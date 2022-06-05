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Новости Война в Украине
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Оккупанты обстреляли Чугуев, один житель погиб, один ранен, - мэр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

В воскресенье, 5 июня, агрессор снова обстрелял Чугуев (Харьковская обл.), сообщила мэр Галина Минаева.

"Есть разрушение в одном из микрорайонов, но самое больное, что есть убитый и раненый среди жителей", - написала Минаева в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

Она призвала горожан неукоснительно соблюдать правила безопасности.

"Как человек, я понимаю желание многих чугуевцев хоть на время воспользоваться хорошей погодой, хоть немного отвлечься от тяжелых мыслей и нервного напряжения, выйти в город, прогуляться по паркам или скверам, посидеть в кафе. Все мы действительно очень истощены морально за эти месяцы обстрелов. Однако необходимо помнить - война продолжается и привычные для нас в мирное время вещи могут быть смертельно опасными. Призываю вас, уважаемые земляки, берегите себя, свою жизнь и жизнь своих близких!", - написала Минаева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливает Харьковщину из тяжелого оружия. Есть раненые. Горячее всего - в районе Изюма, - Синегубов
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05.06.2022 21:18 Ответить
 
 