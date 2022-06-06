У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова
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У ЗСУ підтвердили, що російського генерал-майора Романа Кутузова ліквідовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Командувач 1 армійським корпусом (орків) динири генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Eight Wonder 56eae116
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+20 Віталій Простий
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+19 Александр Чуднивец f1b95bc0
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На 103-й день спецоперации!
Потерь нет!
Всё идет по плану!
Да, кацапы?
Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm
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Але відгрібли від України по повній
"концерт кабыздоха. он же и конферансье, выходит на сцену и обьявляет:
- "девочка надя". исполняет одноглазый.
- я не одноглазый!
(кабздох бере паличку у диригента й штрика нею в око солісту)
- дєвочка надя,....... починає заспівувати хєнєрал-мажор"