В ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Кутузова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ВСУ подтвердили, что российский генерал-майор Роман Кутузов ликвидирован.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Командующий 1 армейским корпусом (орков) дыниры генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.
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На 103-й день спецоперации!
Потерь нет!
Всё идет по плану!
Да, кацапы?
Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm
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Але відгрібли від України по повній
"концерт кабыздоха. он же и конферансье, выходит на сцену и обьявляет:
- "девочка надя". исполняет одноглазый.
- я не одноглазый!
(кабздох бере паличку у диригента й штрика нею в око солісту)
- дєвочка надя,....... починає заспівувати хєнєрал-мажор"