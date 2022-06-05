У Сербії повідомили, що через санкції ЄС залишаться без російської нафти

Нафтова промисловість Сербії незабаром втратить можливість постачати російську нафту через Адріатичний нафтопровод (JANAF).

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1, таку заяву зробили Міністерстві гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що Сербія не єдина європейська країна, на яку вплине новий пакет санкцій ЄС, але, обіцяють зробити все можливе, щоб забезпечити безпечне постачання нафти.

"Новий пакет санкцій забороняє постачання російської сирої нафти через будь-який порт, морським шляхом, а Сербія імпортує сиру нафту, яка доставляється танкерами в порт Омішаль (в Хорватії). Це означає, що немає можливості постачати більше російської сирої нафти на НПЗ Панчево, але Сербія могла б імпортувати всі інші види сирої нафти, крім російської. Зокрема, раніше ми імпортували нафту з Іраку та деяких інших країн", - зазначають у міністерстві.

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Втім, там визнають - зробити це буде непросто. "Одним із очікуваних наслідків нового пакету санкцій ЄС є тиск на попит, тому що інші країни також будуть шукати альтернативи імпорту нафти з Росії", - пояснюють у міністерстві.

Також там обіцяють працювати над збільшенням запасів сирої нафти, яка б "при стабільних запасах нафтопродуктів забезпечувала додаткову безпеку на випадок зривів ринку".

Нагадаємо, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

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