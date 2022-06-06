Вимагаємо від РФ гуманного ставлення до українських військовополонених, - МЗС
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Україна є відповідальним суб’єктом міжнародної спільноти та сумлінно виконує всі свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема за міжнародним гуманітарним правом.
Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
В Міністерстві наголосили, що Україна дотримується гуманного ставлення до військовополонених та забезпечує все гарантоване їм міжнародним правом у повному обсязі.
Зокрема, в умовах воєнного стану було ухвалено низку нормативно-правових актів, які регулюють порядок поводження з військовополоненими та їх тримання.
"У цьому контексті звертаємо увагу, що російська сторона денонсувала цей важливий міжнародно-правовий інструмент ще у жовтні 2019 року. Нині очевидно, що це був один з підготовчих кроків Росії до повномасштабної агресії проти України.
Наша держава виходить з того, що військовополонені не можуть бути притягнені до відповідальності за безпосередню участь у бойових діях, якщо вони не скоювали воєнних та інших визначених міжнародним правом злочинів. Їх тимчасове тримання у спеціально підготовлених місцях має на меті лише запобігання їхній подальшій участі у воєнних діях і не є формою покарання. Українська сторона готова, як це передбачено міжнародними договорами, після повного завершення бойових дій звільнити та репатріювати російських військовополонених у разі їхнього бажання", - пояснили в МЗС.
Водночас Україна залишає за собою право тримати під вартою та притягувати до кримінальної відповідальності військовослужбовців російських збройних сил та інших військових формувань, що діють на території України, за скоєні ними воєнні злочини та злочини проти людяності.
"Наголошуємо, що російські солдати були і залишаються агресорами, загарбниками та окупантами на українській землі, а армія РФ в цілому – системним порушником законів та звичаїв війни. Україна і надалі сумлінно гарантує визначені міжнародним гуманітарним правом мінімальні умови тримання під вартою, зокрема проживання, харчування, одяг, санітарну гігієну та медичне обслуговування, а також забезпечує повагу до гідності військовополонених", - підсумували в міністерстві.
Також Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених з боку російської сторони, включаючи залучення спеціалізованих міжнародних інституцій для моніторингу умов їхнього тримання на підконтрольних Росії територіях.
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Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР». Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.
«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», - розповідає вояка з позивним «сєдой».
А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?»
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Влада як була дибільною в Україні, ЗАВЖДИ, так і зосталася. В Іловайську винищили самих відданих, і тепер ось у Маріуполі, який все одно здали...
То блін розмінували вихід з Криму , а тепер ще Одесу давайте відкрийте для орди... ви шо, взагалі там розум загубили??
Україна має думати про те, ЯК ЇЙ САМІЙ ЗОСТАТИСЯ ЖИВОЮ !!! а не як африканців ледачих накормити !