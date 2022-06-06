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У РФ заявили про обстріл прикордонного селища в Курській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,курська,курщина

У РФ стверджують, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне Курської області, яке розташовується близько до кордону з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт у Telegram.

"Сьогодні рано-вранці було знову обстріляно селище Тьоткіне у Глушковському районі. Удари завдавалися по мосту і місцевих підприємствах. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влада Курської області знов звинуватила Україну в обстрілі. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
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06.06.2022 08:20
+24
в Україні суки зносять міста, вбивають дітей та стариків, а вони повинні спокійно жити. Хер вам, а не спокій, хоча всім рашистам ВІЧНИЙ ПОКІЙ!!!
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06.06.2022 08:13
+16
Яка сумна новина)))
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06.06.2022 07:58
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А ми тут до чого?
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06.06.2022 07:54 Відповісти
Яка сумна новина)))
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06.06.2022 07:58 Відповісти
Брехня!
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06.06.2022 07:59 Відповісти
Шо апять???
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06.06.2022 07:59 Відповісти
де фото докази? мости придпрємства про яких ви кажете?а не вибита шипка вікна місцевого гопніка-школяра
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06.06.2022 08:01 Відповісти
У бульбафюрера на карті 4 докази
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06.06.2022 08:06 Відповісти
https://t.me/telegraf_com_ua/16046
Ви той місточок бачили!
Да по ньому жигулями страшно їхати бо провалиться.
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06.06.2022 09:58 Відповісти
Бавовна. Ой простите... Выражаем глубокую озабоченность.
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06.06.2022 08:05 Відповісти
Думаєте що тільки по Україні можна стріляти? Помиляєтесь.
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06.06.2022 08:08 Відповісти
в Україні суки зносять міста, вбивають дітей та стариків, а вони повинні спокійно жити. Хер вам, а не спокій, хоча всім рашистам ВІЧНИЙ ПОКІЙ!!!
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06.06.2022 08:13 Відповісти
Не будет им вечного покоя в аду.
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06.06.2022 08:30 Відповісти
И, что тут такого? Что в этом удивляет русосвинов?
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06.06.2022 08:18 Відповісти
Должны были с 24 февраля обстреливать..
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06.06.2022 08:20 Відповісти
...наверное Люська( Собачье сердце ) не Арестович
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06.06.2022 08:20 Відповісти
Зинка.
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06.06.2022 08:31 Відповісти
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06.06.2022 08:20 Відповісти
Кацапи недострілили до території України.От і вся новина.
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06.06.2022 08:22 Відповісти
То не ми . Подібні Хімарси можна в будь-якому воєнторзі купити . Це повстання місцевих кацапів супроти тьоткінської хунти .
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06.06.2022 09:08 Відповісти
гражданская война на федерашке
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06.06.2022 08:24 Відповісти
Підарюги двухличні, ім можна міжконтинентальними ракетами з Каспію і Саратова нас обстрілювати аж до Львова і Закарпаття. А нам хіба ні, тим більше прикордоння, самі на одну соту не довернули приціл і маєш свою дєрєвню. А що рахосукі лагєрниє мовчать про самольоти і вертольоти з іхньоі територіі, потім ще висери дають "...., апстриляли самолет каторий не пересекал....", брехливі безсовісні свинособаки
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06.06.2022 08:33 Відповісти
sudja po kartinke tam prosta pjany vasja kamnem po oknu zapustil.....kakoi nafig obstrel
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06.06.2022 08:36 Відповісти
зачем они себя обстреливают все время..., непонятно, возможно хотят сымитировать гражданскую войну на своей территории, чтобы отвлечь внимание населения от войны на соседней...
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06.06.2022 09:23 Відповісти
Самі по собі стріляють,як завжди?
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06.06.2022 09:25 Відповісти
То народ тьоткінської народної республіки повстав проти курської хунти.
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06.06.2022 09:54 Відповісти
Нах обстреливать *****.
Там и так как в аду.

https://battime.ru/zhiteli-batajska-pozhalovalis-na-uzhasnoe-sostojanie-ulicy-ogorodnoj.html

Про этот случай Невзоров писал

https://battime.ru/v-zapadnom-batajske-v-vygrebnoj-jame-tualeta-utonula-zhenschina.html
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06.06.2022 09:58 Відповісти
Про этот случай Невзоров писал

https://battime.ru/v-zapadnom-batajske-v-vygrebnoj-jame-tualeta-utonula-zhenschina.html
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06.06.2022 10:02 Відповісти
І що? Хіба в Україні не можуть заявити про обстріл украінських міст міжконтинентальними ракетами з території РФ?
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06.06.2022 10:23 Відповісти
Не смешно
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06.06.2022 11:12 Відповісти
Та нищити треба русню кожного дня і їхні улуси, щоби вони війну дивилися не по телевізову, а у вікнах своїх бараків та хрущовок.
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06.06.2022 11:32 Відповісти
покидьки горіти вам не тільки в пеклі
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06.06.2022 11:39 Відповісти
 
 