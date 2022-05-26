Влада Курської області знов звинуватила Україну в обстрілі. ФОТО

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт показав фото вибитих вікон в сільській школі та розповів, що вчителя поранило уламком скла.

Про це Старовойт написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Атаки ворога зазнала околиця села Ворожба. Наші військові відпрацювали цілі, однак ворог зумів нанести пошкодження кільком будинкам, зокрема, будівлі школи - в ньому вибито скло", - написав він.

За словами Старовойта, шкільний учитель дістав поранення від уламків скла, але його стан не потребує госпіталізації.

Вибухи в області губернатор Курської області традиційно для росіян спочатку назвав "хлопками".

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