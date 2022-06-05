Молдовські прикордонники затримали українського депутата Яковенка

У Молдові був затриманий депутат Верховної Ради ВР Євген Яковенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, молдовське видання News Maker із посиланням на прес-службу прикордонної поліції повідомляє, що на кордоні було затримано депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка.

Голова молдавського бюро інтерполу Віорел Центю підтвердив цю інформацію і додав, що Яковенко був оголошений у міжнародний розшук Білоруссю. Там його звинувачують у хабарництві та корупції, у зв'язку з чим зареєстрували запит на його арешт та екстрадицію.

Наразі Яковенко поміщений до слідчого ізолятора.

Яків виграв парламентські вибори по мажоритарному округу №52 від "Батьківщини". Але у Раді був позафракційним депутатом.

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