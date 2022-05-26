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Росія звинувачує у продовольчій кризі Україну. ДОКУМЕНТ

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Міноборони країни-агресора звинувачує у продовольчій кризі Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спротив".

Так, міністерство надіслало листа президенту Московської асоціації військових аташе (МАМА), президенту Московської асоціації військово-повітряних аташе (AFOA) і президенту Московської асоціації військово-морських аташе (FNOA), в якому звинувачує у продовольчій кризі Україну.

Міноборони РФ в листі звинувачує Україну в тому, що вона нібито тримає у заручниках іноземні судна та під загрозою розстрілу не випускає їх із портів.

"Своєю чергою, ніхто з представників суден, що перебувають в українських портах, не заявляв про їхнє силове утримання і всі чудово розуміють, що вони є заручниками виключно критичної ситуації. Ситуації, яку створила Росія", - зазначає видання.

Також читайте: Криза продовольчої безпеки, створена Путіним, потребує глобальної відповіді, - Блінкен

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Росія звинувачує у продовольчій кризі Україну 02
Росія звинувачує у продовольчій кризі Україну 03
Росія звинувачує у продовольчій кризі Україну 04

Автор: 

росія (64846) продовольство (337) Міноборони рф (699)


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Топ коментарі
+30
А що це за "мацковскіє асоциаціі"? Самі собі листи шлють?
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26.05.2022 15:05
+30
рашку вилікує лише могила.
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26.05.2022 15:06
+13
мама ******* на всю виварку
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26.05.2022 15:08
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А що це за "мацковскіє асоциаціі"? Самі собі листи шлють?
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26.05.2022 15:05 Відповісти
dEBILY !
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26.05.2022 15:09 Відповісти
Мокшанські пітараси гадять на усіх фронтах
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26.05.2022 15:06 Відповісти
рашку вилікує лише могила.
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26.05.2022 15:06 Відповісти
Вони вже тренуються і навіть змагаються. Хто швидше викопає, кто красивіше закопає.
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26.05.2022 15:43 Відповісти
мама ******* на всю виварку
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26.05.2022 15:08 Відповісти
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26.05.2022 15:09 Відповісти
Чому їх всіх не нудить від власної брехні....нелюди кончені!
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26.05.2022 15:10 Відповісти
Їх від правди нудить.
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26.05.2022 15:46 Відповісти
А где же "слово офицера"?
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26.05.2022 15:11 Відповісти
Наша песня хараша, начинай сначала.
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26.05.2022 15:11 Відповісти
Божевільні тварі
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26.05.2022 15:12 Відповісти
росію слід називати московською ордою! Це країна моральних та розумових калік!
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26.05.2022 15:12 Відповісти
Давайте долбодятлы пишите особенно вашим союзникам типа Эретее которая поддержала вас во в всех вопросах и пусть в Эретее голодают раз они союзники Рашки... проблема кормить как и чем-- своих проституток-- это проблема Рашки и такое творчество на блаеках и с печатями ЭТО ЯВКА С ПОВИННОЙ РОССИИ С ПРИЗНАНИЕМ ЧТО ИМЕННО РОССИЯ ВИНОВНА В БЛОКИРОВКЕ СУДОВ В ПОРТАХ УКРАИНЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ КРИЗИСЕ... ДАВАЙТЕ рашисты... ВПЕРДЕ....
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26.05.2022 15:13 Відповісти
Це дуже схоже на конспект опису симптомів якогось психічного захворювання...
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26.05.2022 15:16 Відповісти
сами на себя напали и сами себя морят голодом...
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26.05.2022 15:17 Відповісти
ппц дебіли, самі собі написали й самі ж на свою "творчість" посилаються як на доказ....
реально невиліковні імбеціли
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26.05.2022 15:19 Відповісти
на міжнародному рівні хто цю маячню читає чи зразу в унітаз ?
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26.05.2022 15:19 Відповісти
Тупішого і цинічнішого листа, як з підарашки в світі не найдеш навіть у неграмотних папуасів.
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26.05.2022 15:22 Відповісти
хіба тільки листа?
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26.05.2022 15:35 Відповісти
Твари.
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26.05.2022 15:31 Відповісти
В министерстве обороны страны-агрессора России открыто анонсировали новые удары по украинским городам. В ведомстве заявили, что ВСУ якобы прячут технику в медицинских учреждениях нескольких городов на Донбассе. Таким образом россияне заранее пытаются оправдать свои военные преступления

Вероятнее всего, целью следующих ударов российских оккупантов станут именно эти места. Соответствующее сообщение минобороны РФ разместило на своем канале в https://t.me/mod_russia/16125 Telegram в среду, 25 мая.

Речь идет про:

поликлинику № 3 в Краматорске (Донецкая область), где, как утверждают пропагандисты, размещена бронетехника и артиллерия украинских военных;

городскую больницу № 1 в Лисичанске (Луганская область), где "размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии";

противотуберкулезный диспансер и центральную городскую больницу в Славянске (Донецкая область). Согласно выдумкам России, там ВСУ "оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО";

здание онкологического диспансера в Одессе, где "ВСУ оборудовали опорный пункт".
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26.05.2022 15:32 Відповісти
раZZея == Ложь.
Что бы они ни делали, что бы ни говорили, какой бы факт их истории ни взять -- везде и всегда раZZея лжёт.
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26.05.2022 15:37 Відповісти
Я не розумію, як в Херсоні в порту можуть бути заблоковані Україною іноземні судна?
Хоча, я все розумію; я просто не розумію - касапи (що це написали) такі тупі, чи вважають тупими тих, кому пишуть?
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26.05.2022 15:38 Відповісти
після 24 лютого "мацковскій" "російський" асоціацюється у світі ,як " "кровожадне лайно" ,котре розпочало війну" проти України і її народу
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26.05.2022 15:39 Відповісти
**@нутым нет покоя... Брехливые, подлые садисты!
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26.05.2022 15:42 Відповісти
все время существования советской империи и до сегодня рашистана сплошная стена лжи

Малдер в тумані

@paramedik33

https://twitter.com/paramedik33/status/1529688722933190656

В ответ

https://twitter.com/prelatSimon @prelatSimon
и

https://twitter.com/geomysl @geomysl

Ракет не було. Але Гельсінкі бомбили так, що заграву пожеж видно було з Естонії через затоку. У відповідь на глибоке занепокоєння Ліги Націй Молотов відповідав, що фінському пролетаріату з повітря скидають кошики із хлібом.
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26.05.2022 15:45 Відповісти
Знову невістка ...
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26.05.2022 15:55 Відповісти
Чи є хтось з нормальних людей які вірять рашистам ? це гірше гебельсовськоі пропаганди.
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26.05.2022 16:12 Відповісти
Пля.... Я це дочитав до кінця
Навіть гіпотетично не уявляю, які можуть бути переговори з цими істотами...
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26.05.2022 21:23 Відповісти
 
 