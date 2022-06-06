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В ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Кутузова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генерал,рф,ліквідація,кутузов

В ВСУ подтвердили, что российский генерал-майор Роман Кутузов ликвидирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Командующий 1 армейским корпусом (орков) дыниры генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.

Читайте: Российский пропагандист Сладков подтвердил ликвидацию генерала армии РФ Кутузова

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Денацифицирован.
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06.06.2022 06:51
+20
Він був фашистським нациком.А таким одна дорога.В низ.
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06.06.2022 07:02
+19
Кацапські елітні свині мають дохнути в Україні як мухи...
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06.06.2022 06:56
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Денацифицирован.
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06.06.2022 06:51 Ответить
и чем больше , тем лучше
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06.06.2022 07:34 Ответить
Кацапські елітні свині мають дохнути в Україні як мухи...
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06.06.2022 06:56 Ответить
Він був фашистським нациком.А таким одна дорога.В низ.
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06.06.2022 07:02 Ответить
Одноглазий?
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06.06.2022 07:14 Ответить
Да, и этот глаз ему наши хлопцы на его жопу натянули!
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06.06.2022 12:04 Ответить
Общєє дєло кацапів-просто здихати.
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06.06.2022 09:01 Ответить
Исчо адин асвабадитель!
На 103-й день спецоперации!
Потерь нет!
Всё идет по плану!
Да, кацапы?
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06.06.2022 06:59 Ответить
***, що одноглазий знову помер?
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06.06.2022 07:06 Ответить
Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 26го февраля.
Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:23 Ответить
Дякую за посилання.Прочитала,плюваляся.Бидло так впевнено було в перемозі.І всі кацапські "фантомні болі" і комплекси як на долоні-страх бути ніким без України,без її історії.Злодюги мокшанські вже святкувати чергове мародерство.
Але відгрібли від України по повній
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06.06.2022 10:06 Ответить
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06.06.2022 07:27 Ответить
Кутузову не пощастили, це вам не з жабоїдами воювати.
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06.06.2022 07:51 Ответить
Земля йому бетоном!!!
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06.06.2022 07:54 Ответить
Оставьте хоть немного мальчиков помоложе - к жириновскому.
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06.06.2022 08:55 Ответить
Що там про ліквідацію командуючого 29-ю загальновійськовою арміею вчора, генерал-лейтенанта Берднікова є підтвердження ?
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06.06.2022 08:22 Ответить
Частина цапів утекла, така собі Воля.медіа пише що і бєрдніков тю-тю...
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06.06.2022 08:53 Ответить
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06.06.2022 08:26 Ответить
боян о ковбое, сегодня будет выглядеть где-то так:
"концерт кабыздоха. он же и конферансье, выходит на сцену и обьявляет:
- "девочка надя". исполняет одноглазый.
- я не одноглазый!
(кабздох бере паличку у диригента й штрика нею в око солісту)
- дєвочка надя,....... починає заспівувати хєнєрал-мажор"
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06.06.2022 10:07 Ответить
этот генерал отправлял на убой дныровцев, которых он якобы призван защищать
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06.06.2022 10:07 Ответить
задачей орковского генерала якобы была защита населения донбасса, вместо этого оный субъект отправлял это самое население на убой пачками. такова кремлевская "логика"
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06.06.2022 10:19 Ответить
Вичьорківаю! Суворов, Нахімов, Макаров? Хто там наступний?
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06.06.2022 14:07 Ответить
 
 