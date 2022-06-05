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Молдовські прикордонники затримали українського депутата Яковенка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Молдові був затриманий депутат Верховної Ради ВР Євген Яковенко.
Як інформує Цензор.НЕТ, молдовське видання News Maker із посиланням на прес-службу прикордонної поліції повідомляє, що на кордоні було затримано депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка.
Голова молдавського бюро інтерполу Віорел Центю підтвердив цю інформацію і додав, що Яковенко був оголошений у міжнародний розшук Білоруссю. Там його звинувачують у хабарництві та корупції, у зв'язку з чим зареєстрували запит на його арешт та екстрадицію.
Наразі Яковенко поміщений до слідчого ізолятора.
Яків виграв парламентські вибори по мажоритарному округу №52 від "Батьківщини". Але у Раді був позафракційним депутатом.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
ЩО ЦЕ ЗА *****? Молдова, ти за кого, взагалі?
Тобто, ми визнаємо міжнародно-правову легітимність РБ.
То які питання до Інтерполу і до Молдови?
На підставі чого вони не мають виконувати міжнародні конвенції, сторонами яких є Україна і Білорусь (в даному випадку - конвенцію про створення Інтерполу)?
ДОСЬЄ
Євген Яковенко
Підприємець, депутат-мажоритарник Верховної Ради IX скликання, позафракційний.
п'ятниця, 26 листопада 2021, 12:34
Євген Яковенко / УНІАН
Євген Геннадійович Яковенко народився 6 червня 1965 року в місті Ош (Киргизстан). Навчався у школі №16 в селі Новгородське (з 2021 року - смт Нью-Йорк Торецької міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області).
З 1984 до 1986 року проходив службу в радянській армії.
Першу вищу освіту Яковенко здобув у 1993 році, закінчивши Дніпропетровський гірничий інститут за фахом "правознавство". У 2002 році заочно закінчив Національну академію внутрішніх справ, має кваліфікацію юриста.
Трудова діяльність
У 1987 році майбутній нардеп працював на шахті "Торецька".
З 2001 року до обрання у парламент обіймав посаду директора ПП "Торговельно-промислова компанія "Алькон". Підприємство засноване у 2001 році у Дніпрі (статутний фонд - 300 тис. грн), займається оптовою торгівлею. Станом на листопад 2021 року уповноваженою особою компанії значиться Тетяна Володимирівна Яковенко.
У відкритих джерелах немає інформації про діяльність Яковенка в 90-ті роки минулого століття.
Євген Яковенко
Верховна Рада
На дострокових парламентських виборах влітку 2019 року Євген Яковенко переміг на одномандатному виборчому окрузі №52, набравши 28,96% або 7 644 голосів виборців. Суб'єкт висування - політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Дата набуття депутатських повноважень - 29 серпня.
Під час передвиборчої кампанії кандидат дещо дистанціювався від "Батьківщини". В його агітаційних матеріалах не було й натяку на цю політичну силу.
Між тим партія Юлії Тимошенко вперше за всю історію виборів здобула перемогу на мажоритарці в Донецькій області. Попри це, Яковенко так і не увійшов до фракції "Батьківщини". Єдиним мажоритарником там залишається вінницький депутат Олег Мейдич.
У Верховній Раді IX скликання Яковенко не обіймає жодної посади. Він входить до складу кількох груп з міжпарламентських зв'язків, зокрема із Таджикистаном, Узбекистаном і Молдовою. За час перебування у парламенті він долучився до написання лише трьох проєктів закону, не подав жодної правки, не направив бодай одного депутатського запиту, а також жодного разу не виступив.
У парламентаря є шість помічників. Один з них працює на постійній основі за трудовим договором, всі інші - на громадських засадах. Серед "посіпак" значиться Костянтин Кошелев, який свого часу був помічником депутата Партії регіонів, сина колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова - Олексія Азарова.
За даними електронної реєстрації, Яковенко пропустив щонайменше 90 пленарних засідань. Аналітичний портал "Слово і Діло" нарахував лише 4% виконаних передвиборчих обіцянок народного обранця.
УНІАН
Компромат і скандали
Звинувачення у підкупі виборців та фальсифікаціях
Мажоритарний округ №52, на якому балотувався Яковенко, охоплює непідконтрольні Дебальцеве та один район Горлівки. Решта округу - контрольовані українською владою міста Торецьк, Світлодарськ, Залізне та деякі інші населені пункти, зокрема с. Новгородське.
Основним конкурентом Яковенка на окрузі був висуванець "Опозиційної платформи - За життя" Олег Погодін. Він програв вибори із різницею у 781 голос.
Примітно, що ВО "Батьківщина" на окрузі в Торецьку отримала усього лише 1068 голосів (3,9%). Такий результат видався опонентам Яковенка підозрілим. ОПЗЖ, яка набрала на окрузі понад 57%, неодноразово звинувачувала як "Батьківщину", так і її висуванця у підкупі виборців та масових фальсифікаціях.
За Погодіна заступилися найяскравіші представники ОПЗЖ - Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Наталя Королевська і навіть колишній мер Слов'янська Неля Штепа.
Юрій Бойко: "Було збудовано сітку зі скупки голосів, виборцям видавали гроші прямо на виході з дільниць. Деякі виборці отримували бюлетені без документів і по кілька комплектів в одні руки, фотографували заповнені бюлетені. Все це зафіксовано на відео, за всіма фактами складено заяви в поліцію."
Про ймовірну незаконну агітацію та підкуп виборців Яковенком заявляв і кандидат від "Опозиційного блоку" Валерій Коновалюк, який балотувався на тому ж окрузі.
СБУ почала розслідування за фактом підкупу виборців на ОВО №52. За результатами оперативно-слідчих заходів з'ясувалося, що незаконною діяльністю займався один з місцевих кримінальних авторитетів.
Згодом в ЗМІ з'являлася інформація, що Яковенко нібито використовував свої кримінальні зв'язки з метою залякування глав виборчих комісій.
"Батьківщина" всі звинувачення у фальсифікації виборів категорично відкидала.
"Крохмальна" контрабанда
Деякі ЗМІ із посиланням на громадських активістів, писали, що Яковенко довгий час буцімто займається контрабандою в особливо великих розмірах. За чутками, в буремні 90-ті нардеп злочинним шляхом отримав монополію на імпорт крохмалю. Через це у певних колах його називали "Женя-Крохмаль".
Також анонімні джерела стверджували, що після контрабанди крохмалю він "зацікавився" контрабандою цигарок. Доказів цієї інформації наразі немає.
Мовчазний і непомітний нардеп
Євген Яковенко, як зазначалося вище, майже не проявляє себе у Раді. Він не виступає і майже не голосує. Більш того, з'являється він у парламенті теж доволі рідко. Так, у липні 2021 року нардеп не був присутнім на жодному з 11 пленарних засідань.
А ось у травні того ж року він жодного разу не проголосував. Компанію йому у цьому склав обраний на Донеччині представник фракції ОПЗЖ Федір Христенко. Пропустив Яковенко і всі голосування у квітні.
Євген Яковенко
Сім'я
Про особисте життя нардепа майже нічого не відомо. Дружина - Ольга Василівна Яковенко. Судячи з усього, жінка також має відношення до ПП ТПК "Алькон".
Інформації про дітей та інших родичів Яковенка у відкритому доступі немає.
Майновий стан і доходи
Електронну декларацію про майновий стан і доходи за 2020 рік нардеп подав 29 березня 2021 року. В документі зазначено, що він ...
https://www.dsnews.ua/ukr/dosie/yevgen-yakovenko-30112021-443173
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Дуже цікава інформація. Але хто такий Яків?
От, вміє таки Цензор заінтригувати читача загадковими таємницями!