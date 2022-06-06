У РФ заявили про обстріл прикордонного селища в Курській області
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У РФ стверджують, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне Курської області, яке розташовується близько до кордону з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт у Telegram.
"Сьогодні рано-вранці було знову обстріляно селище Тьоткіне у Глушковському районі. Удари завдавалися по мосту і місцевих підприємствах. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+31 Олександр Дніпро
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+24 Nikolay UA
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Ви той місточок бачили!
Да по ньому жигулями страшно їхати бо провалиться.
Там и так как в аду.
https://battime.ru/zhiteli-batajska-pozhalovalis-na-uzhasnoe-sostojanie-ulicy-ogorodnoj.html
Про этот случай Невзоров писал
https://battime.ru/v-zapadnom-batajske-v-vygrebnoj-jame-tualeta-utonula-zhenschina.html
https://battime.ru/v-zapadnom-batajske-v-vygrebnoj-jame-tualeta-utonula-zhenschina.html