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Новини За кордоном
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Польща (5177) протест (2250) ціни (680) підвищення цін (29) паливо (408)

Водії в Польщі протестують проти високих цін на пальне

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

заправка,азс

Ціни на пальне зросли в Польщі до історичного максимуму. Через це водії вийшли на акції протесту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Ціна 95-го бензину, який використовується найчастіше, сягнула в середньому 7,62 злотих за літр (1,66 євро). Для Польщі найвищий рівень цін із 2000 року.

У місті Бєльсько-Бяла в неділю кілька водіїв вдали, що їхні машини зламалися, і заблокували заправну станцію частково державної паливної компанії PKN Orlen.

Вони не допускали інші автомобілі на АЗС близько години. Водії роз’їхалися, лише коли за викликом власника АЗС прибули поліцейські.

Минулого тижня президент Анджей Дуда підписав важливу поправку до закону про ПДВ, яка продовжила дію так званого "антиінфляційного щита".

Також читайте: Польща припинила безоплатно передавати паливо Україні

Це означає, що запроваджені в лютому для деяких видів палива нижчі ставки акцизного податку діятимуть до кінця липня.

Проте експерти прогнозують, що ціни на пальне зростатимуть і надалі через через нафтове ембарго ЄС щодо Росії. Згідно з прогнозами, ціна за 95-ий бензин скоро наблизиться до 8 злотих за літр (близько 1,7 євро).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
1,7 євро....pffft....u nas uzhe 2.06eur......kak to vsem pofigu
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06.06.2022 10:58
+11
протестують...Чого блін протестуєте? Причина відома.Чи ви волієте далі розгодовувати х.йла,купуючи його криваву нафту? Тоді він зупиниться аж в Лісабоні.
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06.06.2022 11:10
+10
Краще платити грошима, ніж кров`ю ...
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06.06.2022 11:32
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1,7 євро....pffft....u nas uzhe 2.06eur......kak to vsem pofigu
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06.06.2022 10:58 Відповісти
Це в Латвії? В Україні сьогодні бачив бєнз 95-й по 51 гривні/літр (€1.338) і солярка по 55 гривень(€1.443)
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06.06.2022 11:56 Відповісти
А ти зарплатню нашу бачив українську? Це про тих у кого вона в принципі є. Для на 1.35 євро за літр все рівно що для німця 15 за один літр.
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06.06.2022 12:21 Відповісти
До чого тут зарплата? Ти смайлік бачив в кінці? Мені прикро що такі ціни на паливо, що кацапи виявилися підарасами, що в Україні клоун дорвався до влади і 73 відсотка населення зебіли. То до чого тут зарплата в німця? Латвія то не німеччина.
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06.06.2022 12:47 Відповісти
tak
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06.06.2022 12:32 Відповісти
Пальне подорожчало у всій Європі , а в Украіні заправляють тільки
тих , які наближені до зелених 😠
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06.06.2022 11:08 Відповісти
протестують...Чого блін протестуєте? Причина відома.Чи ви волієте далі розгодовувати х.йла,купуючи його криваву нафту? Тоді він зупиниться аж в Лісабоні.
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06.06.2022 11:10 Відповісти
Поляки мають право на протест, європейські санкції життя їм точно не покращили, а стосовно Ху*ла, то ця сикота проти НАТО не піде. До поляків жодних претензій, бо за "про*оби" нашої влади, вони теж відгрібають, але все одно помагають.
Цінив у нас хоч підняли, але рух шалений на вулицях, всі ниють, але тупо далі їздять. Просто у нас повинні зробити пальне по 100 грн., щоб різна наволоч хоч під час війни трохи ходила пішки, а не їздила 100 метрів за хлібом.
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06.06.2022 11:20 Відповісти
Наволоч зможе і по 500 купувати. А от прості люди - ні. Чи всі, у кого є машина - наволоч, по-вашому? Пахне люмпеном...
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06.06.2022 11:42 Відповісти
Як можна таке писати? Ти тупий та недорозвинений маргінал, кацап за походженням, скоріше за все.
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06.06.2022 12:06 Відповісти
Шалений рух це у тих хто на газу, ну і у тих, хто має зв'язки. А простий люд на бензині давно вже на велосипедах
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06.06.2022 12:15 Відповісти
Отож, маю бензинову машину, нікуди не їзжу з кінця ківтня. Маю можливість купувати бензин по 100 за літр, але робити цього не хочу, оскільки не хочу годувати бариг, продаванів і *****. Велосипед - чудова альтернатива, ще й здоров'я додає.
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06.06.2022 14:13 Відповісти
Тема голода не прокатила,пошла тема о бензине
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06.06.2022 11:16 Відповісти
..вони ще не скандують: путеенггг, ввєді войска..?
..а взагалі, я би помінявся з будь-яким обіженим еуропєйцем місцями.. тимчасово.. для науки.. наскільки б їх вистачило, солоденьких?..(
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06.06.2022 11:18 Відповісти
1.66 євро? в Києві та області давно такі ціни. 65 грн/літр без черги. Привикли сито жити в тій ЄВРОПІ..
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06.06.2022 11:21 Відповісти
Привикли сито жити в тій ЄВРОПІ kaoi ta kacapsky tezis - vse dolzhny zhitj ***** i v derme...tak ?
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06.06.2022 11:33 Відповісти
а может это мы терпилы и не протестуем? если б реально выходили и показывали власти, что народ думает? никто не протестует против цены на газ, которая продается с накруткой 300 %. против космических зарплат в нафтогазе. против продажи 14000 тонн бензина коломойскому по 28 грн.
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06.06.2022 11:35 Відповісти
за кого голосував??? Вірогідно що за ЗЕ і слуг, 73% по приколу, а потім називаємо себе терпилами...
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06.06.2022 11:57 Відповісти
за ЗЕ. в чем и раскаиваюсь. но не по приколу. просто порох мне на тот момент нравился еще меньше чем ЗЕ, и с ЗЕ мне доводилось вживую общаться. за партии вообще не голосовал.
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06.06.2022 12:28 Відповісти
к сожалению, теперь мы живем так как ВЫ проголосовали....абинепорох....
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06.06.2022 23:22 Відповісти
зараз не можна, військовий стан, раніше треба було, але Зелені мусора не давали навіть тим же ФОП розгорнути протест, дуже розумні стали,

вже ніхто не дозволить створити новий майдан ... це досвід б@ядь
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06.06.2022 12:53 Відповісти
Рыночная экономика вообще интересная штука. Цены на сырьё то падают то растут. А вот цена на продукцию из этого сырья только растёт, но падает весьма аредко. То ли кто-то кого-то на.... те, то ли роль стоимости сырья в готовой продукции сильно преувеличена)
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06.06.2022 11:22 Відповісти
при таких темпах роста цены на бензин - осенью хлеб будет по цене золота.
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06.06.2022 11:31 Відповісти
Краще платити грошима, ніж кров`ю ...
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06.06.2022 11:32 Відповісти
100% . ja kogda zalivaju bak , vsegda lovlju sebe na misli - kak horosho shto mene nenado rytj okop....poslje shcelchka pistoleta , govorju SLAVA UKRAINE i s chistoi sovestju idu zaplatitj schet.
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06.06.2022 11:36 Відповісти
В Польщі по а95 по 64 грн, в нас по 52 грн.... але курва Польщу не ********....
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06.06.2022 11:33 Відповісти
52 то ще треба години три, а в Києві і більше постояти в черзі на жарі, по ходу спалити ще літр два в черзі. По 65 без черги можна знайти. Один хрєн але час дорожче.. Але боюсь то ще не межа
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06.06.2022 11:59 Відповісти
Ну мы ж не русские, мы не терпилы и не терпим беспредела. Мы поедем молча и возьмем бенз, который дороже чем в Польше и уже рядом с немецкими ценами крутится, только зарплаты у нас нефига не европейские, ну это Гетьманцев поправит. Проезд он поднимаем для людей. А ну да, у країні війна и любую дичь можно оправдывать такой фразой. Прошлогодние листья убрать за 3 ляма? - пожалуйста, "высадить клумбочки за милллион? - окей. По-моему в военное время всякого рода подобные штуки должны нивелироваться, но не в Украине. Тут люд тупой, они он Птушкина срут за видос на украинском, когда их во все щели имеют чиновники.
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06.06.2022 15:34 Відповісти
пусть второй фронт открывают. быстрее будет
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06.06.2022 11:49 Відповісти
V Latviji uzje 2,02...2,06€ za litr. I nikto osobo nje plachet. Tut pohoze bolshinstvo ponimajet, chto eta voina otnositsja i k nam v prjamom smislje. Ilji idji vojevai ilji pomogai i budj gotov poterpetj koe-kakie vremennije neudobstva.
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06.06.2022 12:17 Відповісти
Водилы в Польше должны определиться:
бензин дорогой, а ********** оккупация Польши будет дешёвой ?
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06.06.2022 12:17 Відповісти
В Риге (Латвия) вчера 95 бензин поднялся уже до 2,06 евро, хотя вечером чуть откатил до 2,02. Но глядя на Украину, я предпочитаю платить за бензин, чем видеть на улице *бала роSSийских фашистов! Спасибо НАТО, а теперь ещё и Украине! Слава Украине!
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06.06.2022 12:20 Відповісти
***** таке *****. Своїми бидломарадерами-тіктокерами ***** зробить не може, окрім кидать своїми обісцяними ракетами по дітям і жінкам, то підключає консерви-парашистів по всьому світові, щоб розхитували човна.
Сподіваюсь, у закордонних політиків стане розуму не прогинаться під *****вський шантаж...
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06.06.2022 14:18 Відповісти
Каждый раз, читая подобные новости, я людям говорю, что мы такие же терпилы, как русские. Знаете сколько литр бенза в Германии стоит? Вроде последние цифры 2.09 евро за дизель, газ 1.08 евро. К слову на наших заправках у нас давно такие цены и где бунты? К слову, этот же бенз российский, потому что он тупо дешевле, чем норвежский. Вместо этого людей наши граждане дрочат других за язык, если те говорят на русском, то бишь на мове окупанта. Говоришь за социальные стандарты, а тебе за коммунизм, вы слышали, что такое "социальная рыночная экономика"? А может сперва нормальный уровень жизни у людей будет? Прозрачные налоги? Беззакония? Даже в войну чинуши продолжают деребанить бюджет на клумбочки и так далее, а люди молчат. Свыше 41% наших налогов это тень и все дружно молчат. 8 лет платили 1.5% сбор на армию и оказалось, что нихуа та и нет, и пацанам помогают все (кроме олигархов, те и дальше схемы мутят на гуманитарке). И куда это бабло ушло генералам на крузаки? Чую не будет жизни в этой стране после войны или кто-то в всерьез верит, что Игарьвалерич или Ренатлеонидыч прекратят схематозы и начнут вести конкуретный бизнес?) Нихера они не видбудують, бо в бюджете зеленые мыши дыру проели, а Европа первым делом начнет помогать своему бизнесу, который от санкций загнулся.
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06.06.2022 14:45 Відповісти
kacapa pisatelj ?
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06.06.2022 16:27 Відповісти
В США теж подорожчав , майже 4 бакси за галон
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06.06.2022 16:34 Відповісти
Немає жодного ринку у цій галузі, ціноутворення відбувається виключно на підставі картельних домовленостей, узгоджених дій, квотування видобутку між учасниками ОПЕК.
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07.06.2022 00:35 Відповісти
 
 