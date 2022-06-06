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Новости Война в Украине
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Украина не готова рассматривать экспорт зерна через Беларусь, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что Украина не готова рассматривать вопрос экспорта зерна через Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Что касается белорусов, то эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Да. Мы понимаем даже, какой объем. Мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным соседям", - сказал глава государства.

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Как сообщалось, президент РФ Путин назвал "блефом" сообщение о том, что Россия мешает вывозу зерна из Украины, провоцируя продовольственный кризис, и назвал возможные варианты экспорта. В частности, самый простой и дешевый вариант, по его убеждению, – через Беларусь.
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Топ комментарии
+11
А у Лукашенко уже и карта есть. Он обязательно все покажет)
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06.06.2022 20:32
+8
тю...вот тебе и раз ))))) а лука так старался... ВСУ нахваливал)))) зря чё ли??? ))))))
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06.06.2022 20:31
+8
Ми можемо йому карту з напрямком показати. До речі лише один а не чотири
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06.06.2022 20:54
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тю...вот тебе и раз ))))) а лука так старался... ВСУ нахваливал)))) зря чё ли??? ))))))
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06.06.2022 20:31 Ответить
Ми можемо йому карту з напрямком показати. До речі лише один а не чотири
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06.06.2022 20:54 Ответить
i eto pravilno.
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06.06.2022 20:31 Ответить
Вважаєте, кращий вихід розмінувати Одесу? Якщо через Білорусь -- то втратимо (чи ми, взагалі?) зерно. А що можемо втратити, якщо Одесу розмінувати й пустити москалоту, не дай Боже?
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06.06.2022 20:52 Ответить
Нехай голодні приїдуть і візьмуть
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06.06.2022 20:59 Ответить
А у Лукашенко уже и карта есть. Он обязательно все покажет)
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06.06.2022 20:32 Ответить
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06.06.2022 20:56 Ответить
Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь - це тіпа "вибачте" ??!
Сил нема таке читати ...
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06.06.2022 20:34 Ответить
мы не готовы, но если уж так скажут, ради детей африки ,то мы будем готовы. и не только на зерно...
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06.06.2022 20:35 Ответить
Слухай!!! Навіщо тебе виписали з лікарні? Можливо ще є шанс на одужання.
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06.06.2022 20:47 Ответить
Чтобы потом не кусать локти нужно разобрать рельсы и все дороги с мостами ведущими на Беларашку и Рашку. Лучше перебдеть чем разгребать новую *бучу*
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06.06.2022 20:35 Ответить
Ні!!! Це не вірно!!!! Я не розумію нашого **гералісімуса**,значить як **вагнеровців**--так будь-ласка,а як зерно---ЗУСЬ!!! Не послідовно.
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06.06.2022 20:39 Ответить
А Бульбофюрер уже слюни пустил как перед ним станут на колени и медленно будут снимать санкции. Не стоит забывать что Украина национализировала вагоны Беларашки. И в ответ Бульбофюрер мог запросто национализировать наши вагоны уже с зерном. И ничего бы ему не сделали
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06.06.2022 20:40 Ответить
А давайте міняти- вагон зерна на батарею "Іскандерів" ?
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06.06.2022 21:01 Ответить
і хочеться йому на всяку дурню відповідати.
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06.06.2022 21:46 Ответить
вагнергейт
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06.06.2022 22:23 Ответить
Гарантом вывоза зерна через Одессу могла бы быть Турция, если бы согласилась своим ВМФ прикрывать разминирование акватории и вывоз зерна.
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06.06.2022 22:40 Ответить
 
 