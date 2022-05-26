Власти Курщины снова обвинили Украину в обстреле. ФОТО
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт показал фото выбитых окон в сельской школе и рассказал, что учителя ранило обломком стекла.
Об этом Старовойт написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нём выбило стекла", - написал он.
По словам Старовойта, школьный учитель получил ранения от обломков стекла, но его состояние не нуждается в госпитализации.
Взрывы в области губернатор Курщины традиционно для россиян вначале назвал "хлопками".
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Бо перекладати не має мізків
Мы тоже по курс чине
Это все НЛО