Утром в Херсоне были слышны взрывы

Утром 6 июня жители временно оккупированного Херсона слышали взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне. Херсон" в Telegram.

"В Херсоне слышны взрывы", – говорится в сообщении. Никаких подробностей не указывается.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы могли доноситься с границы Херсонской и Николаевской областей. Там продолжаются артиллерийские бои с применением реактивных систем залпового огня.

"Со стороны Николаева выстрелы ствольной артиллерии, а со стороны Херсона преимущественно работает РСЗО", – говорится в сообщении.

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