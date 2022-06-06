Водії в Польщі протестують проти високих цін на пальне
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ціни на пальне зросли в Польщі до історичного максимуму. Через це водії вийшли на акції протесту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Ціна 95-го бензину, який використовується найчастіше, сягнула в середньому 7,62 злотих за літр (1,66 євро). Для Польщі найвищий рівень цін із 2000 року.
У місті Бєльсько-Бяла в неділю кілька водіїв вдали, що їхні машини зламалися, і заблокували заправну станцію частково державної паливної компанії PKN Orlen.
Вони не допускали інші автомобілі на АЗС близько години. Водії роз’їхалися, лише коли за викликом власника АЗС прибули поліцейські.
Минулого тижня президент Анджей Дуда підписав важливу поправку до закону про ПДВ, яка продовжила дію так званого "антиінфляційного щита".
Це означає, що запроваджені в лютому для деяких видів палива нижчі ставки акцизного податку діятимуть до кінця липня.
Проте експерти прогнозують, що ціни на пальне зростатимуть і надалі через через нафтове ембарго ЄС щодо Росії. Згідно з прогнозами, ціна за 95-ий бензин скоро наблизиться до 8 злотих за літр (близько 1,7 євро).
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тих , які наближені до зелених 😠
Цінив у нас хоч підняли, але рух шалений на вулицях, всі ниють, але тупо далі їздять. Просто у нас повинні зробити пальне по 100 грн., щоб різна наволоч хоч під час війни трохи ходила пішки, а не їздила 100 метрів за хлібом.
..а взагалі, я би помінявся з будь-яким обіженим еуропєйцем місцями.. тимчасово.. для науки.. наскільки б їх вистачило, солоденьких?..(
вже ніхто не дозволить створити новий майдан ... це досвід б@ядь
бензин дорогой, а ********** оккупация Польши будет дешёвой ?
Сподіваюсь, у закордонних політиків стане розуму не прогинаться під *****вський шантаж...