Оккупанты обстреляли Чугуев, один житель погиб, один ранен, - мэр

В воскресенье, 5 июня, агрессор снова обстрелял Чугуев (Харьковская обл.), сообщила мэр Галина Минаева.

"Есть разрушение в одном из микрорайонов, но самое больное, что есть убитый и раненый среди жителей", - написала Минаева в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

Она призвала горожан неукоснительно соблюдать правила безопасности.

"Как человек, я понимаю желание многих чугуевцев хоть на время воспользоваться хорошей погодой, хоть немного отвлечься от тяжелых мыслей и нервного напряжения, выйти в город, прогуляться по паркам или скверам, посидеть в кафе. Все мы действительно очень истощены морально за эти месяцы обстрелов. Однако необходимо помнить - война продолжается и привычные для нас в мирное время вещи могут быть смертельно опасными. Призываю вас, уважаемые земляки, берегите себя, свою жизнь и жизнь своих близких!", - написала Минаева.

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