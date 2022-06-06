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В РФ заявили об обстреле пограничного поселка в Курской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,курська,курщина

В РФ утверждают, что утром 6 июня был обстрелян поселок Теткино Курской области, который располагается близко к границе с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт в Telegram.

"Сегодня ранним утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
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06.06.2022 08:20
+24
в Україні суки зносять міста, вбивають дітей та стариків, а вони повинні спокійно жити. Хер вам, а не спокій, хоча всім рашистам ВІЧНИЙ ПОКІЙ!!!
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06.06.2022 08:13
+16
Яка сумна новина)))
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06.06.2022 07:58
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А ми тут до чого?
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06.06.2022 07:54 Ответить
Яка сумна новина)))
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06.06.2022 07:58 Ответить
Брехня!
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06.06.2022 07:59 Ответить
Шо апять???
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06.06.2022 07:59 Ответить
де фото докази? мости придпрємства про яких ви кажете?а не вибита шипка вікна місцевого гопніка-школяра
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06.06.2022 08:01 Ответить
У бульбафюрера на карті 4 докази
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06.06.2022 08:06 Ответить
https://t.me/telegraf_com_ua/16046
Ви той місточок бачили!
Да по ньому жигулями страшно їхати бо провалиться.
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06.06.2022 09:58 Ответить
Бавовна. Ой простите... Выражаем глубокую озабоченность.
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06.06.2022 08:05 Ответить
Думаєте що тільки по Україні можна стріляти? Помиляєтесь.
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06.06.2022 08:08 Ответить
в Україні суки зносять міста, вбивають дітей та стариків, а вони повинні спокійно жити. Хер вам, а не спокій, хоча всім рашистам ВІЧНИЙ ПОКІЙ!!!
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06.06.2022 08:13 Ответить
Не будет им вечного покоя в аду.
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06.06.2022 08:30 Ответить
И, что тут такого? Что в этом удивляет русосвинов?
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06.06.2022 08:18 Ответить
Должны были с 24 февраля обстреливать..
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06.06.2022 08:20 Ответить
...наверное Люська( Собачье сердце ) не Арестович
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06.06.2022 08:20 Ответить
Зинка.
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06.06.2022 08:31 Ответить
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06.06.2022 08:20 Ответить
Кацапи недострілили до території України.От і вся новина.
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06.06.2022 08:22 Ответить
То не ми . Подібні Хімарси можна в будь-якому воєнторзі купити . Це повстання місцевих кацапів супроти тьоткінської хунти .
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06.06.2022 09:08 Ответить
гражданская война на федерашке
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06.06.2022 08:24 Ответить
Підарюги двухличні, ім можна міжконтинентальними ракетами з Каспію і Саратова нас обстрілювати аж до Львова і Закарпаття. А нам хіба ні, тим більше прикордоння, самі на одну соту не довернули приціл і маєш свою дєрєвню. А що рахосукі лагєрниє мовчать про самольоти і вертольоти з іхньоі територіі, потім ще висери дають "...., апстриляли самолет каторий не пересекал....", брехливі безсовісні свинособаки
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06.06.2022 08:33 Ответить
sudja po kartinke tam prosta pjany vasja kamnem po oknu zapustil.....kakoi nafig obstrel
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06.06.2022 08:36 Ответить
зачем они себя обстреливают все время..., непонятно, возможно хотят сымитировать гражданскую войну на своей территории, чтобы отвлечь внимание населения от войны на соседней...
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06.06.2022 09:23 Ответить
Самі по собі стріляють,як завжди?
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06.06.2022 09:25 Ответить
То народ тьоткінської народної республіки повстав проти курської хунти.
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06.06.2022 09:54 Ответить
Нах обстреливать *****.
Там и так как в аду.

https://battime.ru/zhiteli-batajska-pozhalovalis-na-uzhasnoe-sostojanie-ulicy-ogorodnoj.html

Про этот случай Невзоров писал

https://battime.ru/v-zapadnom-batajske-v-vygrebnoj-jame-tualeta-utonula-zhenschina.html
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06.06.2022 09:58 Ответить
Про этот случай Невзоров писал

https://battime.ru/v-zapadnom-batajske-v-vygrebnoj-jame-tualeta-utonula-zhenschina.html
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06.06.2022 10:02 Ответить
І що? Хіба в Україні не можуть заявити про обстріл украінських міст міжконтинентальними ракетами з території РФ?
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06.06.2022 10:23 Ответить
Не смешно
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06.06.2022 11:12 Ответить
Та нищити треба русню кожного дня і їхні улуси, щоби вони війну дивилися не по телевізову, а у вікнах своїх бараків та хрущовок.
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06.06.2022 11:32 Ответить
покидьки горіти вам не тільки в пеклі
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06.06.2022 11:39 Ответить
 
 