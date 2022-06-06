Удари РФ по Києву були сигналом для США, - посол Естонії

Росія завдала ударів по Києву, щоб дати сигнал Сполученим Штатам. Ризик повторного наступу військ РФ на українську столицю зараз відсутній.

Таку думку висловив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

"З одного боку, Росія, безсумнівно, хоче завадити надходженню із Заходу військової допомоги, а з іншого це можна розглядати як сигнал на адресу США. Через два роки до Києва нарешті було призначено американського посла, 1 червня відбулося вручення вірчих грамот президенту Зеленському", - сказав Кууск.

На думку дипломата, ризику повторної спроби захоплення Києва російськими військами зараз немає.

"Спочатку слід було б захопити Сєверодонецьк і звідти рухатися далі. Вони і з цим не впоралися, були відбиті від Харкова. Наступу на Київ я зараз не бачу", - сказав Кууск.

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Він повідомив, що іноземні посольства, які евакуювалися з Києва на початку війни, почали повертатися до української столиці, і тепер відкрито вже понад 50 дипмісій. "Тобто трохи більше половини, більшість послів [країн] ЄС на місці. З тих, хто був до війни, відсутні лише Бельгія та Ірландія, решта повернулася", - сказав Кууск.

За його словами, у дипломатичному корпусі в Києві обговорюється необхідність прискорити постачання зброї Україні, а думка президента Франції Емманюеля Макрона, що Росію не слід принижувати, підтримки не знаходить. "Зрозуміло, у різних країн різний темп. Я тут не говорив з жодним дипломатом, який би схвалив останні кроки Макрона", - повідомив Кууск.

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На думку дипломата, закінчення війни залежить від надання Україні військової допомоги. "Війна закінчиться перемогою України. Наскільки швидко це відбудеться, повністю залежить від того, як швидко Захід поставить Україні ту зброю, яку вона просить", - пояснив Кууск.