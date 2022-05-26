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Власти Курщины снова обвинили Украину в обстреле. ФОТО

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт показал фото выбитых окон в сельской школе и рассказал, что учителя ранило обломком стекла.

Об этом Старовойт написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нём выбило стекла", - написал он.

По словам Старовойта, школьный учитель получил ранения от обломков стекла, но его состояние не нуждается в госпитализации.

Взрывы в области губернатор Курщины традиционно для россиян вначале назвал "хлопками".

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Власти Курщины снова обвинили Украину в обстреле 01
Власти Курщины снова обвинили Украину в обстреле 02

обстрел (27107) россия (95497)


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Топ комментарии
+12
Та почекайте, ****** кацапське. Ще не все тяжке озброєння надійшло. Хай фсб перепочине)
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26.05.2022 15:14
+12
Я сам лично видел все дома В РАДИУСЕ 500 м в Киеве БЕЗ ЕДИНОГО СТЕКЛА после «прилёта». Уж если бы от нас «прилетело», то точно не был бы этого дома, не то что стёкол. Но мы же не кацапы!
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26.05.2022 15:16
+9
Це повний треш!!! А є ''люди'' які повірять цим фото.
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26.05.2022 15:14
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Це повний треш!!! А є ''люди'' які повірять цим фото.
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26.05.2022 15:14 Ответить
Ну є ж "люди", до яких не доходить, що назва ВОРОЖБА є суто українською назвою колись українського поселення

Бо перекладати не має мізків
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26.05.2022 15:32 Ответить
Так хіба Ворожба їхня територія ? Багато раз там був . Сумська область . Коли щомь змінилось ?
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26.05.2022 17:21 Ответить
Люди не повірять - кацапи повірять . Скажіть їм , що це Степан Андрійович з рогатки по вікнам їм стріляв .
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26.05.2022 17:18 Ответить
Та почекайте, ****** кацапське. Ще не все тяжке озброєння надійшло. Хай фсб перепочине)
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26.05.2022 15:14 Ответить
Маловато, маловато будя, аднакось 🤔 Подумаешь всего лишь какие-то хлаааапки, а шуму то, визгу, всхрюкиванья сколько 😝😝😝😝😝😜🤪
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26.05.2022 15:14 Ответить
То лапатнік падскальзнулся на свойьом гавнє і сваєй тупой галавой разбіл акно...
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26.05.2022 15:16 Ответить
Я сам лично видел все дома В РАДИУСЕ 500 м в Киеве БЕЗ ЕДИНОГО СТЕКЛА после «прилёта». Уж если бы от нас «прилетело», то точно не был бы этого дома, не то что стёкол. Но мы же не кацапы!
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26.05.2022 15:16 Ответить
Бавовна!
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26.05.2022 15:17 Ответить
это крылатая ракета испортила стеклышко ?
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26.05.2022 15:17 Ответить
Крылышком стеклышко зацепило, стеклышко упало и разбилось.
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26.05.2022 15:21 Ответить
Наші коли тріпались про сирени в кацапських містах мали або нормально їх крити артилерією або взагалі мовчати й послідовно казати що то не ми.
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26.05.2022 15:17 Ответить
Якщо так, то привикайте!
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26.05.2022 15:17 Ответить
Ужрались или обкурились орки на ротации. Учитель химии спирт зажал, вот они и кинули гранату. Наши такой херней не страдают - если что-то надо грохнуть, то это стоящая цель, но кацапне такая муть заходит.
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26.05.2022 15:18 Ответить
Скажіть тому гімноратору шо його ***** вже зруйнував декілька міст в Україні, шоб він так сильно за шибки не переживав.
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26.05.2022 15:18 Ответить
Ну диво дивне, що це за обстріли: три тафлі скла ( до речі не ціле вкно) і Україна винна.Пошукайте краще "мисливців" з рогатками поміж учнів.А ху*бернатора на екскурсію в Україну, хай подивиться, як реально виглядають будівлі після обстрілів.
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26.05.2022 15:19 Ответить
У нас пів країни в руїнах а в них учень-дебіл розбив вікно у школі а при чому тут Україна лаптеногі?
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26.05.2022 15:20 Ответить
если в кране нет воды, значит выпили жиды...а обама обоссал лифт
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26.05.2022 22:26 Ответить
Пихуй, это не мы
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26.05.2022 15:21 Ответить
Абсурд полный эти кацапские завывания. По мере роста огневой мощи ЗСУ вся кацапская инфраструктура в приграничных областях будет полностью дерашифизированна, расий балшой валите в тайгу пока не поздно.
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26.05.2022 15:21 Ответить
Бухой ванька батылкай кинул.
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26.05.2022 15:21 Ответить
Главное правіло - всьо отріцать. Ето нє ми
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26.05.2022 15:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DEQP-WIx3Og
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26.05.2022 15:27 Ответить
Вчора ж був останній дзвоник, то школярі трохи перебрали на радощах
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26.05.2022 15:23 Ответить
Предлагаю Курской губернии понять,простить и капитулировать,целей останутся..
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26.05.2022 15:26 Ответить
Алкаш кинув камінь. Коли будуть реальні обстріли то зрозуміють
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26.05.2022 15:28 Ответить
шось слабенько хлопає
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26.05.2022 15:30 Ответить
Навіщо кацапи б"ють шибкі у вікнах своїх будинків, хто в курсі ???
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26.05.2022 15:33 Ответить
TSINIZM SO VSEX DIROK.TAM BOLEN NE ODIN CELOVEK,A VSYO OBSHESTVO.
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26.05.2022 15:36 Ответить
видно що вікна із середини вибили чисто по стіклу яке зовні на подооконіках лежить
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26.05.2022 15:36 Ответить
Курщина, Таганрогщина, Білгородщина - це Україна! Смерть рашистським окупантам!
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26.05.2022 15:38 Ответить
желаю им мариупольских обстрелов
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26.05.2022 15:39 Ответить
ой, акошка упала и разбилась..
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26.05.2022 15:39 Ответить
Ученики решили отомстить вредному учителю и с рогатки разбили окно. Чем не повод списать на украинскую ракету
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26.05.2022 15:40 Ответить
якби ми довбонули, то не було б і будиночка.., а не віконця..., щось нас недоцінюють..
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26.05.2022 15:41 Ответить
Если бы это была бы ракета, то от этого сарая ничего не осталось бы. Вы посмотрите, как кирпич положен. Руки бы поотбивать.
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26.05.2022 15:44 Ответить
От Воробжи до Суджи км 15,от Суджи до границы еще больше.Наши тоже стараются не попадать под обстрел.Полный бред несет курский питушок.То партизане.Суджа и рядом села - украинские.Рядом окна целые.Школа на вид- задрипаная.Там кругом пропойцы.Даже дети.Село русское.
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26.05.2022 15:55 Ответить
Это ласточки. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 16:13 Ответить
самі сєбя обстріляли.... а ми попереджали
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26.05.2022 16:15 Ответить
Можуть з ремонтом почекати поки повернемо Курську область до складу України і відремонтуємо за російські репарації.
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26.05.2022 16:42 Ответить
Та це орки самі свої території обстрілюють, щоб потім корисні ідіоти на українських пабліках ці обстріли Україні приписували, а корисні агенти в Європі через це не надавали Україні необхідне важке озброєння. Пишіть ще, дурні, лийте воду на жорнови рашко-пропаганди.
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26.05.2022 16:48 Ответить
Они же не стреляют по сумщине
Мы тоже по курс чине
Это все НЛО
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26.05.2022 16:51 Ответить
Тцукі підарашскі,хтось х"йдурнув у вікно каменюками,а виноваті українці.Ви серйозно!?Да щоб Вам ті шибки вилітали в день і у ночі,як летять у нас!Слава нації,п""зда рашенськой федерації!Кляті мАскалі,горіть Вам в пеклі,хоча ні,на тому світі вас ждуть каналії с тризубом
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30.05.2022 15:25 Ответить
 
 