********** Орбаном!
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05.06.2022 20:11 Відповісти
ми оху#но занепокоєні...
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05.06.2022 20:17 Відповісти
да как то насрать. пусть еще себе на батареях и плитах зет нарисуют
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05.06.2022 20:20 Відповісти
Правильно. Ибо не*уй.
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05.06.2022 20:33 Відповісти
ruskij , ti apjatj tut zalez , anuka briss !!!!!
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05.06.2022 21:55 Відповісти
Чудово, пішли сєрби за своїм расєйським корабліком...
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05.06.2022 21:35 Відповісти
Vot i harasho , talstagubaja shljuha mozhet iti sasatj ***** ....🤣
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05.06.2022 21:53 Відповісти
Почались скиглення.
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06.06.2022 07:43 Відповісти
 
 