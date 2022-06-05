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Російські окупанти обстріляли житлові райони Харкова, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 5 червня ворог посилив обстріли Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм начальника ОВА Олега Синєгубова.
"Увага, жителі Харкова та району! Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру. Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!", - закликав він.
Суспільне вказало, що безперервні обстріли тривали принаймні пів години. Містяни повідомляли виданню про вибухи на півночі та сході міста, а також в районі Нових Будинків.
Місцеві пабліки пишуть, що пропадає домашній інтернет, світло, вода.
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P.S. Російські окупанти обстріляли житлові райони Харкова, - Синєгубова
Може все ж таки це ВІН, а не ВОНА?