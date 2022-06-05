УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8838 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 580 9
війна (56581) обстріл (21149) Харків (3904) Синєгубов (760)

Російські окупанти обстріляли житлові райони Харкова, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Ввечері 5 червня ворог посилив обстріли Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм начальника ОВА Олега Синєгубова.

"Увага, жителі Харкова та району! Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру. Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!", - закликав він.

Суспільне вказало, що безперервні обстріли тривали принаймні пів години. Містяни повідомляли виданню про вибухи на півночі та сході міста, а також в районі Нових Будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Харківському району завдано ракетного удару. Ворог намагався наступати на Харківщині, ЗСУ всі атаки відбили, - Синєгубов

Місцеві пабліки пишуть, що пропадає домашній інтернет, світло, вода.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сцуки гучно прилетіло декілька разів... гадьониши
показати весь коментар
05.06.2022 22:45 Відповісти
А чому мєсні бугаї, шо на фото, не в армії українській чи в ТрО, чому не воюють за свою землю, чи вони раді, шо орки їх асвабаділі?!
показати весь коментар
05.06.2022 23:37 Відповісти
Горіть в пеклі рашистські свинособаки!

P.S. Російські окупанти обстріляли житлові райони Харкова, - Синєгубова

Може все ж таки це ВІН, а не ВОНА?
показати весь коментар
05.06.2022 22:48 Відповісти
орки на этом направлении заждались ответки радарные станции контрбатарейной борьбы скоро заработают ждите твари ...
показати весь коментар
05.06.2022 22:50 Відповісти
Треба вимагати у партнерів дозволу на застосування їх зброї по території рф у відповідь на такі обстріли!!!!
показати весь коментар
05.06.2022 22:53 Відповісти
Тю... ти чо... Вже ж сказали, що можливо зброя яка обстрілює теріторію україни буде сприйматись як ціль, незалежно від місцезнаходження
показати весь коментар
05.06.2022 23:23 Відповісти
Орки лазять містом від виглядом ЗСУ або місцевих, будьте пильнішими.
показати весь коментар
05.06.2022 23:14 Відповісти
а чому белгород не горить давно пора
показати весь коментар
06.06.2022 00:00 Відповісти
 
 