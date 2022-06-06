В РФ заявили об обстреле пограничного поселка в Курской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В РФ утверждают, что утром 6 июня был обстрелян поселок Теткино Курской области, который располагается близко к границе с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт в Telegram.
"Сегодня ранним утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий06.06.2022 08:20
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Ви той місточок бачили!
Да по ньому жигулями страшно їхати бо провалиться.
Там и так как в аду.
https://battime.ru/zhiteli-batajska-pozhalovalis-na-uzhasnoe-sostojanie-ulicy-ogorodnoj.html
Про этот случай Невзоров писал
https://battime.ru/v-zapadnom-batajske-v-vygrebnoj-jame-tualeta-utonula-zhenschina.html
https://battime.ru/v-zapadnom-batajske-v-vygrebnoj-jame-tualeta-utonula-zhenschina.html