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Новости Война
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Россия обвиняет в продовольственном кризисе Украину. ДОКУМЕНТ

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Минобороны страны-агрессора обвиняет в продовольственном кризисе Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сопротивление".

Так, министерство направило письмо президенту Московской ассоциации военных атташе (МАМА), президенту Московской ассоциации военно-воздушных атташе (AFOA) и президенту Московской ассоциации военно-морских атташе (FNOA), в котором обвиняет в продовольственном кризисе Украину.

Минобороны РФ в письме обвиняет Украину в том, что она якобы держит в заложниках иностранные суда и под угрозой расстрела не выпускает их из портов.

"В свою очередь, никто из представителей судов, находящихся в украинских портах, не заявлял об их силовом содержании и все прекрасно понимают, что они заложники исключительно критической ситуации. Ситуации, которую создала Россия", - отмечает издание.

Также читайте: Глобальный кризис продовольственной безопасности, созданный Путиным, нуждается в глобальном ответе, - Блинкен

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россия (95308) продовольствие (262) Минобороны рф (922)


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Топ комментарии
+30
А що це за "мацковскіє асоциаціі"? Самі собі листи шлють?
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26.05.2022 15:05
+30
рашку вилікує лише могила.
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26.05.2022 15:06
+13
мама ******* на всю виварку
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26.05.2022 15:08
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А що це за "мацковскіє асоциаціі"? Самі собі листи шлють?
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26.05.2022 15:05 Ответить
dEBILY !
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26.05.2022 15:09 Ответить
Мокшанські пітараси гадять на усіх фронтах
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26.05.2022 15:06 Ответить
рашку вилікує лише могила.
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26.05.2022 15:06 Ответить
Вони вже тренуються і навіть змагаються. Хто швидше викопає, кто красивіше закопає.
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26.05.2022 15:43 Ответить
мама ******* на всю виварку
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26.05.2022 15:08 Ответить
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26.05.2022 15:09 Ответить
Чому їх всіх не нудить від власної брехні....нелюди кончені!
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26.05.2022 15:10 Ответить
Їх від правди нудить.
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26.05.2022 15:46 Ответить
А где же "слово офицера"?
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26.05.2022 15:11 Ответить
Наша песня хараша, начинай сначала.
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26.05.2022 15:11 Ответить
Божевільні тварі
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26.05.2022 15:12 Ответить
росію слід називати московською ордою! Це країна моральних та розумових калік!
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26.05.2022 15:12 Ответить
Давайте долбодятлы пишите особенно вашим союзникам типа Эретее которая поддержала вас во в всех вопросах и пусть в Эретее голодают раз они союзники Рашки... проблема кормить как и чем-- своих проституток-- это проблема Рашки и такое творчество на блаеках и с печатями ЭТО ЯВКА С ПОВИННОЙ РОССИИ С ПРИЗНАНИЕМ ЧТО ИМЕННО РОССИЯ ВИНОВНА В БЛОКИРОВКЕ СУДОВ В ПОРТАХ УКРАИНЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ КРИЗИСЕ... ДАВАЙТЕ рашисты... ВПЕРДЕ....
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26.05.2022 15:13 Ответить
Це дуже схоже на конспект опису симптомів якогось психічного захворювання...
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26.05.2022 15:16 Ответить
сами на себя напали и сами себя морят голодом...
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26.05.2022 15:17 Ответить
ппц дебіли, самі собі написали й самі ж на свою "творчість" посилаються як на доказ....
реально невиліковні імбеціли
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26.05.2022 15:19 Ответить
на міжнародному рівні хто цю маячню читає чи зразу в унітаз ?
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26.05.2022 15:19 Ответить
Тупішого і цинічнішого листа, як з підарашки в світі не найдеш навіть у неграмотних папуасів.
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26.05.2022 15:22 Ответить
хіба тільки листа?
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26.05.2022 15:35 Ответить
Твари.
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26.05.2022 15:31 Ответить
В министерстве обороны страны-агрессора России открыто анонсировали новые удары по украинским городам. В ведомстве заявили, что ВСУ якобы прячут технику в медицинских учреждениях нескольких городов на Донбассе. Таким образом россияне заранее пытаются оправдать свои военные преступления

Вероятнее всего, целью следующих ударов российских оккупантов станут именно эти места. Соответствующее сообщение минобороны РФ разместило на своем канале в https://t.me/mod_russia/16125 Telegram в среду, 25 мая.

Речь идет про:

поликлинику № 3 в Краматорске (Донецкая область), где, как утверждают пропагандисты, размещена бронетехника и артиллерия украинских военных;

городскую больницу № 1 в Лисичанске (Луганская область), где "размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии";

противотуберкулезный диспансер и центральную городскую больницу в Славянске (Донецкая область). Согласно выдумкам России, там ВСУ "оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО";

здание онкологического диспансера в Одессе, где "ВСУ оборудовали опорный пункт".
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26.05.2022 15:32 Ответить
раZZея == Ложь.
Что бы они ни делали, что бы ни говорили, какой бы факт их истории ни взять -- везде и всегда раZZея лжёт.
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26.05.2022 15:37 Ответить
Я не розумію, як в Херсоні в порту можуть бути заблоковані Україною іноземні судна?
Хоча, я все розумію; я просто не розумію - касапи (що це написали) такі тупі, чи вважають тупими тих, кому пишуть?
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26.05.2022 15:38 Ответить
після 24 лютого "мацковскій" "російський" асоціацюється у світі ,як " "кровожадне лайно" ,котре розпочало війну" проти України і її народу
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26.05.2022 15:39 Ответить
**@нутым нет покоя... Брехливые, подлые садисты!
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26.05.2022 15:42 Ответить
все время существования советской империи и до сегодня рашистана сплошная стена лжи

Малдер в тумані

@paramedik33

https://twitter.com/paramedik33/status/1529688722933190656

В ответ

https://twitter.com/prelatSimon @prelatSimon
и

https://twitter.com/geomysl @geomysl

Ракет не було. Але Гельсінкі бомбили так, що заграву пожеж видно було з Естонії через затоку. У відповідь на глибоке занепокоєння Ліги Націй Молотов відповідав, що фінському пролетаріату з повітря скидають кошики із хлібом.
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26.05.2022 15:45 Ответить
Знову невістка ...
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26.05.2022 15:55 Ответить
Чи є хтось з нормальних людей які вірять рашистам ? це гірше гебельсовськоі пропаганди.
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26.05.2022 16:12 Ответить
Пля.... Я це дочитав до кінця
Навіть гіпотетично не уявляю, які можуть бути переговори з цими істотами...
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26.05.2022 21:23 Ответить
 
 