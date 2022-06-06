Вранці у Херсоні було чути вибухи
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Вранці, 6 червня, жителі тимчасово окупованого Херсона чули вибухи. Характерні звуки було чутно у різних районах міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Херсон" у Telegram.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи могли доноситися із меж Херсонської та Миколаївської областей. Наразі там тривають артилерійські бої із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
"З боку Миколаєва постріли ствольної артилерії, а з боку Херсона переважно працює РСЗВ", – йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
ВИ МІСТО СВОЄ ЗДАЛИ.
ВИ НЕ ДОПОМОГЛИ ЗСУ ЗАХИСТИТИ СВОЄ МІСТО І АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ.
ВИ РОЗБІГЛИСЯ БЕЗ СПРОТИВУ.
ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ З ОКУПАНТАМИ.
НЕ ХОЧЕТЕ СТАТИ ЛУГАНДОНОМ ВБИВАЙТЕ ВОРОГІВ,
ПІДРИВАЙТЕ ЇХ, ПАЛІТЬ ЇХ.
ЩОБИ ВОНИ БОЯЛИСЯ ЗАСИНАТИ НА НІЧ.
САЛЬДО І СТРЕМОУСОВ ДАВНО ПОВИННІ ВИСІТИ НА КАШТАНАХ НА ПРОСТЕКТІ УШАКОВА. І
НЕ НИЙТЕ ЩО ВАС КИНУЛИ, БО ЧЕРНІГІВЧАНИ, ХАРІВЯНИ ТА СУМЧАНИ НЕ ДОПУСТИЛИ ТОГО, ЩО ДОПУСТИЛИ ВИ.
ВИЗНАЧІТЬСЯ З КИМ ВИ.
Военкомы, СБУ, полиция, ОДА и местная власть быстро с**бались и бросили людей на произвол судьбы.
30 человек было убито, много ранено в Сиреневом парке, они обороняли город со стрелковым оружием против танков и БТР. Брат моей подруги тогда работал на скорой, они ехали забрать раненых, но русня им не дала проехать и много погибло от потери крови.
Чтобы вести партизанскую и подпольную борьбу с врагом, нужны закладки с оружием - силы ССО и СБУ их подготовили?
Когда херсонцы слышат взрывы и звуки артбоев - они радуются, пусть стреляют - лишь бы это были наши, что Украина их не бросила и будет их освобождать.