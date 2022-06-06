В ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Кутузова

В ВСУ подтвердили, что российский генерал-майор Роман Кутузов ликвидирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Командующий 1 армейским корпусом (орков) дыниры генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.

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