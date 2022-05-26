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Влада Курської області знов звинуватила Україну в обстрілі. ФОТО

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт показав фото вибитих вікон в сільській школі та розповів, що вчителя поранило уламком скла.

Про це Старовойт написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Атаки ворога зазнала околиця села Ворожба. Наші військові відпрацювали цілі, однак ворог зумів нанести пошкодження кільком будинкам, зокрема, будівлі школи - в ньому вибито скло", - написав він.

За словами Старовойта, шкільний учитель дістав поранення від уламків скла, але його стан не потребує госпіталізації.

Вибухи в області губернатор Курської області традиційно для росіян спочатку назвав "хлопками".

Також читайте: Росія звинувачує у продовольчій кризі Україну. ДОКУМЕНТ

Влада Курської області знов звинуватила Україну в обстрілі 01
Влада Курської області знов звинуватила Україну в обстрілі 02

Автор: 

обстріл (28428) росія (65122)


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Топ коментарі
+12
Та почекайте, ****** кацапське. Ще не все тяжке озброєння надійшло. Хай фсб перепочине)
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26.05.2022 15:14
+12
Я сам лично видел все дома В РАДИУСЕ 500 м в Киеве БЕЗ ЕДИНОГО СТЕКЛА после «прилёта». Уж если бы от нас «прилетело», то точно не был бы этого дома, не то что стёкол. Но мы же не кацапы!
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26.05.2022 15:16
+9
Це повний треш!!! А є ''люди'' які повірять цим фото.
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26.05.2022 15:14
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Це повний треш!!! А є ''люди'' які повірять цим фото.
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26.05.2022 15:14 Відповісти
Ну є ж "люди", до яких не доходить, що назва ВОРОЖБА є суто українською назвою колись українського поселення

Бо перекладати не має мізків
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26.05.2022 15:32 Відповісти
Так хіба Ворожба їхня територія ? Багато раз там був . Сумська область . Коли щомь змінилось ?
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26.05.2022 17:21 Відповісти
Люди не повірять - кацапи повірять . Скажіть їм , що це Степан Андрійович з рогатки по вікнам їм стріляв .
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26.05.2022 17:18 Відповісти
Та почекайте, ****** кацапське. Ще не все тяжке озброєння надійшло. Хай фсб перепочине)
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26.05.2022 15:14 Відповісти
Маловато, маловато будя, аднакось 🤔 Подумаешь всего лишь какие-то хлаааапки, а шуму то, визгу, всхрюкиванья сколько 😝😝😝😝😝😜🤪
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26.05.2022 15:14 Відповісти
То лапатнік падскальзнулся на свойьом гавнє і сваєй тупой галавой разбіл акно...
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26.05.2022 15:16 Відповісти
Я сам лично видел все дома В РАДИУСЕ 500 м в Киеве БЕЗ ЕДИНОГО СТЕКЛА после «прилёта». Уж если бы от нас «прилетело», то точно не был бы этого дома, не то что стёкол. Но мы же не кацапы!
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26.05.2022 15:16 Відповісти
Бавовна!
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26.05.2022 15:17 Відповісти
это крылатая ракета испортила стеклышко ?
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26.05.2022 15:17 Відповісти
Крылышком стеклышко зацепило, стеклышко упало и разбилось.
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26.05.2022 15:21 Відповісти
Наші коли тріпались про сирени в кацапських містах мали або нормально їх крити артилерією або взагалі мовчати й послідовно казати що то не ми.
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26.05.2022 15:17 Відповісти
Якщо так, то привикайте!
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26.05.2022 15:17 Відповісти
Ужрались или обкурились орки на ротации. Учитель химии спирт зажал, вот они и кинули гранату. Наши такой херней не страдают - если что-то надо грохнуть, то это стоящая цель, но кацапне такая муть заходит.
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26.05.2022 15:18 Відповісти
Скажіть тому гімноратору шо його ***** вже зруйнував декілька міст в Україні, шоб він так сильно за шибки не переживав.
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26.05.2022 15:18 Відповісти
Ну диво дивне, що це за обстріли: три тафлі скла ( до речі не ціле вкно) і Україна винна.Пошукайте краще "мисливців" з рогатками поміж учнів.А ху*бернатора на екскурсію в Україну, хай подивиться, як реально виглядають будівлі після обстрілів.
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26.05.2022 15:19 Відповісти
У нас пів країни в руїнах а в них учень-дебіл розбив вікно у школі а при чому тут Україна лаптеногі?
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26.05.2022 15:20 Відповісти
если в кране нет воды, значит выпили жиды...а обама обоссал лифт
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26.05.2022 22:26 Відповісти
Пихуй, это не мы
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26.05.2022 15:21 Відповісти
Абсурд полный эти кацапские завывания. По мере роста огневой мощи ЗСУ вся кацапская инфраструктура в приграничных областях будет полностью дерашифизированна, расий балшой валите в тайгу пока не поздно.
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26.05.2022 15:21 Відповісти
Бухой ванька батылкай кинул.
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26.05.2022 15:21 Відповісти
Главное правіло - всьо отріцать. Ето нє ми
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26.05.2022 15:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DEQP-WIx3Og
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26.05.2022 15:27 Відповісти
Вчора ж був останній дзвоник, то школярі трохи перебрали на радощах
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26.05.2022 15:23 Відповісти
Предлагаю Курской губернии понять,простить и капитулировать,целей останутся..
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26.05.2022 15:26 Відповісти
Алкаш кинув камінь. Коли будуть реальні обстріли то зрозуміють
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26.05.2022 15:28 Відповісти
шось слабенько хлопає
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26.05.2022 15:30 Відповісти
Навіщо кацапи б"ють шибкі у вікнах своїх будинків, хто в курсі ???
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26.05.2022 15:33 Відповісти
TSINIZM SO VSEX DIROK.TAM BOLEN NE ODIN CELOVEK,A VSYO OBSHESTVO.
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26.05.2022 15:36 Відповісти
видно що вікна із середини вибили чисто по стіклу яке зовні на подооконіках лежить
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26.05.2022 15:36 Відповісти
Курщина, Таганрогщина, Білгородщина - це Україна! Смерть рашистським окупантам!
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26.05.2022 15:38 Відповісти
желаю им мариупольских обстрелов
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26.05.2022 15:39 Відповісти
ой, акошка упала и разбилась..
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26.05.2022 15:39 Відповісти
Ученики решили отомстить вредному учителю и с рогатки разбили окно. Чем не повод списать на украинскую ракету
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26.05.2022 15:40 Відповісти
якби ми довбонули, то не було б і будиночка.., а не віконця..., щось нас недоцінюють..
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26.05.2022 15:41 Відповісти
Если бы это была бы ракета, то от этого сарая ничего не осталось бы. Вы посмотрите, как кирпич положен. Руки бы поотбивать.
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26.05.2022 15:44 Відповісти
От Воробжи до Суджи км 15,от Суджи до границы еще больше.Наши тоже стараются не попадать под обстрел.Полный бред несет курский питушок.То партизане.Суджа и рядом села - украинские.Рядом окна целые.Школа на вид- задрипаная.Там кругом пропойцы.Даже дети.Село русское.
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26.05.2022 15:55 Відповісти
Это ласточки. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 16:13 Відповісти
самі сєбя обстріляли.... а ми попереджали
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26.05.2022 16:15 Відповісти
Можуть з ремонтом почекати поки повернемо Курську область до складу України і відремонтуємо за російські репарації.
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26.05.2022 16:42 Відповісти
Та це орки самі свої території обстрілюють, щоб потім корисні ідіоти на українських пабліках ці обстріли Україні приписували, а корисні агенти в Європі через це не надавали Україні необхідне важке озброєння. Пишіть ще, дурні, лийте воду на жорнови рашко-пропаганди.
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26.05.2022 16:48 Відповісти
Они же не стреляют по сумщине
Мы тоже по курс чине
Это все НЛО
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26.05.2022 16:51 Відповісти
Тцукі підарашскі,хтось х"йдурнув у вікно каменюками,а виноваті українці.Ви серйозно!?Да щоб Вам ті шибки вилітали в день і у ночі,як летять у нас!Слава нації,п""зда рашенськой федерації!Кляті мАскалі,горіть Вам в пеклі,хоча ні,на тому світі вас ждуть каналії с тризубом
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30.05.2022 15:25 Відповісти
 
 