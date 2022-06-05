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Российские оккупанты обстреляли жилые районы Харькова, - Синегубова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Вечером 5 июня враг усилил обстрелы Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм начальника ОВА Олега Синегубова.

"Внимание, жители Харькова и района! Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра. Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналов тревоги!", - призвал он.

Суспільне указало, что непрерывные обстрелы продолжались не менее получаса. Горожане сообщали изданию о взрывах на севере и востоке города, а также в районе Новых Домов.

Также читайте: На Восточном направлении 5 июня уничтожены 43 оккупанта, 1 вертолет - ОТУ "Схід"

Местные паблики пишут, что пропадает домашний интернет, свет, вода.
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сцуки гучно прилетіло декілька разів... гадьониши
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05.06.2022 22:45 Ответить
А чому мєсні бугаї, шо на фото, не в армії українській чи в ТрО, чому не воюють за свою землю, чи вони раді, шо орки їх асвабаділі?!
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05.06.2022 23:37 Ответить
Горіть в пеклі рашистські свинособаки!

P.S. Російські окупанти обстріляли житлові райони Харкова, - Синєгубова

Може все ж таки це ВІН, а не ВОНА?
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05.06.2022 22:48 Ответить
орки на этом направлении заждались ответки радарные станции контрбатарейной борьбы скоро заработают ждите твари ...
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05.06.2022 22:50 Ответить
Треба вимагати у партнерів дозволу на застосування їх зброї по території рф у відповідь на такі обстріли!!!!
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05.06.2022 22:53 Ответить
Тю... ти чо... Вже ж сказали, що можливо зброя яка обстрілює теріторію україни буде сприйматись як ціль, незалежно від місцезнаходження
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05.06.2022 23:23 Ответить
Орки лазять містом від виглядом ЗСУ або місцевих, будьте пильнішими.
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05.06.2022 23:14 Ответить
а чому белгород не горить давно пора
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06.06.2022 00:00 Ответить
 
 