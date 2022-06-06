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Для быстрого восстановления Украины важно, чтобы гуманитарная помощь и восстановление проходили параллельно, - президент ЕИБ Гоер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єіб

Важно, чтобы гуманитарная помощь и восстановление Украины проходили параллельно

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Гойер в эфире телемарафона.

По его словам, возобновление Украины после войны станет глобальным вызовом.

"Только что мы начинаем говорить о восстановлении Украины в мирное время, которое, я надеюсь, скоро наступит. Мы знаем, что это будет глобальным вызовом наибольшего масштаба, который я когда-либо видел. Для этого нам нужна поддержка всего международного сообщества. Однако я настроен очень оптимистично. Ведь когда украинцам дадут шанс на восстановление, они отстроят еще лучше. Поэтому крайне важно, чтобы гуманитарная помощь и восстановление проходили параллельно для быстрого восстановления", - сказал Гойер.

Он отметил, что ЕИБ готов присоединиться к платформе для поддержки плана реконструкции Rebuild Ukraine Facility, над которой работают Европейская комиссия и правительство Украины. Эта платформа будет аккумулировать грантовую помощь и кредитные предложения. ЕИБ может предоставить техническую, финансовую экспертизу и финансы.

Вместе с тем, глава ЕИБ отметил необходимость Украины быть готовой не только к восстановлению, но и к устранению возможных препятствий, например - в вопросе соблюдения верховенства права в государстве.

"Нужно, например, соблюдение верховенства права. Это ключевой момент для инвесторов, иначе они не придут. Я уверен, что условие верховенства права очень важно и для самого украинского народа", - подчеркнул Гоер.

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Тут головне, щоб паралельно відбудові не проходили ракетні обстріли. Мирний час може бути таким же "гібридним", як і війна. Рашка вчиняє за завітом Троцького: "Ні миру, ні війни..."
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06.06.2022 08:31 Ответить
Московити знову зруйнують відбудоване. Вже є приклади.
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06.06.2022 08:33 Ответить
спочатку треба виграти війну, а потім відбудовувати ! бо в деяких дебільних головах війна вже давно скінчилась ...
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06.06.2022 08:45 Ответить
В тих дебільних головах руки вже чешуться до грошей
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06.06.2022 09:09 Ответить
Яка відбудова може бути с Зелею ? Знову дороги ?
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06.06.2022 09:14 Ответить
А если просто по нашему, по пролетарски, несколько международных контролёров и из рук в руки, и руки переодически мыть и проверять ещё раз, чтоб ничего не спёрли.
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06.06.2022 10:01 Ответить
Перше, це потрібно знищити ворога, а то будемо будувати, орки знищувати, упирі красти та списувати гроші !
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06.06.2022 11:15 Ответить
 
 