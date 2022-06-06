Сроки проверки боевой готовности ВС Беларуси продлили до 11 июня, - Мотузяник

В Беларуси продлили сроки проверки боевой готовности Вооруженных сил до 11 июня, а военные комиссариаты Гомельской области уточняют военные данные резервистов.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украинская разведка нам также сообщает о продлении сроков проверки боевой готовности Вооруженных Сил этой страны до 11 июня. Раньше планировалось до 4-го. В рамках подготовки к собранию с военнообязанными территориальной обороны Беларуси с 22 июня по 16 июля военные комиссариаты Гомельской области уточняют военные данные резервистов", - сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что на участке украинско-российской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения переброса украинских войск на другие угрожающие направления противник также удерживает подразделения.

"В частности, в районе населенного пункта Теткино, Курская область, находятся военнослужащие из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. В районе международного автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи, Брянская область, Россия, продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций", – отметил он.

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