Россия обвиняет в продовольственном кризисе Украину. ДОКУМЕНТ
Минобороны страны-агрессора обвиняет в продовольственном кризисе Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сопротивление".
Так, министерство направило письмо президенту Московской ассоциации военных атташе (МАМА), президенту Московской ассоциации военно-воздушных атташе (AFOA) и президенту Московской ассоциации военно-морских атташе (FNOA), в котором обвиняет в продовольственном кризисе Украину.
Минобороны РФ в письме обвиняет Украину в том, что она якобы держит в заложниках иностранные суда и под угрозой расстрела не выпускает их из портов.
"В свою очередь, никто из представителей судов, находящихся в украинских портах, не заявлял об их силовом содержании и все прекрасно понимают, что они заложники исключительно критической ситуации. Ситуации, которую создала Россия", - отмечает издание.
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реально невиліковні імбеціли
Вероятнее всего, целью следующих ударов российских оккупантов станут именно эти места. Соответствующее сообщение минобороны РФ разместило на своем канале в https://t.me/mod_russia/16125 Telegram в среду, 25 мая.
Речь идет про:
поликлинику № 3 в Краматорске (Донецкая область), где, как утверждают пропагандисты, размещена бронетехника и артиллерия украинских военных;
городскую больницу № 1 в Лисичанске (Луганская область), где "размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии";
противотуберкулезный диспансер и центральную городскую больницу в Славянске (Донецкая область). Согласно выдумкам России, там ВСУ "оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО";
здание онкологического диспансера в Одессе, где "ВСУ оборудовали опорный пункт".
Что бы они ни делали, что бы ни говорили, какой бы факт их истории ни взять -- везде и всегда раZZея лжёт.
Хоча, я все розумію; я просто не розумію - касапи (що це написали) такі тупі, чи вважають тупими тих, кому пишуть?
Малдер в тумані
@paramedik33
https://twitter.com/paramedik33/status/1529688722933190656
В ответ
https://twitter.com/prelatSimon @prelatSimon
и
https://twitter.com/geomysl @geomysl
Ракет не було. Але Гельсінкі бомбили так, що заграву пожеж видно було з Естонії через затоку. У відповідь на глибоке занепокоєння Ліги Націй Молотов відповідав, що фінському пролетаріату з повітря скидають кошики із хлібом.
Навіть гіпотетично не уявляю, які можуть бути переговори з цими істотами...