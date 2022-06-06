У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова

У ЗСУ підтвердили, що російського генерал-майора Романа Кутузова ліквідовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Командувач 1 армійським корпусом (орків) динири генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований", - йдеться в повідомленні.

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