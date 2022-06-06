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Утром в Херсоне были слышны взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Утром 6 июня жители временно оккупированного Херсона слышали взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне. Херсон" в Telegram.

"В Херсоне слышны взрывы", – говорится в сообщении. Никаких подробностей не указывается.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы могли доноситься с границы Херсонской и Николаевской областей. Там продолжаются артиллерийские бои с применением реактивных систем залпового огня.

"Со стороны Николаева выстрелы ствольной артиллерии, а со стороны Херсона преимущественно работает РСЗО", – говорится в сообщении.

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06.06.2022 08:42 Ответить
Класний фільм, і дівчуля гарненька 😍
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06.06.2022 13:28 Ответить
ХЕРСОН ПРОСИПАЙСЯ.
ВИ МІСТО СВОЄ ЗДАЛИ.
ВИ НЕ ДОПОМОГЛИ ЗСУ ЗАХИСТИТИ СВОЄ МІСТО І АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ.
ВИ РОЗБІГЛИСЯ БЕЗ СПРОТИВУ.
ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ З ОКУПАНТАМИ.

НЕ ХОЧЕТЕ СТАТИ ЛУГАНДОНОМ ВБИВАЙТЕ ВОРОГІВ,
ПІДРИВАЙТЕ ЇХ, ПАЛІТЬ ЇХ.
ЩОБИ ВОНИ БОЯЛИСЯ ЗАСИНАТИ НА НІЧ.
САЛЬДО І СТРЕМОУСОВ ДАВНО ПОВИННІ ВИСІТИ НА КАШТАНАХ НА ПРОСТЕКТІ УШАКОВА. І
НЕ НИЙТЕ ЩО ВАС КИНУЛИ, БО ЧЕРНІГІВЧАНИ, ХАРІВЯНИ ТА СУМЧАНИ НЕ ДОПУСТИЛИ ТОГО, ЩО ДОПУСТИЛИ ВИ.
ВИЗНАЧІТЬСЯ З КИМ ВИ.
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06.06.2022 11:37 Ответить
Своими словами ты издеваешься над памятью тех херсонцев с теробороны и просто жителей, кто с утра 24 февраля прибежали в военкоматы в поисках оружия для защиты города, военком сначала обещал дать, а потом просто исчез.
Военкомы, СБУ, полиция, ОДА и местная власть быстро с**бались и бросили людей на произвол судьбы.
30 человек было убито, много ранено в Сиреневом парке, они обороняли город со стрелковым оружием против танков и БТР. Брат моей подруги тогда работал на скорой, они ехали забрать раненых, но русня им не дала проехать и много погибло от потери крови.
Чтобы вести партизанскую и подпольную борьбу с врагом, нужны закладки с оружием - силы ССО и СБУ их подготовили?
Когда херсонцы слышат взрывы и звуки артбоев - они радуются, пусть стреляют - лишь бы это были наши, что Украина их не бросила и будет их освобождать.
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06.06.2022 16:09 Ответить
Тобто у окупантів сьогодні бавовняне вутро? 💥💥💥
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06.06.2022 13:24 Ответить
 
 