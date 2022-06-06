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Новости За рубежом
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Молдавские пограничники задержали украинского депутата Яковенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Молдове был задержан депутат Верховной Рады ВР Евгений Яковенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, молдавское издание News Maker со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции сообщает, что на границе был задержан депутат Верховной Рады Украины Евгений Яковенко.

Глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю подтвердил эту информацию и добавил, что Яковенко был объявлен в международный розыск Беларусью. Там он обвиняется во взяточничестве и коррупции, в связи с чем зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

В настоящее время Яковенко помещен в следственный изолятор.

Яковенко выиграл парламентские выборы по мажоритарному округу №52 от "Батькивщины". Но в Раде был внефракционным депутатом.

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Молдавские пограничники задержали украинского депутата Яковенко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
"був оголошений у міжнародний розшук Білоруссю"

ЩО ЦЕ ЗА *****? Молдова, ти за кого, взагалі?
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05.06.2022 23:44
+23
Так ми ж офіційно не оголосили Білорусь країною-агресором (в нас же при владі штемпи, які чомусь вирішили, що вони самі хітрожопі; але це вже зовсім інша історія).
Тобто, ми визнаємо міжнародно-правову легітимність РБ.
То які питання до Інтерполу і до Молдови?
На підставі чого вони не мають виконувати міжнародні конвенції, сторонами яких є Україна і Білорусь (в даному випадку - конвенцію про створення Інтерполу)?
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05.06.2022 23:57
+19
Читаю Бутусова, Сєверодонецьк, тепер зрозуміло, чому від міста відмовляються ,забрехалися в офісі про ситуації на фронті. Якщо і надалі ЗСУ буде Мар'яна керувати, то тільки можна написати Тримайтесь і бережіть Україну
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05.06.2022 23:50
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Международный розыск Биларасью - это же нынче гарант качества человека. Скорее всего наоборот не захотел сотрудничать с карманными бизнесменами режима. В отличие от кое-кого другого, кто с удовольствием закупал асфальт, бензин и электричество с АЭС, кладя откаты от такого бизнеса себе в карман.
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05.06.2022 23:41 Ответить
Але якшо взув бульбофюрера на бабло - то це ще ліпше.
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05.06.2022 23:54 Ответить
Запит з Білорусі - це маркер.
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06.06.2022 00:36 Ответить
Ще б з КНДР не вистачало.
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06.06.2022 00:37 Ответить
От зараза... Від "слуг", цікаво, хтось оголошений в розшук?
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05.06.2022 23:42 Ответить
"був оголошений у міжнародний розшук Білоруссю"

ЩО ЦЕ ЗА *****? Молдова, ти за кого, взагалі?
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05.06.2022 23:44 Ответить
Нервы в коробочку. Есть процедура. Если ты- сам записался в организацию, выполняй, или выписывайся. Пройдут процедуру-выпустят Юлиного спонсора.
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05.06.2022 23:50 Ответить
його звинувачують у хабарництві та корупції.... 98% наших депутатів можна судити за цім звинуваченням. алле нажаль у нас в країні відносно цієї касти правосуддя не працює. якщо хай віддають білорусам ,може хоч чік чірік накаже
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05.06.2022 23:52 Ответить
Читаю Бутусова, Сєверодонецьк, тепер зрозуміло, чому від міста відмовляються ,забрехалися в офісі про ситуації на фронті. Якщо і надалі ЗСУ буде Мар'яна керувати, то тільки можна написати Тримайтесь і бережіть Україну
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05.06.2022 23:50 Ответить
А за какое число смотрел, а то там последнее время поменялось много чего?
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06.06.2022 00:01 Ответить
Може безумну пристрелили при дезертирстві(як вона і мріяла), от результати якісь з'явились.
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06.06.2022 00:50 Ответить
да-да, а потім який падаляк або арестович скаже "ми ********, но ви держитесь"
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06.06.2022 03:11 Ответить
білорусь ще досі в інтерполі???
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05.06.2022 23:57 Ответить
Так ми ж офіційно не оголосили Білорусь країною-агресором (в нас же при владі штемпи, які чомусь вирішили, що вони самі хітрожопі; але це вже зовсім інша історія).
Тобто, ми визнаємо міжнародно-правову легітимність РБ.
То які питання до Інтерполу і до Молдови?
На підставі чого вони не мають виконувати міжнародні конвенції, сторонами яких є Україна і Білорусь (в даному випадку - конвенцію про створення Інтерполу)?
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05.06.2022 23:57 Ответить
але на неї накладені санкції, значить агресором її все ж таки вважають, хоча це капець не оголосити як країну-агресора.
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06.06.2022 03:12 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/dosie/yevgen-yakovenko-30112021-443173

ДОСЬЄ

Євген Яковенко

Підприємець, депутат-мажоритарник Верховної Ради IX скликання, позафракційний.

п'ятниця, 26 листопада 2021, 12:34



Євген Яковенко / УНІАН

Євген Геннадійович Яковенко народився 6 червня 1965 року в місті Ош (Киргизстан). Навчався у школі №16 в селі Новгородське (з 2021 року - смт Нью-Йорк Торецької міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області).

З 1984 до 1986 року проходив службу в радянській армії.

Першу вищу освіту Яковенко здобув у 1993 році, закінчивши Дніпропетровський гірничий інститут за фахом "правознавство". У 2002 році заочно закінчив Національну академію внутрішніх справ, має кваліфікацію юриста.

Трудова діяльність

У 1987 році майбутній нардеп працював на шахті "Торецька".

З 2001 року до обрання у парламент обіймав посаду директора ПП "Торговельно-промислова компанія "Алькон". Підприємство засноване у 2001 році у Дніпрі (статутний фонд - 300 тис. грн), займається оптовою торгівлею. Станом на листопад 2021 року уповноваженою особою компанії значиться Тетяна Володимирівна Яковенко.

У відкритих джерелах немає інформації про діяльність Яковенка в 90-ті роки минулого століття.



Євген Яковенко

Верховна Рада

На дострокових парламентських виборах влітку 2019 року Євген Яковенко переміг на одномандатному виборчому окрузі №52, набравши 28,96% або 7 644 голосів виборців. Суб'єкт висування - політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Дата набуття депутатських повноважень - 29 серпня.

Під час передвиборчої кампанії кандидат дещо дистанціювався від "Батьківщини". В його агітаційних матеріалах не було й натяку на цю політичну силу.



Між тим партія Юлії Тимошенко вперше за всю історію виборів здобула перемогу на мажоритарці в Донецькій області. Попри це, Яковенко так і не увійшов до фракції "Батьківщини". Єдиним мажоритарником там залишається вінницький депутат Олег Мейдич.

У Верховній Раді IX скликання Яковенко не обіймає жодної посади. Він входить до складу кількох груп з міжпарламентських зв'язків, зокрема із Таджикистаном, Узбекистаном і Молдовою. За час перебування у парламенті він долучився до написання лише трьох проєктів закону, не подав жодної правки, не направив бодай одного депутатського запиту, а також жодного разу не виступив.

У парламентаря є шість помічників. Один з них працює на постійній основі за трудовим договором, всі інші - на громадських засадах. Серед "посіпак" значиться Костянтин Кошелев, який свого часу був помічником депутата Партії регіонів, сина колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова - Олексія Азарова.

За даними електронної реєстрації, Яковенко пропустив щонайменше 90 пленарних засідань. Аналітичний портал "Слово і Діло" нарахував лише 4% виконаних передвиборчих обіцянок народного обранця.



УНІАН

Компромат і скандали

Звинувачення у підкупі виборців та фальсифікаціях

Мажоритарний округ №52, на якому балотувався Яковенко, охоплює непідконтрольні Дебальцеве та один район Горлівки. Решта округу - контрольовані українською владою міста Торецьк, Світлодарськ, Залізне та деякі інші населені пункти, зокрема с. Новгородське.

Основним конкурентом Яковенка на окрузі був висуванець "Опозиційної платформи - За життя" Олег Погодін. Він програв вибори із різницею у 781 голос.

Примітно, що ВО "Батьківщина" на окрузі в Торецьку отримала усього лише 1068 голосів (3,9%). Такий результат видався опонентам Яковенка підозрілим. ОПЗЖ, яка набрала на окрузі понад 57%, неодноразово звинувачувала як "Батьківщину", так і її висуванця у підкупі виборців та масових фальсифікаціях.

За Погодіна заступилися найяскравіші представники ОПЗЖ - Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Наталя Королевська і навіть колишній мер Слов'янська Неля Штепа.

Юрій Бойко: "Було збудовано сітку зі скупки голосів, виборцям видавали гроші прямо на виході з дільниць. Деякі виборці отримували бюлетені без документів і по кілька комплектів в одні руки, фотографували заповнені бюлетені. Все це зафіксовано на відео, за всіма фактами складено заяви в поліцію."

Про ймовірну незаконну агітацію та підкуп виборців Яковенком заявляв і кандидат від "Опозиційного блоку" Валерій Коновалюк, який балотувався на тому ж окрузі.

СБУ почала розслідування за фактом підкупу виборців на ОВО №52. За результатами оперативно-слідчих заходів з'ясувалося, що незаконною діяльністю займався один з місцевих кримінальних авторитетів.

Згодом в ЗМІ з'являлася інформація, що Яковенко нібито використовував свої кримінальні зв'язки з метою залякування глав виборчих комісій.

"Батьківщина" всі звинувачення у фальсифікації виборів категорично відкидала.

"Крохмальна" контрабанда

Деякі ЗМІ із посиланням на громадських активістів, писали, що Яковенко довгий час буцімто займається контрабандою в особливо великих розмірах. За чутками, в буремні 90-ті нардеп злочинним шляхом отримав монополію на імпорт крохмалю. Через це у певних колах його називали "Женя-Крохмаль".

Також анонімні джерела стверджували, що після контрабанди крохмалю він "зацікавився" контрабандою цигарок. Доказів цієї інформації наразі немає.

Мовчазний і непомітний нардеп

Євген Яковенко, як зазначалося вище, майже не проявляє себе у Раді. Він не виступає і майже не голосує. Більш того, з'являється він у парламенті теж доволі рідко. Так, у липні 2021 року нардеп не був присутнім на жодному з 11 пленарних засідань.

А ось у травні того ж року він жодного разу не проголосував. Компанію йому у цьому склав обраний на Донеччині представник фракції ОПЗЖ Федір Христенко. Пропустив Яковенко і всі голосування у квітні.



Євген Яковенко

Сім'я

Про особисте життя нардепа майже нічого не відомо. Дружина - Ольга Василівна Яковенко. Судячи з усього, жінка також має відношення до ПП ТПК "Алькон".

Інформації про дітей та інших родичів Яковенка у відкритому доступі немає.

Майновий стан і доходи

Електронну декларацію про майновий стан і доходи за 2020 рік нардеп подав 29 березня 2021 року. В документі зазначено, що він ...

https://www.dsnews.ua/ukr/dosie/yevgen-yakovenko-30112021-443173
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06.06.2022 00:02 Ответить
Яків виграв парламентські вибори Джерело: https://censor.net/ua/n3346111
******
Дуже цікава інформація. Але хто такий Яків?
От, вміє таки Цензор заінтригувати читача загадковими таємницями!
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06.06.2022 00:30 Ответить
Я так зрозумів з цього тексту, що Яковенко не хотів світитися в якомусь казино, от і послав замість себе Якова, а цей Яков так ввійшов в азарт, що виграв вибори для Яковенка.
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06.06.2022 00:46 Ответить
Не дай, Боже, зелені уроди похерять законодавство про вибори по відкритим спискам... Через отаку от мажоритарку і прориваються до ВР згадані вище і Яковенко, і Погодін, і Коновалюк (якщо хто згадає 2006/13рр, яка це мразь...), і Мейдич... і всіляка інша шваль прокасапська.
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06.06.2022 00:34 Ответить
Яків виграв вибори для Яковенка?
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06.06.2022 00:41 Ответить
Чи це перше смердюче-продажне падло? Хай би вже вибігло, але награбоване залишило на місці злочину.
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06.06.2022 07:19 Ответить
Запит з бульбостану чи **********, хтось ще виконує. Найс. а запити ІГІЛ КДНР і Талібану теж? мамалижніки
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06.06.2022 09:37 Ответить
 
 