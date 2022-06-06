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Новости Киевские новостиВойна в Украине
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война (46904) Киев (24551) обстрел (20230) посол (1727) США (23203) Эстония (1166)

Удары РФ по Киеву были сигналом для США, – посол Эстонии.

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

обстріл,дврз

Россия нанесла удары по Киеву, чтобы дать сигнал Соединенным Штатам. Риск повторного наступления войск РФ на украинскую столицу сейчас отсутствует.

Такое мнение высказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"С одной стороны, Россия, несомненно, хочет помешать поступлению с Запада военной помощи, а с другой это можно рассматривать как сигнал в адрес США. Спустя более чем два года в Киев наконец был назначен американский посол, 1 июня состоялось вручение верительных грамот президенту [Украины Владимиру] Зеленскому", - сказал Кууск в воскресенье в студии "Актуальной камеры".

По мнению дипломата, риска повторной попытки захвата Киева российскими войсками сейчас нет.

"Сначала следовало бы захватить Северодонецк и оттуда двигаться дальше. Они и с этим не справились, были отбиты от Харькова. Наступления на Киев я в данный момент не вижу", - сказал Кууск.

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Он сообщил, что иностранные посольства, которые эвакуировались из Киева в начале войны, начали возвращаться в украинскую столицу, и теперь открыто уже более 50 дипмиссий. "То есть немногим более половины, большинство послов [стран] ЕС на месте. Из тех, кто был до войны, отсутствуют только Бельгия и Ирландия, остальные вернулись", - сказал Кууск.

По его словам, в дипломатическом корпусе в Киеве обсуждается необходимость ускорить поставки оружия Украине, а мнение президента Франции Эмманюэля Макрона, что Россию не следует унижать, поддержки не находит. "Разумеется, у разных стран разный темп. Я здесь не говорил ни с одним дипломатом, который бы одобрил последние шаги Макрона", - сообщил Кууск.

По мнению дипломата, окончание войны зависит от предоставления Украине военной помощи. "Война закончится победой Украины. Насколько быстро это произойдет, полностью зависит от того, как быстро Запад поставит Украине то оружие, которое она просит", - пояснил Кууск.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Та ні, це був сигнал для США щоб постачали ще більше далекобійної зброї
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06.06.2022 11:16
+10
Давайте ударим по Мацкве дадим сигнал Китаю
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06.06.2022 11:20
+7
Нехай свій клаксон засунуть собі в сраку
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06.06.2022 11:21
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Та ні, це був сигнал для США щоб постачали ще більше далекобійної зброї
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06.06.2022 11:16 Ответить
100%
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06.06.2022 11:19 Ответить
Навернео пришла пора семафорить ***** через асада. Раз...башить его армию к чертям собачим. *****, конечно, пофиг. Но вот асад огорчится.
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06.06.2022 11:20 Ответить
Ага, так же само, как Хуúло воюет с Омерикой на территории Украины, так само Байден будет воевать с орками на территории Сирии?
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06.06.2022 11:38 Ответить
Давайте ударим по Мацкве дадим сигнал Китаю
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06.06.2022 11:20 Ответить
Нехай свій клаксон засунуть собі в сраку
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06.06.2022 11:21 Ответить
Не пора ли с Японией воевать кацапскому чумному бараку,чтобы подать сигнал США? Или то другое?
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06.06.2022 11:25 Ответить
после этих ударов - стрелять или не стрелять по сопредельным территориям это вопрос уже не должен стоять , я вот одного не пойму тупые кацапы действительно думают что всю технику мы стягиваем в Киев
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06.06.2022 11:25 Ответить
нуда - це ж кацапи
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06.06.2022 12:00 Ответить
сигнал шоб дали ракеты и разрешение ***"ить москву?
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06.06.2022 11:38 Ответить
Удары по Киеву были сигналом, что у нас хреновое ПВО. Ракеты пролетели через всю страну вальяжно и без проблем.
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06.06.2022 11:45 Ответить
ну і що, зато шашликів на асфальті поїмо
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06.06.2022 12:08 Ответить
Та ні , сигналом для рашиста були сьогоднішні запуски ракет США по Північній Кореї на їхні постійні ракетні випробовування .Отже рашисту варто припинити випробовувати всякі ракетні обстріли України,щоб часом не прилетіло у відповідь з України щось таке, чого рашист не чекав і туди ,де Україна ще ні разу не стріляла,а вона поки-що не стріляла.
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06.06.2022 11:48 Ответить
Блин!!!когда вы уже по красноКровавой площади фиганёте!?Москву расположить!!!
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06.06.2022 11:58 Ответить
 
 