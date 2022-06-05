УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4820 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 642 1
обстріл (21149) Харківщина (4286)

Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений, - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

У неділю, 5 червня, агресор знову обстріляв Чугуїв (Харківська обл.), повідомила мер Галина Мінаєва.

"Є руйнування в одному з мікрорайонів, але найболючіше, що є вбитий та поранений серед мешканців", - написала Мінаєва у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

Вона закликала городян неухильно дотримуватися правил безпеки.

"Як людина, я розумію бажання багатьох чугуївців хоч на якийсь час скористатися гарною погодою, хоч трохи відволіктися від важких думок і нервової напруги, вийти в місто, прогулятися парками або скверами, посидіти в кафе. Усі ми дійсно дуже виснажені морально за ці місяці обстрілів. Проте необхідно пам'ятати - війна триває і звичні для нас у мирний час речі можуть бути смертельно небезпечними. Закликаю вас, шановні земляки, бережіть себе, своє життя і життя своїх близьких!", - написала Мінаєва.

Читайте також: Ворог обстрілює Харківщину з важкої зброї. Є поранені. Найгарячіше - у районі Ізюму, - Синєгубов

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.06.2022 21:18 Відповісти
 
 