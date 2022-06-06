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Окупанти обстріляли житлові будинки у Миколаєві, є загиблий і поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

У Миколаєві під час ранкових обстрілів житлових будинків 6 червня загинула людина, є постраждалі.

Про це у Телеграмі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

"З самого ранку окупанти знову хаотично обстрілювали Миколаїв. Гатили по житлових будинках у різних районах міста, де немає жодних військових об’єктів. За попередньою інформацією, є постраждалі цивільні та загиблий", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунають у Миколаєві, загроза артобстрілу, - мер Сєнкевич

Автор: Наталя Джума
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Генерал Марченко должен быть на боевом посту, а не в кутузке со своими боевыми товарищами.
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06.06.2022 15:09 Відповісти
а он в кутузке?
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06.06.2022 15:48 Відповісти
Зелена влада з верховним Чмом "про*бала" все що тільки мож, а тепер всій Україні "роз*обувати" це все і не знати як(
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06.06.2022 15:18 Відповісти
увидел русского ? стреляй ! русский не человек ,а нацистско-фашистский унтерменш !
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06.06.2022 16:54 Відповісти
 
 