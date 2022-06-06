Водители в Польше протестуют против высоких цен на горючее

В Польше начались протесты водителей из-за повышения цен на горючее до исторического максимума.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Цены на горючее в Польше сейчас самые высокие с 2000 года. Цена наиболее часто используемого 95-го бензина достигла в среднем 7,62 злотых за литр (1,66 евро).

Рост цены уже вызвал протесты. В городе Бельско-Бяла в воскресенье несколько водителей сделали вид, что их машины сломались, и заблокировали заправочную станцию ​​частично государственной топливной компании PKN Orlen.

Они не допускали другие автомобили на АЗС около часа. Водители разъехались, только когда по вызову владельца АЗС прибыли полицейские.

На прошлой неделе президент Анджей Дуда подписал важную поправку в закон о НДС, продолжившую действие так называемого "антиинфляционного щита".

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Это означает, что введенные в феврале для некоторых видов топлива более низкие ставки акцизного налога будут действовать до конца июля.

Однако эксперты прогнозируют, что цены на топливо будут расти и в дальнейшем из-за нефтяного эмбарго ЕС в отношении России. Согласно прогнозам, цена за 95-й бензин скоро приблизится к 8 злотым за литр (около 1,7 евро).