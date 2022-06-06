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Новини Київські новиниВійна в Україні
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війна (56581) Київ (13850) обстріл (21149) посол (1006) США (14488) Естонія (1042)

Удари РФ по Києву були сигналом для США, - посол Естонії

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

обстріл,дврз

Росія завдала ударів по Києву, щоб дати сигнал Сполученим Штатам. Ризик повторного наступу військ РФ на українську столицю зараз відсутній.

Таку думку висловив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

"З одного боку, Росія, безсумнівно, хоче завадити надходженню із Заходу військової допомоги, а з іншого це можна розглядати як сигнал на адресу США. Через два роки до Києва нарешті було призначено американського посла, 1 червня відбулося вручення вірчих грамот президенту Зеленському", - сказав Кууск.

На думку дипломата, ризику повторної спроби захоплення Києва російськими військами зараз немає.

"Спочатку слід було б захопити Сєверодонецьк і звідти рухатися далі. Вони і з цим не впоралися, були відбиті від Харкова. Наступу на Київ я зараз не бачу", - сказав Кууск.

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Він повідомив, що іноземні посольства, які евакуювалися з Києва на початку війни, почали повертатися до української столиці, і тепер відкрито вже понад 50 дипмісій. "Тобто трохи більше половини, більшість послів [країн] ЄС на місці. З тих, хто був до війни, відсутні лише Бельгія та Ірландія, решта повернулася", - сказав Кууск.

За його словами, у дипломатичному корпусі в Києві обговорюється необхідність прискорити постачання зброї Україні, а думка президента Франції Емманюеля Макрона, що Росію не слід принижувати, підтримки не знаходить. "Зрозуміло, у різних країн різний темп. Я тут не говорив з жодним дипломатом, який би схвалив останні кроки Макрона", - повідомив Кууск.

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На думку дипломата, закінчення війни залежить від надання Україні військової допомоги. "Війна закінчиться перемогою України. Наскільки швидко це відбудеться, повністю залежить від того, як швидко Захід поставить Україні ту зброю, яку вона просить", - пояснив Кууск.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Та ні, це був сигнал для США щоб постачали ще більше далекобійної зброї
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06.06.2022 11:16
+10
Давайте ударим по Мацкве дадим сигнал Китаю
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06.06.2022 11:20
+7
Нехай свій клаксон засунуть собі в сраку
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06.06.2022 11:21
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Та ні, це був сигнал для США щоб постачали ще більше далекобійної зброї
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06.06.2022 11:16 Відповісти
100%
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06.06.2022 11:19 Відповісти
Навернео пришла пора семафорить ***** через асада. Раз...башить его армию к чертям собачим. *****, конечно, пофиг. Но вот асад огорчится.
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06.06.2022 11:20 Відповісти
Ага, так же само, как Хуúло воюет с Омерикой на территории Украины, так само Байден будет воевать с орками на территории Сирии?
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06.06.2022 11:38 Відповісти
Давайте ударим по Мацкве дадим сигнал Китаю
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06.06.2022 11:20 Відповісти
Нехай свій клаксон засунуть собі в сраку
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06.06.2022 11:21 Відповісти
Не пора ли с Японией воевать кацапскому чумному бараку,чтобы подать сигнал США? Или то другое?
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06.06.2022 11:25 Відповісти
после этих ударов - стрелять или не стрелять по сопредельным территориям это вопрос уже не должен стоять , я вот одного не пойму тупые кацапы действительно думают что всю технику мы стягиваем в Киев
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06.06.2022 11:25 Відповісти
нуда - це ж кацапи
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06.06.2022 12:00 Відповісти
сигнал шоб дали ракеты и разрешение ***"ить москву?
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06.06.2022 11:38 Відповісти
Удары по Киеву были сигналом, что у нас хреновое ПВО. Ракеты пролетели через всю страну вальяжно и без проблем.
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06.06.2022 11:45 Відповісти
ну і що, зато шашликів на асфальті поїмо
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06.06.2022 12:08 Відповісти
Та ні , сигналом для рашиста були сьогоднішні запуски ракет США по Північній Кореї на їхні постійні ракетні випробовування .Отже рашисту варто припинити випробовувати всякі ракетні обстріли України,щоб часом не прилетіло у відповідь з України щось таке, чого рашист не чекав і туди ,де Україна ще ні разу не стріляла,а вона поки-що не стріляла.
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06.06.2022 11:48 Відповісти
Блин!!!когда вы уже по красноКровавой площади фиганёте!?Москву расположить!!!
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06.06.2022 11:58 Відповісти
 
 