Росія звинувачує у продовольчій кризі Україну. ДОКУМЕНТ
Міноборони країни-агресора звинувачує у продовольчій кризі Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спротив".
Так, міністерство надіслало листа президенту Московської асоціації військових аташе (МАМА), президенту Московської асоціації військово-повітряних аташе (AFOA) і президенту Московської асоціації військово-морських аташе (FNOA), в якому звинувачує у продовольчій кризі Україну.
Міноборони РФ в листі звинувачує Україну в тому, що вона нібито тримає у заручниках іноземні судна та під загрозою розстрілу не випускає їх із портів.
"Своєю чергою, ніхто з представників суден, що перебувають в українських портах, не заявляв про їхнє силове утримання і всі чудово розуміють, що вони є заручниками виключно критичної ситуації. Ситуації, яку створила Росія", - зазначає видання.
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реально невиліковні імбеціли
Вероятнее всего, целью следующих ударов российских оккупантов станут именно эти места. Соответствующее сообщение минобороны РФ разместило на своем канале в https://t.me/mod_russia/16125 Telegram в среду, 25 мая.
Речь идет про:
поликлинику № 3 в Краматорске (Донецкая область), где, как утверждают пропагандисты, размещена бронетехника и артиллерия украинских военных;
городскую больницу № 1 в Лисичанске (Луганская область), где "размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии";
противотуберкулезный диспансер и центральную городскую больницу в Славянске (Донецкая область). Согласно выдумкам России, там ВСУ "оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО";
здание онкологического диспансера в Одессе, где "ВСУ оборудовали опорный пункт".
Что бы они ни делали, что бы ни говорили, какой бы факт их истории ни взять -- везде и всегда раZZея лжёт.
Хоча, я все розумію; я просто не розумію - касапи (що це написали) такі тупі, чи вважають тупими тих, кому пишуть?
Малдер в тумані
@paramedik33
https://twitter.com/paramedik33/status/1529688722933190656
В ответ
https://twitter.com/prelatSimon @prelatSimon
и
https://twitter.com/geomysl @geomysl
Ракет не було. Але Гельсінкі бомбили так, що заграву пожеж видно було з Естонії через затоку. У відповідь на глибоке занепокоєння Ліги Націй Молотов відповідав, що фінському пролетаріату з повітря скидають кошики із хлібом.
Навіть гіпотетично не уявляю, які можуть бути переговори з цими істотами...