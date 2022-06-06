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У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генерал,рф,ліквідація,кутузов

У ЗСУ підтвердили, що російського генерал-майора Романа Кутузова ліквідовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Командувач 1 армійським корпусом (орків) динири генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували генерал-майора армії РФ Кутузова, - InformNapalm. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Денацифицирован.
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06.06.2022 06:51
+20
Він був фашистським нациком.А таким одна дорога.В низ.
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06.06.2022 07:02
+19
Кацапські елітні свині мають дохнути в Україні як мухи...
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06.06.2022 06:56
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Денацифицирован.
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06.06.2022 06:51 Відповісти
и чем больше , тем лучше
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06.06.2022 07:34 Відповісти
Кацапські елітні свині мають дохнути в Україні як мухи...
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06.06.2022 06:56 Відповісти
Він був фашистським нациком.А таким одна дорога.В низ.
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06.06.2022 07:02 Відповісти
Одноглазий?
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06.06.2022 07:14 Відповісти
Да, и этот глаз ему наши хлопцы на его жопу натянули!
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06.06.2022 12:04 Відповісти
Общєє дєло кацапів-просто здихати.
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06.06.2022 09:01 Відповісти
Исчо адин асвабадитель!
На 103-й день спецоперации!
Потерь нет!
Всё идет по плану!
Да, кацапы?
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06.06.2022 06:59 Відповісти
***, що одноглазий знову помер?
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06.06.2022 07:06 Відповісти
Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 26го февраля.
Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:23 Відповісти
Дякую за посилання.Прочитала,плюваляся.Бидло так впевнено було в перемозі.І всі кацапські "фантомні болі" і комплекси як на долоні-страх бути ніким без України,без її історії.Злодюги мокшанські вже святкувати чергове мародерство.
Але відгрібли від України по повній
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06.06.2022 10:06 Відповісти
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06.06.2022 07:27 Відповісти
Кутузову не пощастили, це вам не з жабоїдами воювати.
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06.06.2022 07:51 Відповісти
Земля йому бетоном!!!
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06.06.2022 07:54 Відповісти
Оставьте хоть немного мальчиков помоложе - к жириновскому.
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06.06.2022 08:55 Відповісти
Що там про ліквідацію командуючого 29-ю загальновійськовою арміею вчора, генерал-лейтенанта Берднікова є підтвердження ?
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06.06.2022 08:22 Відповісти
Частина цапів утекла, така собі Воля.медіа пише що і бєрдніков тю-тю...
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06.06.2022 08:53 Відповісти
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06.06.2022 08:26 Відповісти
боян о ковбое, сегодня будет выглядеть где-то так:
"концерт кабыздоха. он же и конферансье, выходит на сцену и обьявляет:
- "девочка надя". исполняет одноглазый.
- я не одноглазый!
(кабздох бере паличку у диригента й штрика нею в око солісту)
- дєвочка надя,....... починає заспівувати хєнєрал-мажор"
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06.06.2022 10:07 Відповісти
этот генерал отправлял на убой дныровцев, которых он якобы призван защищать
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06.06.2022 10:07 Відповісти
задачей орковского генерала якобы была защита населения донбасса, вместо этого оный субъект отправлял это самое население на убой пачками. такова кремлевская "логика"
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06.06.2022 10:19 Відповісти
Вичьорківаю! Суворов, Нахімов, Макаров? Хто там наступний?
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06.06.2022 14:07 Відповісти
 
 