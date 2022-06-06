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Оккупанты обстреляли жилые дома в Николаеве, есть погибшие и раненые

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В Николаеве во время утренних обстрелов жилых домов 6 июня погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом в Телеграме сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"С самого утра оккупанты снова хаотично обстреливали Николаев. Били по жилым домам в разных районах города, где нет никаких военных объектов. По предварительной информации, есть пострадавшие гражданские и погибший", - говорится в сообщении.

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Генерал Марченко должен быть на боевом посту, а не в кутузке со своими боевыми товарищами.
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06.06.2022 15:09 Ответить
а он в кутузке?
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06.06.2022 15:48 Ответить
Зелена влада з верховним Чмом "про*бала" все що тільки мож, а тепер всій Україні "роз*обувати" це все і не знати як(
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06.06.2022 15:18 Ответить
увидел русского ? стреляй ! русский не человек ,а нацистско-фашистский унтерменш !
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06.06.2022 16:54 Ответить
 
 