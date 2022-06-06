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Вранці у Херсоні було чути вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Вранці, 6 червня, жителі тимчасово окупованого Херсона чули вибухи. Характерні звуки було чутно у різних районах міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Херсон" у Telegram.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи могли доноситися із меж Херсонської та Миколаївської областей. Наразі там тривають артилерійські бої із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

"З боку Миколаєва постріли ствольної артилерії, а з боку Херсона переважно працює РСЗВ", – йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти блокують виїзд мирних жителів з Херсона та області, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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06.06.2022 08:42 Відповісти
Класний фільм, і дівчуля гарненька 😍
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06.06.2022 13:28 Відповісти
ХЕРСОН ПРОСИПАЙСЯ.
ВИ МІСТО СВОЄ ЗДАЛИ.
ВИ НЕ ДОПОМОГЛИ ЗСУ ЗАХИСТИТИ СВОЄ МІСТО І АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ.
ВИ РОЗБІГЛИСЯ БЕЗ СПРОТИВУ.
ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ З ОКУПАНТАМИ.

НЕ ХОЧЕТЕ СТАТИ ЛУГАНДОНОМ ВБИВАЙТЕ ВОРОГІВ,
ПІДРИВАЙТЕ ЇХ, ПАЛІТЬ ЇХ.
ЩОБИ ВОНИ БОЯЛИСЯ ЗАСИНАТИ НА НІЧ.
САЛЬДО І СТРЕМОУСОВ ДАВНО ПОВИННІ ВИСІТИ НА КАШТАНАХ НА ПРОСТЕКТІ УШАКОВА. І
НЕ НИЙТЕ ЩО ВАС КИНУЛИ, БО ЧЕРНІГІВЧАНИ, ХАРІВЯНИ ТА СУМЧАНИ НЕ ДОПУСТИЛИ ТОГО, ЩО ДОПУСТИЛИ ВИ.
ВИЗНАЧІТЬСЯ З КИМ ВИ.
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06.06.2022 11:37 Відповісти
Своими словами ты издеваешься над памятью тех херсонцев с теробороны и просто жителей, кто с утра 24 февраля прибежали в военкоматы в поисках оружия для защиты города, военком сначала обещал дать, а потом просто исчез.
Военкомы, СБУ, полиция, ОДА и местная власть быстро с**бались и бросили людей на произвол судьбы.
30 человек было убито, много ранено в Сиреневом парке, они обороняли город со стрелковым оружием против танков и БТР. Брат моей подруги тогда работал на скорой, они ехали забрать раненых, но русня им не дала проехать и много погибло от потери крови.
Чтобы вести партизанскую и подпольную борьбу с врагом, нужны закладки с оружием - силы ССО и СБУ их подготовили?
Когда херсонцы слышат взрывы и звуки артбоев - они радуются, пусть стреляют - лишь бы это были наши, что Украина их не бросила и будет их освобождать.
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06.06.2022 16:09 Відповісти
Тобто у окупантів сьогодні бавовняне вутро? 💥💥💥
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06.06.2022 13:24 Відповісти
 
 