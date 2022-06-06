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военнопленные (759) война (46939) МИД (6654) пленные (1838)

Требуем от РФ гуманного отношения к украинским военнопленным, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,обмін

Украина является ответственным субъектом международного сообщества и добросовестно выполняет все свои международно-правовые обязательства, в частности, по международному гуманитарному праву.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве отметили, что Украина придерживается гуманного отношения к военнопленным и обеспечивает все гарантированное им международное право в полном объеме.

В частности, в условиях военного положения был принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения с военнопленными и их содержание.

"В этом контексте обращаем внимание, что российская сторона денонсировала этот важный международно-правовой инструмент еще в октябре 2019 года. В настоящее время очевидно, что это был один из подготовительных шагов России к полномасштабной агрессии против Украины".

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Наше государство исходит из того, что военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в боевых действиях, если они не совершали военных и других определенных международным правом преступлений. Их временное содержание в специально подготовленных местах имеет только предотвращение их дальнейшего участия в военных действиях и не является формой наказания. Украинская сторона готова, как это предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать российских военнопленных в случае их желания", - пояснили в МИД.

В то же время, Украина оставляет за собой право содержать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских вооруженных сил и других военных формирований, действующих на территории Украины, за совершенные ими военные преступления и преступления против человечности.

"Отмечаем, что российские солдаты были и остаются агрессорами, захватчиками и оккупантами на украинской земле, а армия РФ в целом – системным нарушителем законов и обычаев войны. Украина и в дальнейшем добросовестно гарантирует определенные международным гуманитарным правом минимальные условия содержания под стражей, в частности проживание, питание , одежда, санитарная гигиена и медицинское обслуживание, а также обеспечивает уважение достоинства военнопленных", - подытожили в министерстве.

Также Украина требует зеркального гуманного отношения к украинским военнопленным со стороны российской стороны, включая привлечение специализированных международных институтов для мониторинга условий их содержания на подконтрольных России территориях.

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На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР». Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», - розповідає вояка з позивним «сєдой».

А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?»
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06.06.2022 17:53 Ответить
Давайте потребуем у крокодила перестать жрать мясо ??? Тысячи людей сдали в Мариуполе на пытки, потому что Оман !!!!!
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06.06.2022 17:57 Ответить
Нет, не потому. Хватит зраду разводить, дибилы
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06.06.2022 18:12 Ответить
Ми всі президенти!
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06.06.2022 18:00 Ответить
Так що , виходить ми всі фсбешні концерви?
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06.06.2022 18:03 Ответить
Ми вимагаємо у червоного хреста та хтотамще? забезпечити дотримання мордором правил поведінки по відношенню до військовополонених.
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06.06.2022 18:53 Ответить
Міняйте ЗЕРНО на АЗОВЦІВ, чи вони того не коштують??? 2500 чоловік!! Як взагалі можна було здати їх у полон?? Найкращих з воїнів !! кинути напризволяще !! на знущання та муки, і потім на смерть...
Влада як була дибільною в Україні, ЗАВЖДИ, так і зосталася. В Іловайську винищили самих відданих, і тепер ось у Маріуполі, який все одно здали...
То блін розмінували вихід з Криму , а тепер ще Одесу давайте відкрийте для орди... ви шо, взагалі там розум загубили??
Україна має думати про те, ЯК ЇЙ САМІЙ ЗОСТАТИСЯ ЖИВОЮ !!! а не як африканців ледачих накормити !
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06.06.2022 19:30 Ответить
РФ в 2019году вышла их женевской конвенции! Вся-----вся теле и блогосфера об этом упорно умалчивают!
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06.06.2022 19:30 Ответить
 
 