Окупанти обстріляли житлові будинки у Миколаєві, є загиблий і поранені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Миколаєві під час ранкових обстрілів житлових будинків 6 червня загинула людина, є постраждалі.
Про це у Телеграмі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.
"З самого ранку окупанти знову хаотично обстрілювали Миколаїв. Гатили по житлових будинках у різних районах міста, де немає жодних військових об’єктів. За попередньою інформацією, є постраждалі цивільні та загиблий", - йдеться в повідомленні.
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AvroraW
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